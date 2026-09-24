Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентября - 24.09.2026 Украина.ру
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Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентября
Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентября - 24.09.2026 Украина.ру
Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентября
Владимир Зеленский разоткровенничался. Антироссийское заявление в ООН поддержала лишь четверть стран мира. Россия выжгла ВПК, связь и логистику Украины
2026-09-24T09:00
2026-09-24T09:29
эксклюзив
хроники
россия
сша
китай
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
совет безопасности оон
украина
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"Я совершил много ошибок": признание Зеленского Владимир Зеленский дал интервью The Wall Street Journal и, кажется, решил выложить все как на духу. Во-первых, он выпрашивает у США "зимний пакет" вооружений — ракеты Patriot и прочие технологии, а заодно надеется на "энергетическое перемирие", потому что понимает: энергетика для американского лидера Дональда Трампа — приоритет. Во-вторых, Зеленский обвинил Китай в передаче России технологий связи, похожих на Starlink, а Северную Корею — в отправке войск ради "опыта". В-третьих, признался, что стресс от должности сказался на здоровье, и честно добавил: "Я совершил очень много ошибок". Дальше — еще интереснее. Зеленский допустил возможность трехсторонней встречи с Трампом и президентом России Владимиром Путиным в декабре на саммите G20 в Майами, заявив, что "потенциально возможен реальный результат". Инициативу, по его словам, предложили американцы. В Кремле на приглашение Путина на G20 уже отреагировали с признательностью — пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что возможность рассмотрят. Но настоящий цирк случился после того, как журналист задал Зеленскому вопрос: "Когда в Москву?" Ответ был в лучших традициях: "На ракете, [блин]". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тут же напомнила ему о судьбе Лжедмитрия, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши. Трамп не стал подписываться под антироссийской истерикойСША демонстративно отказались подписывать антироссийское заявление по Украине на заседании Совбеза ООН. Документ с бездоказательными обвинениями зачитали глава евродипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига — но под ним подписались лишь 51 страна из 193. Ни одного государства Африки или Южной Америки среди подписантов нет. Получается, что "международная изоляция России" существует только в фантазиях Киева и Брюсселя: остальной мир на этот спектакль просто не пришел.Фронтовая сводка Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по военной машине Киева. Под раздачу попали предприятия ВПК, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, а также морские суда, работавшие на ВСУ. Отдельно уничтожен центр обработки данных "Юнайтед ДС", обслуживавший украинские спецслужбы, и ключевой узел обмена интернет-трафиком Минобороны Украины. В Одесской области разбиты два логистических хаба, где хранились военные грузы из Европы. ПВО сбила 40 украинских дронов над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом. Работа по демилитаризации продолжается.
https://ukraina.ru/20260923/blagodarnost-putina-zayavleniya-rubio-udar-po-data-tsentram-itogi-23-sentyabrya-1083389298.html
https://ukraina.ru/20260924/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083392771.html
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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5
4.7
96
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1
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, хроники, россия, сша, китай, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, совет безопасности оон, украина, киев, впк, the wall street journal
Эксклюзив, Хроники, Россия, США, Китай, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Совет Безопасности ООН, Украина, Киев, ВПК, The Wall Street Journal

Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентября

09:00 24.09.2026 (обновлено: 09:29 24.09.2026)
 
© REUTERS / Kylie Cooper
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский разоткровенничался. Антироссийское заявление в ООН поддержала лишь четверть стран мира. Россия выжгла ВПК, связь и логистику Украины
"Я совершил много ошибок": признание Зеленского
Владимир Зеленский дал интервью The Wall Street Journal и, кажется, решил выложить все как на духу. Во-первых, он выпрашивает у США "зимний пакет" вооружений — ракеты Patriot и прочие технологии, а заодно надеется на "энергетическое перемирие", потому что понимает: энергетика для американского лидера Дональда Трампа — приоритет.
Во-вторых, Зеленский обвинил Китай в передаче России технологий связи, похожих на Starlink, а Северную Корею — в отправке войск ради "опыта". В-третьих, признался, что стресс от должности сказался на здоровье, и честно добавил: "Я совершил очень много ошибок".
Дальше — еще интереснее. Зеленский допустил возможность трехсторонней встречи с Трампом и президентом России Владимиром Путиным в декабре на саммите G20 в Майами, заявив, что "потенциально возможен реальный результат". Инициативу, по его словам, предложили американцы.
В Кремле на приглашение Путина на G20 уже отреагировали с признательностью — пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что возможность рассмотрят.
Но настоящий цирк случился после того, как журналист задал Зеленскому вопрос: "Когда в Москву?" Ответ был в лучших традициях: "На ракете, [блин]". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тут же напомнила ему о судьбе Лжедмитрия, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши.
- РИА Новости, 1920, 23.09.2026
Вчера, 19:00
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Трамп не стал подписываться под антироссийской истерикой
США демонстративно отказались подписывать антироссийское заявление по Украине на заседании Совбеза ООН. Документ с бездоказательными обвинениями зачитали глава евродипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига — но под ним подписались лишь 51 страна из 193.
Ни одного государства Африки или Южной Америки среди подписантов нет. Получается, что "международная изоляция России" существует только в фантазиях Киева и Брюсселя: остальной мир на этот спектакль просто не пришел.
Фронтовая сводка
Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по военной машине Киева. Под раздачу попали предприятия ВПК, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, а также морские суда, работавшие на ВСУ.
Отдельно уничтожен центр обработки данных "Юнайтед ДС", обслуживавший украинские спецслужбы, и ключевой узел обмена интернет-трафиком Минобороны Украины. В Одесской области разбиты два логистических хаба, где хранились военные грузы из Европы.
ПВО сбила 40 украинских дронов над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом. Работа по демилитаризации продолжается.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
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Ракетная опасность, угроза БПЛА, Крымский мост и аэропорты. Сводка по регионам России к этому часуРакетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 24 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
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