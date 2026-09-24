https://ukraina.ru/20260924/zelenskiy-poobeschal-priletet-v-rossiyu--na-rakete-moskva-otvetila-khronika-sobytiy-na-utro-24-1083395512.html

Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентября

Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентября - 24.09.2026 Украина.ру

Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентября

Владимир Зеленский разоткровенничался. Антироссийское заявление в ООН поддержала лишь четверть стран мира. Россия выжгла ВПК, связь и логистику Украины

2026-09-24T09:00

2026-09-24T09:00

2026-09-24T09:29

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"Я совершил много ошибок": признание Зеленского Владимир Зеленский дал интервью The Wall Street Journal и, кажется, решил выложить все как на духу. Во-первых, он выпрашивает у США "зимний пакет" вооружений — ракеты Patriot и прочие технологии, а заодно надеется на "энергетическое перемирие", потому что понимает: энергетика для американского лидера Дональда Трампа — приоритет. Во-вторых, Зеленский обвинил Китай в передаче России технологий связи, похожих на Starlink, а Северную Корею — в отправке войск ради "опыта". В-третьих, признался, что стресс от должности сказался на здоровье, и честно добавил: "Я совершил очень много ошибок". Дальше — еще интереснее. Зеленский допустил возможность трехсторонней встречи с Трампом и президентом России Владимиром Путиным в декабре на саммите G20 в Майами, заявив, что "потенциально возможен реальный результат". Инициативу, по его словам, предложили американцы. В Кремле на приглашение Путина на G20 уже отреагировали с признательностью — пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что возможность рассмотрят. Но настоящий цирк случился после того, как журналист задал Зеленскому вопрос: "Когда в Москву?" Ответ был в лучших традициях: "На ракете, [блин]". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тут же напомнила ему о судьбе Лжедмитрия, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши. Трамп не стал подписываться под антироссийской истерикойСША демонстративно отказались подписывать антироссийское заявление по Украине на заседании Совбеза ООН. Документ с бездоказательными обвинениями зачитали глава евродипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига — но под ним подписались лишь 51 страна из 193. Ни одного государства Африки или Южной Америки среди подписантов нет. Получается, что "международная изоляция России" существует только в фантазиях Киева и Брюсселя: остальной мир на этот спектакль просто не пришел.Фронтовая сводка Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по военной машине Киева. Под раздачу попали предприятия ВПК, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, а также морские суда, работавшие на ВСУ. Отдельно уничтожен центр обработки данных "Юнайтед ДС", обслуживавший украинские спецслужбы, и ключевой узел обмена интернет-трафиком Минобороны Украины. В Одесской области разбиты два логистических хаба, где хранились военные грузы из Европы. ПВО сбила 40 украинских дронов над Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Крымом. Работа по демилитаризации продолжается.

https://ukraina.ru/20260923/blagodarnost-putina-zayavleniya-rubio-udar-po-data-tsentram-itogi-23-sentyabrya-1083389298.html

https://ukraina.ru/20260924/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083392771.html

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Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, сша, китай, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, совет безопасности оон, украина, киев, впк, the wall street journal