https://ukraina.ru/20260924/postpred-rf-privel-v-obse-fakty-kvalifitsiruyuschie-kievskiy-rezhim-kak-neonatsistskiy-1083407076.html

Постпред РФ рассказал ОБСЕ, почему киевский режим неонацистский

Постпред РФ рассказал ОБСЕ, почему киевский режим неонацистский - 24.09.2026 Украина.ру

Постпред РФ рассказал ОБСЕ, почему киевский режим неонацистский

Россия квалифицирует киевский режим как неонацистский и российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постсовета организации привел факты в пользу такой характеристики. Об этом 24 сентября сообщает РИА Новости

2026-09-24T15:22

2026-09-24T15:22

2026-09-24T15:23

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"Нынешняя власть открыто базирует свою идеологию на наследии лидеров Организации украинских националистов (ОУН)* – Украинской Повстанческой армии (УПА)* (запрещенные в РФ экстремистские организации), которые не просто активно сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны, но и сами развивали фашистскую идеологию", - заявил Полянский .Заседание постоянного совета ОБСЕ и информагентство ссылается на текст заявления российского дипломата "О необходимости правильной квалификации неонацистской сущности нынешнего украинского руководства".Полянский также сообщил на этом мероприятии, что украинские власти на государственном уровне прославляют лидеров националистов. В частности, постпред РФ указал на прошедшее в августе 2026 года перезахоронение с воинскими почестями основателя ОУН* Евгения Коновальца, отметив, что на перезахоронении присутствовал Владимир Зеленский, назвавший Коновальца "выдающимся сыном украинского народа" и "видным государственным деятелем".Полянский также отметил в своем заявлении, что неонацистский характер нынешних властей Украины подтверждают чествование и награждение идеологических последователей "Третьего Рейха", использование нацистской символики, а также ведущаяся в стране "война" с захоронениями и памятниками тем, кто освобождал Украину от фашизма.Ранее в сентябре стало известно, что Тёщу главарей ОУН* эксгумировали и перезахоронят во Львове* В тексте содержится упоминание экстремистской и запрещенной организации "Украинская повстанческая армия" (УПА)Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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