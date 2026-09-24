Постпред РФ рассказал ОБСЕ, почему киевский режим неонацистский - 24.09.2026 Украина.ру
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Постпред РФ рассказал ОБСЕ, почему киевский режим неонацистский
Постпред РФ рассказал ОБСЕ, почему киевский режим неонацистский - 24.09.2026 Украина.ру
Постпред РФ рассказал ОБСЕ, почему киевский режим неонацистский
Россия квалифицирует киевский режим как неонацистский и российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постсовета организации привел факты в пользу такой характеристики. Об этом 24 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-24T15:22
2026-09-24T15:23
новости
россия
украина
коновалец
дмитрий полянский
владимир зеленский
оун
обсе
украинский неонацизм
украинские неонацисты
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"Нынешняя власть открыто базирует свою идеологию на наследии лидеров Организации украинских националистов (ОУН)* – Украинской Повстанческой армии (УПА)* (запрещенные в РФ экстремистские организации), которые не просто активно сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны, но и сами развивали фашистскую идеологию", - заявил Полянский .Заседание постоянного совета ОБСЕ и информагентство ссылается на текст заявления российского дипломата "О необходимости правильной квалификации неонацистской сущности нынешнего украинского руководства".Полянский также сообщил на этом мероприятии, что украинские власти на государственном уровне прославляют лидеров националистов. В частности, постпред РФ указал на прошедшее в августе 2026 года перезахоронение с воинскими почестями основателя ОУН* Евгения Коновальца, отметив, что на перезахоронении присутствовал Владимир Зеленский, назвавший Коновальца "выдающимся сыном украинского народа" и "видным государственным деятелем".Полянский также отметил в своем заявлении, что неонацистский характер нынешних властей Украины подтверждают чествование и награждение идеологических последователей "Третьего Рейха", использование нацистской символики, а также ведущаяся в стране "война" с захоронениями и памятниками тем, кто освобождал Украину от фашизма.Ранее в сентябре стало известно, что Тёщу главарей ОУН* эксгумировали и перезахоронят во Львове* В тексте содержится упоминание экстремистской и запрещенной организации "Украинская повстанческая армия" (УПА)Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, коновалец, дмитрий полянский, владимир зеленский, оун, обсе, украинский неонацизм, украинские неонацисты, ситуация на украине, великая отечественная война
Новости, Россия, Украина, Коновалец, Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, ОУН, ОБСЕ, украинский неонацизм, украинские неонацисты, ситуация на Украине, Великая Отечественная война

Постпред РФ рассказал ОБСЕ, почему киевский режим неонацистский

15:22 24.09.2026 (обновлено: 15:23 24.09.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в Киеве
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Россия квалифицирует киевский режим как неонацистский и российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постсовета организации привел факты в пользу такой характеристики. Об этом 24 сентября сообщает РИА Новости
"Нынешняя власть открыто базирует свою идеологию на наследии лидеров Организации украинских националистов (ОУН)* – Украинской Повстанческой армии (УПА)* (запрещенные в РФ экстремистские организации), которые не просто активно сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны, но и сами развивали фашистскую идеологию", - заявил Полянский .
Заседание постоянного совета ОБСЕ и информагентство ссылается на текст заявления российского дипломата "О необходимости правильной квалификации неонацистской сущности нынешнего украинского руководства".
Полянский также сообщил на этом мероприятии, что украинские власти на государственном уровне прославляют лидеров националистов.
В частности, постпред РФ указал на прошедшее в августе 2026 года перезахоронение с воинскими почестями основателя ОУН* Евгения Коновальца, отметив, что на перезахоронении присутствовал Владимир Зеленский, назвавший Коновальца "выдающимся сыном украинского народа" и "видным государственным деятелем".
Полянский также отметил в своем заявлении, что неонацистский характер нынешних властей Украины подтверждают чествование и награждение идеологических последователей "Третьего Рейха", использование нацистской символики, а также ведущаяся в стране "война" с захоронениями и памятниками тем, кто освобождал Украину от фашизма.
Ранее в сентябре стало известно, что Тёщу главарей ОУН* эксгумировали и перезахоронят во Львове
* В тексте содержится упоминание экстремистской и запрещенной организации "Украинская повстанческая армия" (УПА)
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