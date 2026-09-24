https://ukraina.ru/20260924/fokus-ne-udalsya-lidery-zapada-zhestko-vernuli-zelenskogo-v-surovuyu-realnost-1083397833.html

Фокус не удался: лидеры Запада жестко вернули Зеленского в суровую реальность

Фокус не удался: лидеры Запада жестко вернули Зеленского в суровую реальность - 24.09.2026 Украина.ру

Фокус не удался: лидеры Запада жестко вернули Зеленского в суровую реальность

Весь вояж Зеленского в Нью-Йорк можно, по аналогии со знаменитым сериалом, назвать "Очень странные дела". Это и общение с Трампом "на ногах", и встреча в аэропорту Шеннон в Ирландии с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, и заявления до, после и во время этих встреч

2026-09-24T10:10

2026-09-24T10:10

2026-09-24T11:17

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А еще отдельные переговоры Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с украинскими переговорщиками и представителями Берлина, Парижа и Лондона.Складывается впечатление, что не договорились практически ни о чем. Даже особо не договорились договариваться. Причем значительная часть действительно содержательного общения состоялась не в Нью-Йорке, а во время той самой дозаправки в Ирландии. Сообщается, что там же мог присутствовать кто-то из заместителей главы МИ-6.Но дальше начинается еще более интересная история. Практически сразу в Вену метнулся и. о. главы СБУ Поклад. Уж не знаю, договариваться с находящимся там экс-генпрокурором Кравченко или угрожать ему (уже есть сведения, что Кравченко подал на политическое убежище в Австрии).Разговор Рэтклиффа с Зеленским вполне мог быть предтечей этих действий. Возможно, Кравченко готов что-то рассказать или уже начал говорить о вещах, которые могут оказаться крайне неприятными для Зеленского.Встреча же Зеленского с Трампом в Нью-Йорке оказалась куда менее содержательной. Само общение продолжалось около получаса. Ничего принципиально нового не прозвучало.На вопрос журналистов о том, что бы он сказал Путину, Трамп ответил: "Положи конец войне". Говоря о возможности сделки и заключения мирного соглашения, он добавил: "Я думаю, что это произойдет". На уточняющий вопрос предпочел дальше тему не развивать, сказав, что не хочет об этом говорить.Зеленский же снова настаивал, что закончить все необходимо как можно быстрее, до зимы. Трамп его в этом поддержал: "Да, до зимы, это большое дело". Только у Трампа, как говорится, часики тикают до инаугурации нового Конгресса, а у Зеленского и киевского режима — бешено вращаются по мере приближения зимы.Трамп также напомнил, что общался с президентом Путиным, и заявил, что глава России готов встретиться и хотел бы увидеть окончание войны.Но куда интереснее самый обсуждаемый вопрос: удары по российским НПЗ и возможное энергетическое перемирие, о котором Зеленский говорил еще перед встречей.Появилась весьма пикантная подробность. Сразу после общения с Трампом Зеленский заявил, что американский президент не просил его прекратить удары по российским НПЗ. А уже через день версия изменилась: оказывается, просил, но Зеленский, мол, Трампу отказал.При этом сам Зеленский одновременно заявляет, что готов к любой форме энергетического перемирия. Получается занятная конструкция: удары прекращать отказывается, но к энергетическому перемирию готов. Нужно ли подобное перемирие России, никто не спрашивал. Хотя российская сторона свою логику уже обозначила: пресс-секретарь президента Песков связывал движение в этом направлении с более широким переговорным процессом и вопросом снятия санкций.А еще Зеленский заявил, что США и Украина хотят, чтобы эта "бессмысленная российская война" завершилась до зимы. Снова возникает зима. У Зеленского она мелькает постоянно.Очевидно, верхушка киевского режима с огромным страхом ожидает наступления, как об этом говорят украинские эксперты, "зимы судного дня". Ее киевский режим может не пережить в экономическом, производственном, логистическом, энергетическом, социальном и гуманитарном смысле. Скорее всего, тяжелейшие последствия она будет иметь и для ситуации на фронте.Отдельная тема разговора — ПВО. Зеленский заявил, что Украине нужны американские технологические решения. Вероятно, речь о тех самых лицензиях на производство Patriot, о которых говорили раньше.По словам Зеленского, кое-какие договоренности уже существуют, но финальных соглашений пока нет. И, мол, это вопрос года-двух или больше лет.Зеленский также говорил об общении с компанией Raytheon, производителем ракет для систем Patriot. При этом мы помним, что раньше история с передачей части технологий тормозилась на позиции американских производителей, которые не захотели передавать Киеву критические технологии компонентов систем наведения. Нет оснований считать, что их позиция изменилась.Еще занятнее получился разговор о StarLink и возможности использования его технологий для наведения по целям на территории России. Трамп фактически отфутболил Зеленского к Илону Маску, предложив разговаривать непосредственно с ним. Маск же раньше отсылал подобные вопросы к Белому дому.Заметно, что брать на себя ответственность за подобное решение никто не хочет — и не собирается. Ну и отдельный пакет ракет для Patriot Зеленский просил у Трампа. В ответ, естественно, никакой конкретики не услышал, гарантий не получил.Уже в среду, 23 сентября, прозвучал комментарий Дмитрия Пескова: предпосылок для выхода на мирные переговоры пока нет. В Кремле подчеркивают, что милитаризация Украины продолжается, а европейцы ищут новые деньги на вооружение Киева.Причем с деньгами у самой Украины ситуация — чудовищная. Практически добивая Зеленского, в тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Киеву необходимо поторопиться с принятием требуемых законов. Тех самых, которые должны обнулить влияние Зеленского на силовиков. И тогда, мол, денежка появится.То есть после всех разговоров в Нью-Йорке Зеленский возвращается ровно к той же реальности, от которой улетал: денег нет, условия Запада никуда не исчезли, решения по ПВО нет, а до зимы остается все меньше времени.Что в итоге? Давление и жесткие предупреждения со стороны Рэтклиффа во время встречи в Ирландии. Попытка киевских переговорщиков подстраховаться от любой конкретики — с помощью советников по национальной безопасности Берлина, Лондона и Парижа во время общения с Кушнером и Уиткоффом.Перед переговорами Рубио отдельно говорил о "случайных" атаках украинской стороны по объектам, связанным с поставками нефти с участием американских компаний. Речь, судя по всему, шла о Каспийском трубопроводном консорциуме и казахстанской нефти, в добыче которой заняты США.Украинские атаки по связанной с этой экспортной инфраструктурой логистике Вашингтон, мягко говоря, не приветствует, и американцы раньше уже просили Киев этого не делать. Но и здесь по итогам ничего конкретного. Это еще одно подтверждение серьезнейшего цейтнота, в котором киевский режим оказался перед зимой.Есть очевидное опасение, что зимой украинскую энергетику, ВПК, логистику, а следом и фронт ждет если не один большой блэкаут, то череда локальных, которые могут коренным образом сказаться на состоянии фронта и обороноспособности. В картину прекрасно укладывается история, которую несколько раньше рассказал Туск про 27 тысяч убитых и раненых в месяц с украинской стороны. Поэтому ситуация для Зеленского выглядит драматически.Тема, с которой он, вероятно, ехал к главе Белого дома, а именно попытка получить защиту от НАБУ и "антизеленской коалиции", похоже, тоже не поднималась всерьез. Никаких гарантий защиты от Трампа Зеленский, судя по всему, не получил. Потому что он и сам не дал Трампу главного, чего тот от него хотел: прекращения ударов по российским НПЗ.А дать это Зеленский уже просто не может. Он связан по рукам и ногам собственными друзьями, союзниками, а в каком-то смысле уже и конвоирами из Лондона, Берлина и Парижа.Продолжение давления на Россию, удары по нефтепереработке, попытки создавать экономическое и социальное напряжение внутри страны являются частью их стратегии. На российских выборах эта стратегия желаемого эффекта не дала, но останавливаться они явно не собираются. Сам Зеленский продолжает повторять ту же формулу: надо еще сильнее надавить на Россию, продолжить удары, и тогда до зимы все каким-то образом получится остановить. Нет, конечно.Примечательно другое. До всей этой череды встреч и переговоров активно говорилось, что уже в октябре могут состояться новые контакты, возможно, даже в трехстороннем формате. Теперь эта тема исчезла.Это лишнее подтверждение того, что сентябрьский замысел Трампа не сработал. Он пытался раскрутить переговорный трек, продемонстрировать движение к миру и получить от этого определенные репутационные бонусы во внутренней политике перед выборами. Не получилось. А раз не получается, тему начинают сворачивать. Так что в октябре скорее ничего по переговорам не ждем.Зачем все это вообще было? У каждой стороны существовали собственные интересы. Все приехали, встретились, поговорили, ни о чем не договорились и разъехались. Зеленский ничего не получил от Трампа. Трамп не получил от Зеленского того, чего хотел.В общем, не так сталося, як гадалося. Огромное количество перелетов, встреч, телефонных разговоров, советников, спецслужб, переговорщиков, громких заявлений и обещаний. Очень странные дела, дорога и пустые хлопоты.

https://ukraina.ru/20260924/beda-zelenskogo-kogda-u-evropy-na-samom-dele-konchatsya-dengi-i-oruzhie-dlya-ukrainy-1083385665.html

https://ukraina.ru/20260923/delo-ne-v-energetike-pochemu-na-samom-dele-tramp-khochet-pomirit-rossiyu-i-ukrainu-do-zimy-1083387035.html

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мнения, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джон рэтклифф, запад