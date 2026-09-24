Си Цзиньпин встречается с Трампом. Украина оказалась статистом на главных переговорах осени - 24.09.2026 Украина.ру
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Си Цзиньпин встречается с Трампом. Украина оказалась статистом на главных переговорах осени
Си Цзиньпин встречается с Трампом. Украина оказалась статистом на главных переговорах осени - 24.09.2026 Украина.ру
Си Цзиньпин встречается с Трампом. Украина оказалась статистом на главных переговорах осени
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты Америки с государственным визитом. Ожидается, что он будет обсуждать с президентом Дональдом Трампом ключевые вопросы международной экономики и политики — включая перспективы завершения украинского конфликта
2026-09-24T16:06
2026-09-24T16:06
эксклюзив
китай
украина
сша
дональд трамп
си цзиньпин
белый дом
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Прием Си Цзиньпина осуществляется по высшему уровню международного дипломатического протокола. Американский президент и Мелания Трамп лично встретили китайского лидера и его супругу Пэн Лиюань на авиабазе военно-воздушных сил США "Эндрюс", у трапа китайского самолета, перед которым расстелили красную ковровую дорожку.Наблюдатели отмечают — последний раз такое происходило в далеком 1962 году, когда президент Джон Кеннеди вышел на взлетную полосу главной американской авиабазы, чтобы встретить британского премьер-министра Гарольда Макмиллана. Причем тогда это происходило накануне Карибского кризиса, когда США находились на грани войны с Советским Союзом и пытались заручиться поддержкой со стороны ведущих европейских политиков.В мае, когда Трамп прибыл с визитом в Пекин, его встречал в аэропорту заместитель председателя КНР Хань Чжэн, а сам прием американского президента был организован китайцами без чрезмерной помпы и пафоса, строго по-деловому.Белый дом, напротив, принимает председателя Си с демонстративными почестями — включая торжественный салют и пролет стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, которые пронеслись над авиабазой во время встречи китайского лидера. При этом Трамп испуганно пригнулся в момент пролета огромного реактивного самолета. А Си Цзиньпин не проявил в этой ситуации никаких внешних эмоций.Визит Си имеет огромное значение для американской администрации, которая рассчитывает обсудить с китайцами целый комплекс вопросов, связанных с мировой экономикой и внешней политикой.Трамп прежде всего рассчитывает добиться от Пекина фиксированных обязательств по закупке американской сои, говядины, энергоносителей и гражданских самолетов Boeing для китайских авиакомпаний — чтобы представить это своим успехом накануне предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США. Кроме того, американцы требуют от Си Цзиньпина снять ограничения на экспорт редкоземельных материалов, критически важных для развития американского хайтека. А также пытаются навязать китайцам договор о контроле над развитием новейших информационных технологий, связанных с искусственным интеллектом.Проблематика Украины также будет подниматься на американско-китайских переговорах в верхах, о чем свидетельствуют заявления западных экспертов и журналистов.Украинские политики много говорят о том, что эта встреча будет иметь важное значение для будущего киевского режима, — рассчитывая на то, что Си Цзиньпин может поспособствовать заключению временного "энергетического перемирия". Однако они признают, что Украина не в состоянии повлиять на внешнеполитическую позицию Пекина. Потому что отношения с Китаем были испорчены Киевом еще после победы Евромайдана."Для нас это — главные переговоры осени. От них зависит, будет ли Китай в ближайшее время участвовать в мирных переговорах по Украине. К сожалению, мы упустили драгоценное время, и у нас нет контактов с высшим политическим руководством КНР — мы их утратили еще в 2014 году. Поэтому здесь мы полностью зависим от Трампа и его позиции. К сожалению, в важнейших для нас переговорах мы участвуем преимущественно в качестве статистов", — безрадостно пишет об этом бывший депутат Верховной Рады Украины Вадим Денисенко.Владимир Зеленский озвучивает сегодня те же самые мысли. По словам главы киевского режима, во время недавней встречи, состоявшейся на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, он уговаривал Трампа "повлиять на Си Цзиньпина, чтобы он повлиял на Россию" – в надежде на то, что китайцы могут заключить перемирие на выгодных для Украины условиях."Я откровенно попросил президента Соединённых Штатов Америки, чтобы он поговорил с Си Цзиньпином и попросил лидера Китая повлиять на Путина, чтобы тот закончил конфликт. Чтобы он хотя бы пошел на деэскалационные шаги, в которых, я уверен, заинтересован и Китай. Я попросил президента Трампа. Он сказал, что все ему передаст", – сказал об этом журналистам Зеленский.Эти слова свидетельствуют о том, что Киев не имеет сейчас прямого канала связи с Пекином. А сам Трамп находится не в той ситуации, чтобы давить на председателя Си в интересах украинского руководства.Провал военной кампании в Персидском заливе лишил американцев реальной возможности оказывать давление на китайцев. Начиная агрессию против Ирана, Белый дом рассчитывал поставить под свой контроль энергетические ресурсы Ближнего Востока, угрожая нефтегазовому импорту КНР и подрывая этим китайскую экономику. Однако неудачная для американцев война привела к совершенно обратному результату, закончившись энергетическим кризисом в самих США.Вашингтон оказался связанным по рукам и ногам. Американская администрация пока что не может задействовать против китайских компаний пресловутые "адские санкции" имени Линдси Грэма*, чтобы попытаться ограничить российский нефтяной экспорт в Китай. Потому что это дополнительно взвинтило бы в Америке внутренние цены на бензин и солярку. И в итоге у Трампа не осталось никаких серьезных козырей в политической игре против председателя Си."Позиции Белого дома в переговорном процессе с Китаем еще более шаткие, чем были весной. В мае Трамп, находясь в Пекине, активно упрашивал китайцев закупать больше американской нефти. Теперь с этим обстоят проблемы у самих США на фоне энергокризиса. То же самое касается и темы ИИ. Американские корпорации опасаются отстать в технологической гонке от Китая, где стоимость электроэнергии заметно ниже, чем в США. И строить дата-центры там проще", - комментирует это американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале.Вряд ли Белому дому удастся убедить Пекин принять общий план ограничения прогресса в сфере ИИ. Уладить торговые противоречия тоже будет нелегко. Осложняют положение Трампа приближающиеся выборы, на которых республиканцам может грозить болезненное поражение. Трампу же придется вести переговоры в условиях, когда демократы уже вполне открыто готовят его импичмент. Этим раздраем в Вашингтоне будут пользоваться все контрагенты США, и Китай в первую очередь, добавил он. Судя по прогнозам экспертов, Трамп и Си Цзиньпин не собираются идти на поводу у Зеленского. Обсуждая перспективы урегулирования украинского кризиса, они будут ориентироваться на реальное положение дел, которое является неутешительным для украинского режима, продолжающего терять свое влияние на международные политические процессы.И эти перспективы признают сейчас даже в Киеве, где призывают "не питать иллюзий" в отношении китайской позиции по поводу Украины.
https://ukraina.ru/20260924/cheta-trampov-vstretila-si-tszinpina-s-suprugoy-u-trapa-samolta-1083394064.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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эксклюзив, китай, украина, сша, дональд трамп, си цзиньпин, белый дом
Эксклюзив, Китай, Украина, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Белый дом

Си Цзиньпин встречается с Трампом. Украина оказалась статистом на главных переговорах осени

16:06 24.09.2026
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты Америки с государственным визитом. Ожидается, что он будет обсуждать с президентом Дональдом Трампом ключевые вопросы международной экономики и политики — включая перспективы завершения украинского конфликта
Прием Си Цзиньпина осуществляется по высшему уровню международного дипломатического протокола. Американский президент и Мелания Трамп лично встретили китайского лидера и его супругу Пэн Лиюань на авиабазе военно-воздушных сил США "Эндрюс", у трапа китайского самолета, перед которым расстелили красную ковровую дорожку.
Наблюдатели отмечают — последний раз такое происходило в далеком 1962 году, когда президент Джон Кеннеди вышел на взлетную полосу главной американской авиабазы, чтобы встретить британского премьер-министра Гарольда Макмиллана. Причем тогда это происходило накануне Карибского кризиса, когда США находились на грани войны с Советским Союзом и пытались заручиться поддержкой со стороны ведущих европейских политиков.
В мае, когда Трамп прибыл с визитом в Пекин, его встречал в аэропорту заместитель председателя КНР Хань Чжэн, а сам прием американского президента был организован китайцами без чрезмерной помпы и пафоса, строго по-деловому.
Белый дом, напротив, принимает председателя Си с демонстративными почестями — включая торжественный салют и пролет стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, которые пронеслись над авиабазой во время встречи китайского лидера. При этом Трамп испуганно пригнулся в момент пролета огромного реактивного самолета. А Си Цзиньпин не проявил в этой ситуации никаких внешних эмоций.
Визит Си имеет огромное значение для американской администрации, которая рассчитывает обсудить с китайцами целый комплекс вопросов, связанных с мировой экономикой и внешней политикой.
Трамп прежде всего рассчитывает добиться от Пекина фиксированных обязательств по закупке американской сои, говядины, энергоносителей и гражданских самолетов Boeing для китайских авиакомпаний — чтобы представить это своим успехом накануне предстоящих промежуточных выборов в Конгресс США.
Кроме того, американцы требуют от Си Цзиньпина снять ограничения на экспорт редкоземельных материалов, критически важных для развития американского хайтека. А также пытаются навязать китайцам договор о контроле над развитием новейших информационных технологий, связанных с искусственным интеллектом.
Проблематика Украины также будет подниматься на американско-китайских переговорах в верхах, о чем свидетельствуют заявления западных экспертов и журналистов.
Украинские политики много говорят о том, что эта встреча будет иметь важное значение для будущего киевского режима, — рассчитывая на то, что Си Цзиньпин может поспособствовать заключению временного "энергетического перемирия". Однако они признают, что Украина не в состоянии повлиять на внешнеполитическую позицию Пекина. Потому что отношения с Китаем были испорчены Киевом еще после победы Евромайдана.
"Для нас это — главные переговоры осени. От них зависит, будет ли Китай в ближайшее время участвовать в мирных переговорах по Украине. К сожалению, мы упустили драгоценное время, и у нас нет контактов с высшим политическим руководством КНР — мы их утратили еще в 2014 году. Поэтому здесь мы полностью зависим от Трампа и его позиции. К сожалению, в важнейших для нас переговорах мы участвуем преимущественно в качестве статистов", — безрадостно пишет об этом бывший депутат Верховной Рады Украины Вадим Денисенко.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
06:15
Чета Трампов встретила Си Цзиньпина с супругой у трапа самолётаПрезидент США Дональд Трамп и его супруга Меланья поприветствовали председателя КНР Си Цзиньпина с супругой Пэн Лиюань у трапа самолёта, на котором китайский лидер прибыл в Вашингтон с официальным визитом. Об этом в ночь на 24 сентября сообщает РИА Новости
Владимир Зеленский озвучивает сегодня те же самые мысли. По словам главы киевского режима, во время недавней встречи, состоявшейся на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, он уговаривал Трампа "повлиять на Си Цзиньпина, чтобы он повлиял на Россию" – в надежде на то, что китайцы могут заключить перемирие на выгодных для Украины условиях.
"Я откровенно попросил президента Соединённых Штатов Америки, чтобы он поговорил с Си Цзиньпином и попросил лидера Китая повлиять на Путина, чтобы тот закончил конфликт. Чтобы он хотя бы пошел на деэскалационные шаги, в которых, я уверен, заинтересован и Китай. Я попросил президента Трампа. Он сказал, что все ему передаст", – сказал об этом журналистам Зеленский.
Эти слова свидетельствуют о том, что Киев не имеет сейчас прямого канала связи с Пекином. А сам Трамп находится не в той ситуации, чтобы давить на председателя Си в интересах украинского руководства.
Провал военной кампании в Персидском заливе лишил американцев реальной возможности оказывать давление на китайцев. Начиная агрессию против Ирана, Белый дом рассчитывал поставить под свой контроль энергетические ресурсы Ближнего Востока, угрожая нефтегазовому импорту КНР и подрывая этим китайскую экономику. Однако неудачная для американцев война привела к совершенно обратному результату, закончившись энергетическим кризисом в самих США.
Вашингтон оказался связанным по рукам и ногам. Американская администрация пока что не может задействовать против китайских компаний пресловутые "адские санкции" имени Линдси Грэма*, чтобы попытаться ограничить российский нефтяной экспорт в Китай. Потому что это дополнительно взвинтило бы в Америке внутренние цены на бензин и солярку. И в итоге у Трампа не осталось никаких серьезных козырей в политической игре против председателя Си.
"Позиции Белого дома в переговорном процессе с Китаем еще более шаткие, чем были весной. В мае Трамп, находясь в Пекине, активно упрашивал китайцев закупать больше американской нефти. Теперь с этим обстоят проблемы у самих США на фоне энергокризиса. То же самое касается и темы ИИ. Американские корпорации опасаются отстать в технологической гонке от Китая, где стоимость электроэнергии заметно ниже, чем в США. И строить дата-центры там проще", - комментирует это американист Малек Дудаков в своем телеграм-канале.
Вряд ли Белому дому удастся убедить Пекин принять общий план ограничения прогресса в сфере ИИ. Уладить торговые противоречия тоже будет нелегко. Осложняют положение Трампа приближающиеся выборы, на которых республиканцам может грозить болезненное поражение. Трампу же придется вести переговоры в условиях, когда демократы уже вполне открыто готовят его импичмент. Этим раздраем в Вашингтоне будут пользоваться все контрагенты США, и Китай в первую очередь, добавил он.
Судя по прогнозам экспертов, Трамп и Си Цзиньпин не собираются идти на поводу у Зеленского. Обсуждая перспективы урегулирования украинского кризиса, они будут ориентироваться на реальное положение дел, которое является неутешительным для украинского режима, продолжающего терять свое влияние на международные политические процессы.
И эти перспективы признают сейчас даже в Киеве, где призывают "не питать иллюзий" в отношении китайской позиции по поводу Украины.
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