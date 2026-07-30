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Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"

Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах" - 30.07.2026 Украина.ру

Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров продолжает делать человеконенавистнические заявления. Его новые откровения опубликовало 29 июля издание "Украинская правда"

2026-07-30T12:56

2026-07-30T12:56

2026-07-30T13:21

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Отправленный в отставку с поста министра обороны Украины чиновник, избежавший службы в армии, прокомментировал позитивное восприятие своей отставки некими "россиянами" и сделал очередное русофобское заявление с призывом к массовым убийствам."Пусть не радуются, рано радоваться. Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах. Все будет хорошо", - заявил Фёдоров.Он не уточнил сроков реализации своего обещания, способов, а также имеющихся у него в наличии сил и средств для реализации амбициозного злодейства.Незадолго до этого Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны и конфликтовавшего с ним главкома ВСУ Александра Сырского. Новым главкомом Зеленский назначил Михаила Драпатого.Вскоре было опубликовано интервью Драпатого YouTube-каналу Ukrainer W, которое он дал еще в мае 2023 года, но опубликованное в полной версии 22 июля 2026 года — в день его назначения на пост главкома. В интервью генерал-майор позволил себе возмутительное заявление, назвав Россию "нацией с руководством, которая не имеет права на существование".Такое заявление вызвало широкий резонанс и было расценено как очередное проявление русофобской сущности киевского режима. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже охарактеризовала эти слова как откровенное проявление неонацизма, подтверждающее истинное лицо украинского военно-политического руководства.До этого представители киевского режима неоднократно делали русофобские заявления с призывами к геноциду. Так, в январе 2006 года вскоре после назначения министром обороны Украины ранее известных по мошенническим схемам в интернете Фёдоров заявлял: "Наша цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц".Ещё ранее руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* (ныне глава Офиса президента Украины) в интервью Yahoo News, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к убийству российской гражданки Дарьи Дугиной, заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы".* В материале упоминаются лица, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Подробности ситуации: "Решили убрать обоих": эксперт раскрыл детали "вязкого" конфликта Сырского и ФедоророваМнение политолога: Это стало идеологией Украины: политолог про призыв Федорова "ежемесячно убивать 50 тысяч русских"Актуальное интервью: Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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