Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах" - 30.07.2026 Украина.ру
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Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"
Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах" - 30.07.2026 Украина.ру
Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров продолжает делать человеконенавистнические заявления. Его новые откровения опубликовало 29 июля издание "Украинская правда"
2026-07-30T12:56
2026-07-30T13:21
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Отправленный в отставку с поста министра обороны Украины чиновник, избежавший службы в армии, прокомментировал позитивное восприятие своей отставки некими "россиянами" и сделал очередное русофобское заявление с призывом к массовым убийствам."Пусть не радуются, рано радоваться. Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах. Все будет хорошо", - заявил Фёдоров.Он не уточнил сроков реализации своего обещания, способов, а также имеющихся у него в наличии сил и средств для реализации амбициозного злодейства.Незадолго до этого Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны и конфликтовавшего с ним главкома ВСУ Александра Сырского. Новым главкомом Зеленский назначил Михаила Драпатого.Вскоре было опубликовано интервью Драпатого YouTube-каналу Ukrainer W, которое он дал еще в мае 2023 года, но опубликованное в полной версии 22 июля 2026 года — в день его назначения на пост главкома. В интервью генерал-майор позволил себе возмутительное заявление, назвав Россию "нацией с руководством, которая не имеет права на существование".Такое заявление вызвало широкий резонанс и было расценено как очередное проявление русофобской сущности киевского режима. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже охарактеризовала эти слова как откровенное проявление неонацизма, подтверждающее истинное лицо украинского военно-политического руководства.До этого представители киевского режима неоднократно делали русофобские заявления с призывами к геноциду. Так, в январе 2006 года вскоре после назначения министром обороны Украины ранее известных по мошенническим схемам в интернете Фёдоров заявлял: "Наша цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц".Ещё ранее руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* (ныне глава Офиса президента Украины) в интервью Yahoo News, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к убийству российской гражданки Дарьи Дугиной, заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы".* В материале упоминаются лица, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.Подробности ситуации: "Решили убрать обоих": эксперт раскрыл детали "вязкого" конфликта Сырского и ФедоророваМнение политолога: Это стало идеологией Украины: политолог про призыв Федорова "ежемесячно убивать 50 тысяч русских"Актуальное интервью: Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, александр сырский, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, офис президента, михаил федоров, русофобия, терроризм, минобороны украины
Новости, Украина, Россия, Киев, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Михаил Федоров, Русофобия, терроризм, Минобороны Украины

Экс-глава Минобороны Украины пообещал убивать россиян "в промышленных масштабах"

12:56 30.07.2026 (обновлено: 13:21 30.07.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru скриншот видео / Перейти в фотобанк"Наша цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц", — заявил новый министр обороны Украины Фёдоров
Наша цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц, — заявил новый министр обороны Украины Фёдоров - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров продолжает делать человеконенавистнические заявления. Его новые откровения опубликовало 29 июля издание "Украинская правда"
Отправленный в отставку с поста министра обороны Украины чиновник, избежавший службы в армии, прокомментировал позитивное восприятие своей отставки некими "россиянами" и сделал очередное русофобское заявление с призывом к массовым убийствам.
"Пусть не радуются, рано радоваться. Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах. Все будет хорошо", - заявил Фёдоров.
Он не уточнил сроков реализации своего обещания, способов, а также имеющихся у него в наличии сил и средств для реализации амбициозного злодейства.
Незадолго до этого Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны и конфликтовавшего с ним главкома ВСУ Александра Сырского. Новым главкомом Зеленский назначил Михаила Драпатого.
Вскоре было опубликовано интервью Драпатого YouTube-каналу Ukrainer W, которое он дал еще в мае 2023 года, но опубликованное в полной версии 22 июля 2026 года — в день его назначения на пост главкома. В интервью генерал-майор позволил себе возмутительное заявление, назвав Россию "нацией с руководством, которая не имеет права на существование".
Такое заявление вызвало широкий резонанс и было расценено как очередное проявление русофобской сущности киевского режима. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже охарактеризовала эти слова как откровенное проявление неонацизма, подтверждающее истинное лицо украинского военно-политического руководства.
До этого представители киевского режима неоднократно делали русофобские заявления с призывами к геноциду. Так, в январе 2006 года вскоре после назначения министром обороны Украины ранее известных по мошенническим схемам в интернете Фёдоров заявлял: "Наша цель — убивать 50 тысяч россиян в месяц".
Ещё ранее руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* (ныне глава Офиса президента Украины) в интервью Yahoo News, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к убийству российской гражданки Дарьи Дугиной, заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы".
* В материале упоминаются лица, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Подробности ситуации: "Решили убрать обоих": эксперт раскрыл детали "вязкого" конфликта Сырского и Федоророва
Мнение политолога: Это стало идеологией Украины: политолог про призыв Федорова "ежемесячно убивать 50 тысяч русских"
Актуальное интервью: Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССР
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