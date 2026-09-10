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Скорая помощь атакована дроном ВСУ в Энергодаре - пострадали медики

Скорая помощь атакована дроном ВСУ в Энергодаре - пострадали медики - 10.09.2026 Украина.ру

Скорая помощь атакована дроном ВСУ в Энергодаре - пострадали медики

Два медработника пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль Скорой помощи в городе-спутнике Запорожской АЭС. Об этом 10 сентября сообщил градоначальник Энергодара Максим Пухов

2026-09-10T14:10

2026-09-10T14:10

2026-09-10T14:10

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Атака БПЛА ВСУ на гражданский автомобиль зафиксирована в 13:30 ВСУ на территории промзоны города. В результате пострадали две женщины - их оперативно доставили в медико-санитарную часть.Пухов сообщил также , что жизнь пострадавших вне опасности, им оказывается медицинская помощь в полном объёме."В результате атаки пострадали два медика. Оба находятся в медсанчасти, им оказывается помощь", - рассказал глава Энергодара.Накануне в ДНР из-за атак украинских БПЛА погиб мирный житель ещё девять пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин сообщил вечером 9 сентября. Подробности в публикации В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за деньТакже стало известно накануне, что БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, новороссия, донбасс, атака бпла, бпла сегодня, мирные жители, военные преступления