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Скорая помощь атакована дроном ВСУ в Энергодаре - пострадали медики
Скорая помощь атакована дроном ВСУ в Энергодаре - пострадали медики - 10.09.2026 Украина.ру
Скорая помощь атакована дроном ВСУ в Энергодаре - пострадали медики
Два медработника пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль Скорой помощи в городе-спутнике Запорожской АЭС. Об этом 10 сентября сообщил градоначальник Энергодара Максим Пухов
2026-09-10T14:10
2026-09-10T14:10
2026-09-10T14:10
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Атака БПЛА ВСУ на гражданский автомобиль зафиксирована в 13:30 ВСУ на территории промзоны города. В результате пострадали две женщины - их оперативно доставили в медико-санитарную часть.Пухов сообщил также , что жизнь пострадавших вне опасности, им оказывается медицинская помощь в полном объёме."В результате атаки пострадали два медика. Оба находятся в медсанчасти, им оказывается помощь", - рассказал глава Энергодара.Накануне в ДНР из-за атак украинских БПЛА погиб мирный житель ещё девять пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин сообщил вечером 9 сентября. Подробности в публикации В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за деньТакже стало известно накануне, что БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, новороссия, донбасс, атака бпла, бпла сегодня, мирные жители, военные преступления
Новости, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Новороссия, Донбасс, атака БПЛА, БПЛА сегодня, мирные жители, Военные преступления
Скорая помощь атакована дроном ВСУ в Энергодаре - пострадали медики
Два медработника пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль Скорой помощи в городе-спутнике Запорожской АЭС. Об этом 10 сентября сообщил градоначальник Энергодара Максим Пухов