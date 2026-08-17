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Премьер и экс-министр обменялись "субстанцией": в Латвии разгорелся скандал из-за БПЛА

Премьер и экс-министр обменялись "субстанцией": в Латвии разгорелся скандал из-за БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру

Премьер и экс-министр обменялись "субстанцией": в Латвии разгорелся скандал из-за БПЛА

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс откровенно соврал, говоря о проблемах с закупками противодронных систем, заявил бывший министр обороны прибалтийской республики Андрис Спрудс. Об этом 17 августа пишет издание Delfi

2026-08-17T09:13

2026-08-17T09:13

2026-08-17T09:13

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Спрудс обвинил Кулбергса в том, что тот сознательно "распространяет дезинформацию"."Ничего не было забыто. То, что дроны-перехватчики первоначально поступили без этой взрывчатки, совершенно естественно. Ведь они поступили как дроны-перехватчики без взрывчатки, пока решался вопрос о её [пригодности]", — сказал он изданию.12 августа Кулбергс заявил, что для ранее приобретенных противодронных систем не закупили необходимые боеприпасы. Премьер-министр не назвал конкретную закупку, систему или учреждение, которые несут ответственность за ситуацию. Однако высказался при этом, что Латвия называет себя "державой дронов", но "под этим нет субстанции".Ранее сообщалось, что истребители НАТО сбили над Латвией беспилотник, из-за которого в ряде районов страны объявили воздушную тревогу.В конце июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, выступавший против мирных переговоров с Москвой, заявил, что его страна должна показать силу перед Россией — "только тогда не будет никаких нелепых идей".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, латвия, нато, скандал, бпла, беспилотники, закупки, минобороны