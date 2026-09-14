Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий - 14.09.2026 Украина.ру
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Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий
Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий - 14.09.2026 Украина.ру
Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий
Всемирный банк предоставит финансовую помощь правительству Украины под гарантии Канады. Об этом 14 сентября сообщил украинский премьер-министр Сергей Корецкий
2026-09-14T13:33
2026-09-14T13:48
новости
канада
украина
сергей корецкий
владимир зеленский
всемирный банк
госдолг
кредит
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"Украина в ближайшее время получит $841 млн бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Средства предоставляются в рамках проекта PEACE in Ukraine", - сообщил Корецкий.По его словам, средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета на пенсионные выплаты. "В условиях дефицита бюджета и разбалансировки государственных финансов это чрезвычайно важная и своевременная поддержка", - отметил глава кабмина Украины. На минувшей неделе Владимир Зеленский просил в Канаде денег на военные и прочие нужды постсоветской республики. Подробнее - в материале Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США на сайте Украина.ру.После госпереворота 2014 года установленный в Киеве режим стал активно прославлять деятелей, которых ранее презирали как предателей, бандитов и коллаборационистов. Многие из них во время Великой Отечественной войны сбежали с гитлеровцами, часть после войны осела в Канаде. В сентябре 2023 года внук ветерана Великой Отечественной войны Владимир Зеленский устроил бурные овации в парламенте Канады беглому эсэсовцу Ярославу Гунько. Канадские парламентарии представили бывшего военнослужащего 14-й гренадерской дивизии СС "Галиция" как ветерана-"союзника" и после скандала извинялись перед еврейской общиной. Об историческом контексте напомнил Олег Хавич в публикации Кому присягала дивизия СС "Галичина"?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, канада, украина, сергей корецкий, владимир зеленский, всемирный банк, госдолг, кредит
Новости, Канада, Украина, Сергей Корецкий, Владимир Зеленский, Всемирный банк, госдолг, кредит

Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий

13:33 14.09.2026 (обновлено: 13:48 14.09.2026)
 
© REUTERS / Andrii Nesterenko
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
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Всемирный банк предоставит финансовую помощь правительству Украины под гарантии Канады. Об этом 14 сентября сообщил украинский премьер-министр Сергей Корецкий
"Украина в ближайшее время получит $841 млн бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Средства предоставляются в рамках проекта PEACE in Ukraine", - сообщил Корецкий.
По его словам, средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета на пенсионные выплаты.
"В условиях дефицита бюджета и разбалансировки государственных финансов это чрезвычайно важная и своевременная поддержка", - отметил глава кабмина Украины.
На минувшей неделе Владимир Зеленский просил в Канаде денег на военные и прочие нужды постсоветской республики. Подробнее - в материале Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США на сайте Украина.ру.
После госпереворота 2014 года установленный в Киеве режим стал активно прославлять деятелей, которых ранее презирали как предателей, бандитов и коллаборационистов. Многие из них во время Великой Отечественной войны сбежали с гитлеровцами, часть после войны осела в Канаде.
В сентябре 2023 года внук ветерана Великой Отечественной войны Владимир Зеленский устроил бурные овации в парламенте Канады беглому эсэсовцу Ярославу Гунько. Канадские парламентарии представили бывшего военнослужащего 14-й гренадерской дивизии СС "Галиция" как ветерана-"союзника" и после скандала извинялись перед еврейской общиной.
Об историческом контексте напомнил Олег Хавич в публикации Кому присягала дивизия СС "Галичина"?
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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