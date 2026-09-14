https://ukraina.ru/20260914/kanada-garantiruet-vsemirnomu-banku-vozvrat-841-pravitelstvom-ukrainy---koretskiy-1083181914.html

Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий

Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий - 14.09.2026 Украина.ру

Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий

Всемирный банк предоставит финансовую помощь правительству Украины под гарантии Канады. Об этом 14 сентября сообщил украинский премьер-министр Сергей Корецкий

2026-09-14T13:33

2026-09-14T13:33

2026-09-14T13:48

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"Украина в ближайшее время получит $841 млн бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Средства предоставляются в рамках проекта PEACE in Ukraine", - сообщил Корецкий.По его словам, средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета на пенсионные выплаты. "В условиях дефицита бюджета и разбалансировки государственных финансов это чрезвычайно важная и своевременная поддержка", - отметил глава кабмина Украины. На минувшей неделе Владимир Зеленский просил в Канаде денег на военные и прочие нужды постсоветской республики. Подробнее - в материале Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США на сайте Украина.ру.После госпереворота 2014 года установленный в Киеве режим стал активно прославлять деятелей, которых ранее презирали как предателей, бандитов и коллаборационистов. Многие из них во время Великой Отечественной войны сбежали с гитлеровцами, часть после войны осела в Канаде. В сентябре 2023 года внук ветерана Великой Отечественной войны Владимир Зеленский устроил бурные овации в парламенте Канады беглому эсэсовцу Ярославу Гунько. Канадские парламентарии представили бывшего военнослужащего 14-й гренадерской дивизии СС "Галиция" как ветерана-"союзника" и после скандала извинялись перед еврейской общиной. Об историческом контексте напомнил Олег Хавич в публикации Кому присягала дивизия СС "Галичина"?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, канада, украина, сергей корецкий, владимир зеленский, всемирный банк, госдолг, кредит