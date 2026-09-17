Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной - 17.09.2026 Украина.ру
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Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной
Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной - 17.09.2026 Украина.ру
Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной
Министр обороны Польши сообщил, что армия развернёт оперативные подразделения для поддержки Погранслужбы на границе с Украиной. Военные также начали сооружать полевые укрепления возле ключевых пунктов пропуска через польско-украинскую границу.
2026-09-17T08:03
2026-09-17T08:03
эксклюзив
польша
украина
варшава
камил новак
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В Польше в последние дни наблюдается очередной всплеск военной истерии, явно спровоцированной из Вашингтона. Фактически он начался на прошлой неделе, 10 сентября, когда премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил «довольно точный доклад» от ЦРУ относительно возможных событий в ближайшие месяцы.Туск рассказал об этом докладе после состоявшейся в минувший четверг в Братиславе встречи глав правительств стран Вышеградской группы.По словам польского премьера, он получил документ непосредственно от директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.«Польша и вся Европа должны быть готовы к разным вариантам развития событий – не только на российско-украинском фронте, но и на восточном фланге Европейского союза», – заявил Туск, который явно кичился своим допуском к секретному докладу ЦРУ.Но не только это демонстрировало близость Варшавы и Вашингтона. 10-11 сентября в Польше находилась высокопоставленная делегация из США, которая выбирала место для постоянной американской военной базы на берегах Вислы.В её состав ходили заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно и заместитель помощника министра обороны США по вопросам НАТО и Европы Уильям Каппеллетти. Принимавший гостей из-за океана министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш договорился до того, что назвал решение о постоянном присутствии американских войск в стране «целью, о которой мечтали поколения поляков».А уже 13 сентября Туск получил возможность заявить, что предупреждения американских спецслужб начали сбываться. Утром того дня два российских дрона поразили цели неподалёку от польско-украинской границы в Волынской области: один повредил АЗС рядом с автомобильным переходом Ягодин-Дорохуск, другой – локомотив на приграничной станции Ковель. Второй инцидент был раскручен западными чиновниками и политиками, чей спецпоезд из Киева в Варшаву был задержан на границе в связи с воздушной тревогой. Среди вип-пассажиров находился, в частности, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.На специальном экстренном брифинге в воскресенье вечером Туск заявил, что эскалация действий России становится реальностью, а инциденты происходят всё ближе к польским границам.«Предстоящие недели и месяцы станут периодом значительно возросшей активности со стороны России, и, к сожалению, нельзя исключать, что эта эскалация затронет и нашу территорию», – отметил он, и добавил, что сотрудничество в пунктах пропуска через границу с Украиной «в ближайшие месяцы, к сожалению, вынуждено будет приобрести особый характер».В понедельник, 14 сентября, глава польского правительства провел встречу с руководителями министерств обороны, иностранных и внутренних дел, финансов, а также министром-координатором специальных служб и командованием Вооруженных сил и силовых структур Польши. На ней, по официальным сообщениям, рассматривались дальнейшие меры по укреплению безопасности польских границ.При этом было усилено пропагандистское давление на поляков. Согласно опросам, лишь 26% взрослого населения страны выразили готовность вступить в вооруженные силы или присоединиться к защите Польши другим способом, тогда как 57% заявили об отсутствии намерения участвовать в обороне родины.Потому неудивительно, что 14 сентября генерал-майор авиации Иренеуш Новак, командующий Оперативным командованием Вооруженных сил Польши, заявил, что упавшая 30 июля этого года в Люблинском воеводстве российская ракета Х-101 якобы была направлена на цель в Польше.«Анализ траектории полета этой крылатой ракеты над территорией Украины позволяет предположить, что у неё, вероятно, не было альтернативной цели в пределах этой страны, и она направлялась непосредственно к намеченной точке удара. Я на 80% уверен, что ракета была преднамеренно нацелена на территорию Польши, оставшиеся 20% неопределенности связаны с ожиданием ответа от спецслужб», – заявил генерал Новак в интервью изданию Rzeczpospolita.По словам военного, Польша обнаружила ракету и была готова её сбить. Кроме того, находившийся в воздушном пространстве вертолет точно определил место падения, а подразделение войск территориальной обороны также было готово оперативно взять этот участок под охрану. Но генерал так и не объяснил, почему ракета, «снаряженная мощной боеголовкой», смогла пролететь почти на 100 километров вглубь польской территории, – а журналист услужливо об этом не спросил.В интервью генерала Новака не прозвучал и ответ на главный вопрос, волнующий поляков: что делает армия для защиты воздушного пространства Польши от вторжения опасных объектов со стороны Украины? Напомним, в ноябре 2022 года в 8 километрах от польско-украинской границы упала выпущенная ПВО Украины ракета, вследствие чего погибли два поляка. Попыток сбить ракету не было, более того, поначалу в Варшаве звучали заявления, что она была российской.А в сентябре 2025 года украинским силам удалось перенаправить на польскую территорию 19 российских дронов, из которых ВВС Польши и НАТО удалось сбить всего 4. При этом одна из выпущенных тогда польскими истребителями зенитных ракет разрушила частный дом (к счастью, жертв не было). Хотя в итоге действия польских пилотов были признаны выполнением законного приказа, возможно, именно тот инцидент привёл к тому, что в июле 2026-го никто не взял на себя ответственность за сбитие ракеты над Люблинским воеводством.Но отсутствие успехов в защите воздушных границ польские военные решили компенсировать демонстрацией возможностей на земле. 15 сентября министр обороны Польши заявил о направлении дополнительных подразделений на польско-украинскую границу.«Пограничной службе будет оказана поддержка как инженерных войск, так и оперативных подразделений для выполнения задач по охране границы и осуществления пропуска через нее», – сказал Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции после переговоров с итальянским коллегой Гуидо Крозетто.Министр не уточнил, сколько военных направят. Но уже вечером 15 сентября Генеральное командование родов войск Вооруженных сил Польши сообщило, что непосредственную охрану границы и инженерную поддержку Пограничной службе Польши (в частности, Надбужанскому отделу) обеспечивают военнослужащие 4-го и 18-го саперных полков.Среди задач, о которых сообщило командование, – обустройство наблюдательно-охранных постов с использованием фортификационных систем HESCO Bastion. Посты возводятся вблизи ключевых автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на польско-украинской границе: «Дорохуск» (с украинской стороны – «Ягодин»), «Медыка» (с украинской стороны – «Шегини»), «Корчова» (с украинской стороны – «Краковец»).В то же время обустройство постов у польско-украинской границы не означает изменения режима работы самих пунктов пропуска, отметили польские военные. Речь об отдельных мерах по инженерному и охранному обеспечению пограничной инфраструктуры в рамках программы «Восточный щит».«Восточный щит» (Tarcza Wschód) – это масштабная польская государственная программа по созданию оборонной инфраструктуры вдоль восточной и северо-восточной границ Польши. Правительство страны утвердило её в мае 2024 года, а реализация запланирована на 2024-2028 годы. На программу выделено около 10 миллиардов злотых (более 2 миллиардов евро) из госбюджета.Изначально проект был сосредоточен на участках границы Польши с Россией и Белоруссией, но теперь ожидаемо расширен и на польско-украинскую границу. 16 сентября замглавы польской Погранслужбы Виолета Горжковская сообщила, что Польша оборудует более 100 километров границы с Украиной электронной системой защиты, которая дополнит физические заграждения и будет включать средства мониторинга и датчики движения. Речь о двух участках протяженностью 69 и 43 километра.В тот же день новыми армейскими укреплениями на границе с Украиной похвастались в своих социальных сетях и Косиняк-Камыш, и глава МВД Польши Марчин Кервиньский, в чьём ведении находится Пограничная служба. При этом министр обороны продолжил стращать поляков «русской угрозой».«Россия не остановится на Украине. В последние месяцы она чувствует себя гораздо увереннее, – сказал политик. – Если в мае настроения в Киеве были оптимистичными, а в Москве – пессимистичными, то сейчас положение дел кардинально изменилось».При этом появление армейских подразделений и новых укреплений на польско-украинской границе по обе её стороны оценили скептически, хоть и по разным причинам. Многие польские комментаторы отметили, что главной опасностью для страны является бесконтрольный въезд граждан Украины, среди которых в последнее время много бывших военных с психическими проблемами.А вот с украинской стороны действия Польши часто называли созданием заградительных отрядов, и высказывали опасение, что теперь пересечь украинско-польскую границу будет труднее даже тем, кто ещё имеет законное право выезда с подконтрольной Киеву территории. Некоторые связывали происходящее с традиционными для стран ЕС опасениями относительно роста потока беженцев с Украины накануне зимы.Но вряд ли в Польше боятся гражданских украинцев, ведь опыт 2022 года показал, что с ними вполне справятся пограничники и полиция. Другое дело – подразделения ВСУ и других вооружённых формирований, которые в случае катастрофы на восточном фронте вполне могут попытаться пробиться на Запад в полном вооружении.В Варшаве хорошо помнят историю 1919-1921 годов, когда десятки тысяч военнослужащих Украинской народной республики под ударами Красной Армии прорывались в Польшу. Оставшись в этой стране, немало петлюровцев позже приняли участие в «Волынской резне» поляков и подавлении Варшавского восстания.Несмотря на всю демонстративную любовь к Украине и снабжение её оружием, нынешняя Польша, судя по всему, не собирается повторять ошибки Юзефа Пилсудского.
https://ukraina.ru/20260915/polskaya-gosudarstvennost-ischeznet-za-dva-tri-dnya-patrushev-predupredil-varshavu-1083209392.html
https://ukraina.ru/20260910/ikh-trogat-nelzya-ukraintsy-sovershayut-prestupleniya-v-polshe-i-ostayutsya-beznakazannymi-1083107490.html
https://ukraina.ru/20260911/udar-po-upa-polskiy-politik-kuvaldoy-razbil-pamyatnik-banderovtsam-u-granitsy-s-ukrainoy-1083137903.html
https://ukraina.ru/20260515/rusofobiya-bez-pragmatizma-kak-polsha-sovershaet-oshibki-kotorykh-izbegal-vrazhina-pilsudskiy-1079008177.html
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, польша, украина, варшава, камил новак, джон рэтклифф, борис джонсон, ввс, нато, цру
Эксклюзив, Польша, Украина, Варшава, Камил Новак, Джон Рэтклифф, Борис Джонсон, ВВС, НАТО, ЦРУ

Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной

08:03 17.09.2026
 
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Министр обороны Польши сообщил, что армия развернёт оперативные подразделения для поддержки Погранслужбы на границе с Украиной. Военные также начали сооружать полевые укрепления возле ключевых пунктов пропуска через польско-украинскую границу.
В Польше в последние дни наблюдается очередной всплеск военной истерии, явно спровоцированной из Вашингтона. Фактически он начался на прошлой неделе, 10 сентября, когда премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил «довольно точный доклад» от ЦРУ относительно возможных событий в ближайшие месяцы.
Туск рассказал об этом докладе после состоявшейся в минувший четверг в Братиславе встречи глав правительств стран Вышеградской группы.
По словам польского премьера, он получил документ непосредственно от директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
«Польша и вся Европа должны быть готовы к разным вариантам развития событий – не только на российско-украинском фронте, но и на восточном фланге Европейского союза», – заявил Туск, который явно кичился своим допуском к секретному докладу ЦРУ.
Но не только это демонстрировало близость Варшавы и Вашингтона. 10-11 сентября в Польше находилась высокопоставленная делегация из США, которая выбирала место для постоянной американской военной базы на берегах Вислы.
В её состав ходили заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно и заместитель помощника министра обороны США по вопросам НАТО и Европы Уильям Каппеллетти. Принимавший гостей из-за океана министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш договорился до того, что назвал решение о постоянном присутствии американских войск в стране «целью, о которой мечтали поколения поляков».
Встреча секретарей Советов безопасности России и Белоруссии Н. Патрушева и А. Вольфовича
15 сентября, 14:51
"Польская государственность исчезнет за два-три дня": Патрушев предупредил ВаршавуПомощник президента РФ, глава Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что в случае вступления Польши в военные действия против России польская государственность прекратит существование за несколько дней
А уже 13 сентября Туск получил возможность заявить, что предупреждения американских спецслужб начали сбываться. Утром того дня два российских дрона поразили цели неподалёку от польско-украинской границы в Волынской области: один повредил АЗС рядом с автомобильным переходом Ягодин-Дорохуск, другой – локомотив на приграничной станции Ковель. Второй инцидент был раскручен западными чиновниками и политиками, чей спецпоезд из Киева в Варшаву был задержан на границе в связи с воздушной тревогой. Среди вип-пассажиров находился, в частности, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
На специальном экстренном брифинге в воскресенье вечером Туск заявил, что эскалация действий России становится реальностью, а инциденты происходят всё ближе к польским границам.
«Предстоящие недели и месяцы станут периодом значительно возросшей активности со стороны России, и, к сожалению, нельзя исключать, что эта эскалация затронет и нашу территорию», – отметил он, и добавил, что сотрудничество в пунктах пропуска через границу с Украиной «в ближайшие месяцы, к сожалению, вынуждено будет приобрести особый характер».
В понедельник, 14 сентября, глава польского правительства провел встречу с руководителями министерств обороны, иностранных и внутренних дел, финансов, а также министром-координатором специальных служб и командованием Вооруженных сил и силовых структур Польши. На ней, по официальным сообщениям, рассматривались дальнейшие меры по укреплению безопасности польских границ.
При этом было усилено пропагандистское давление на поляков. Согласно опросам, лишь 26% взрослого населения страны выразили готовность вступить в вооруженные силы или присоединиться к защите Польши другим способом, тогда как 57% заявили об отсутствии намерения участвовать в обороне родины.
Потому неудивительно, что 14 сентября генерал-майор авиации Иренеуш Новак, командующий Оперативным командованием Вооруженных сил Польши, заявил, что упавшая 30 июля этого года в Люблинском воеводстве российская ракета Х-101 якобы была направлена на цель в Польше.
«Анализ траектории полета этой крылатой ракеты над территорией Украины позволяет предположить, что у неё, вероятно, не было альтернативной цели в пределах этой страны, и она направлялась непосредственно к намеченной точке удара. Я на 80% уверен, что ракета была преднамеренно нацелена на территорию Польши, оставшиеся 20% неопределенности связаны с ожиданием ответа от спецслужб», – заявил генерал Новак в интервью изданию Rzeczpospolita.
Украинские волонтеры в Польше жалуются на безразличие поляков и логистические препятствия, учинённые польским правительством - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
10 сентября, 07:04
Их трогать нельзя: украинцы совершают преступления в Польше и остаются безнаказаннымиРезкое ухудшение отношения поляков к украинцам и участившиеся атаки на них — это объективная реальность. Но статистика "преступлений на почве ненависти" в Польше стала заложником политики.
По словам военного, Польша обнаружила ракету и была готова её сбить. Кроме того, находившийся в воздушном пространстве вертолет точно определил место падения, а подразделение войск территориальной обороны также было готово оперативно взять этот участок под охрану. Но генерал так и не объяснил, почему ракета, «снаряженная мощной боеголовкой», смогла пролететь почти на 100 километров вглубь польской территории, – а журналист услужливо об этом не спросил.
В интервью генерала Новака не прозвучал и ответ на главный вопрос, волнующий поляков: что делает армия для защиты воздушного пространства Польши от вторжения опасных объектов со стороны Украины? Напомним, в ноябре 2022 года в 8 километрах от польско-украинской границы упала выпущенная ПВО Украины ракета, вследствие чего погибли два поляка. Попыток сбить ракету не было, более того, поначалу в Варшаве звучали заявления, что она была российской.
А в сентябре 2025 года украинским силам удалось перенаправить на польскую территорию 19 российских дронов, из которых ВВС Польши и НАТО удалось сбить всего 4. При этом одна из выпущенных тогда польскими истребителями зенитных ракет разрушила частный дом (к счастью, жертв не было). Хотя в итоге действия польских пилотов были признаны выполнением законного приказа, возможно, именно тот инцидент привёл к тому, что в июле 2026-го никто не взял на себя ответственность за сбитие ракеты над Люблинским воеводством.
Но отсутствие успехов в защите воздушных границ польские военные решили компенсировать демонстрацией возможностей на земле. 15 сентября министр обороны Польши заявил о направлении дополнительных подразделений на польско-украинскую границу.
«Пограничной службе будет оказана поддержка как инженерных войск, так и оперативных подразделений для выполнения задач по охране границы и осуществления пропуска через нее», – сказал Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции после переговоров с итальянским коллегой Гуидо Крозетто.
Министр не уточнил, сколько военных направят. Но уже вечером 15 сентября Генеральное командование родов войск Вооруженных сил Польши сообщило, что непосредственную охрану границы и инженерную поддержку Пограничной службе Польши (в частности, Надбужанскому отделу) обеспечивают военнослужащие 4-го и 18-го саперных полков.
Среди задач, о которых сообщило командование, – обустройство наблюдательно-охранных постов с использованием фортификационных систем HESCO Bastion. Посты возводятся вблизи ключевых автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на польско-украинской границе: «Дорохуск» (с украинской стороны – «Ягодин»), «Медыка» (с украинской стороны – «Шегини»), «Корчова» (с украинской стороны – «Краковец»).
- РИА Новости, 1920, 11.09.2026
11 сентября, 12:53
Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с УкраинойДепутат Европарламента от Польши Гжегож Браун опубликовал в соцсетях видеозапись уничтожения памятника пособникам Украинской повстанческой армии (УПА*), установленный неподалеку от границы с Украиной в населенном пункте Долхобычув
В то же время обустройство постов у польско-украинской границы не означает изменения режима работы самих пунктов пропуска, отметили польские военные. Речь об отдельных мерах по инженерному и охранному обеспечению пограничной инфраструктуры в рамках программы «Восточный щит».
«Восточный щит» (Tarcza Wschód) – это масштабная польская государственная программа по созданию оборонной инфраструктуры вдоль восточной и северо-восточной границ Польши. Правительство страны утвердило её в мае 2024 года, а реализация запланирована на 2024-2028 годы. На программу выделено около 10 миллиардов злотых (более 2 миллиардов евро) из госбюджета.
Изначально проект был сосредоточен на участках границы Польши с Россией и Белоруссией, но теперь ожидаемо расширен и на польско-украинскую границу. 16 сентября замглавы польской Погранслужбы Виолета Горжковская сообщила, что Польша оборудует более 100 километров границы с Украиной электронной системой защиты, которая дополнит физические заграждения и будет включать средства мониторинга и датчики движения. Речь о двух участках протяженностью 69 и 43 километра.
В тот же день новыми армейскими укреплениями на границе с Украиной похвастались в своих социальных сетях и Косиняк-Камыш, и глава МВД Польши Марчин Кервиньский, в чьём ведении находится Пограничная служба. При этом министр обороны продолжил стращать поляков «русской угрозой».
«Россия не остановится на Украине. В последние месяцы она чувствует себя гораздо увереннее, – сказал политик. – Если в мае настроения в Киеве были оптимистичными, а в Москве – пессимистичными, то сейчас положение дел кардинально изменилось».
При этом появление армейских подразделений и новых укреплений на польско-украинской границе по обе её стороны оценили скептически, хоть и по разным причинам. Многие польские комментаторы отметили, что главной опасностью для страны является бесконтрольный въезд граждан Украины, среди которых в последнее время много бывших военных с психическими проблемами.
А вот с украинской стороны действия Польши часто называли созданием заградительных отрядов, и высказывали опасение, что теперь пересечь украинско-польскую границу будет труднее даже тем, кто ещё имеет законное право выезда с подконтрольной Киеву территории. Некоторые связывали происходящее с традиционными для стран ЕС опасениями относительно роста потока беженцев с Украины накануне зимы.
Но вряд ли в Польше боятся гражданских украинцев, ведь опыт 2022 года показал, что с ними вполне справятся пограничники и полиция. Другое дело – подразделения ВСУ и других вооружённых формирований, которые в случае катастрофы на восточном фронте вполне могут попытаться пробиться на Запад в полном вооружении.
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
15 мая, 12:06
Русофобия без прагматизма: как Польша совершает ошибки, которых избегал "вражина" ПилсудскийЮзеф Пилсудский называл свой режим "санацией" — очищением, но никаких процессов над коррупционерами не провёл. О том, почему левые, поддержавшие майский переворот 1926 года, жестоко разочаровались, а современная Польша утратила прагматизм маршала размышляет в своей статье автор издания Украина.ру Андрей Дмитриев
В Варшаве хорошо помнят историю 1919-1921 годов, когда десятки тысяч военнослужащих Украинской народной республики под ударами Красной Армии прорывались в Польшу. Оставшись в этой стране, немало петлюровцев позже приняли участие в «Волынской резне» поляков и подавлении Варшавского восстания.
Несмотря на всю демонстративную любовь к Украине и снабжение её оружием, нынешняя Польша, судя по всему, не собирается повторять ошибки Юзефа Пилсудского.
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