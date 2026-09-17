https://ukraina.ru/20260917/sosed-stal-opasen-zachem-polsha-sozdat-zagradotryady-na-granitse-s-ukrainoy-1083242414.html

Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной

Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной - 17.09.2026 Украина.ру

Сосед стал опасен: зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной

Министр обороны Польши сообщил, что армия развернёт оперативные подразделения для поддержки Погранслужбы на границе с Украиной. Военные также начали сооружать полевые укрепления возле ключевых пунктов пропуска через польско-украинскую границу.

2026-09-17T08:03

2026-09-17T08:03

2026-09-17T08:03

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В Польше в последние дни наблюдается очередной всплеск военной истерии, явно спровоцированной из Вашингтона. Фактически он начался на прошлой неделе, 10 сентября, когда премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил «довольно точный доклад» от ЦРУ относительно возможных событий в ближайшие месяцы.Туск рассказал об этом докладе после состоявшейся в минувший четверг в Братиславе встречи глав правительств стран Вышеградской группы.По словам польского премьера, он получил документ непосредственно от директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.«Польша и вся Европа должны быть готовы к разным вариантам развития событий – не только на российско-украинском фронте, но и на восточном фланге Европейского союза», – заявил Туск, который явно кичился своим допуском к секретному докладу ЦРУ.Но не только это демонстрировало близость Варшавы и Вашингтона. 10-11 сентября в Польше находилась высокопоставленная делегация из США, которая выбирала место для постоянной американской военной базы на берегах Вислы.В её состав ходили заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно и заместитель помощника министра обороны США по вопросам НАТО и Европы Уильям Каппеллетти. Принимавший гостей из-за океана министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш договорился до того, что назвал решение о постоянном присутствии американских войск в стране «целью, о которой мечтали поколения поляков».А уже 13 сентября Туск получил возможность заявить, что предупреждения американских спецслужб начали сбываться. Утром того дня два российских дрона поразили цели неподалёку от польско-украинской границы в Волынской области: один повредил АЗС рядом с автомобильным переходом Ягодин-Дорохуск, другой – локомотив на приграничной станции Ковель. Второй инцидент был раскручен западными чиновниками и политиками, чей спецпоезд из Киева в Варшаву был задержан на границе в связи с воздушной тревогой. Среди вип-пассажиров находился, в частности, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.На специальном экстренном брифинге в воскресенье вечером Туск заявил, что эскалация действий России становится реальностью, а инциденты происходят всё ближе к польским границам.«Предстоящие недели и месяцы станут периодом значительно возросшей активности со стороны России, и, к сожалению, нельзя исключать, что эта эскалация затронет и нашу территорию», – отметил он, и добавил, что сотрудничество в пунктах пропуска через границу с Украиной «в ближайшие месяцы, к сожалению, вынуждено будет приобрести особый характер».В понедельник, 14 сентября, глава польского правительства провел встречу с руководителями министерств обороны, иностранных и внутренних дел, финансов, а также министром-координатором специальных служб и командованием Вооруженных сил и силовых структур Польши. На ней, по официальным сообщениям, рассматривались дальнейшие меры по укреплению безопасности польских границ.При этом было усилено пропагандистское давление на поляков. Согласно опросам, лишь 26% взрослого населения страны выразили готовность вступить в вооруженные силы или присоединиться к защите Польши другим способом, тогда как 57% заявили об отсутствии намерения участвовать в обороне родины.Потому неудивительно, что 14 сентября генерал-майор авиации Иренеуш Новак, командующий Оперативным командованием Вооруженных сил Польши, заявил, что упавшая 30 июля этого года в Люблинском воеводстве российская ракета Х-101 якобы была направлена на цель в Польше.«Анализ траектории полета этой крылатой ракеты над территорией Украины позволяет предположить, что у неё, вероятно, не было альтернативной цели в пределах этой страны, и она направлялась непосредственно к намеченной точке удара. Я на 80% уверен, что ракета была преднамеренно нацелена на территорию Польши, оставшиеся 20% неопределенности связаны с ожиданием ответа от спецслужб», – заявил генерал Новак в интервью изданию Rzeczpospolita.По словам военного, Польша обнаружила ракету и была готова её сбить. Кроме того, находившийся в воздушном пространстве вертолет точно определил место падения, а подразделение войск территориальной обороны также было готово оперативно взять этот участок под охрану. Но генерал так и не объяснил, почему ракета, «снаряженная мощной боеголовкой», смогла пролететь почти на 100 километров вглубь польской территории, – а журналист услужливо об этом не спросил.В интервью генерала Новака не прозвучал и ответ на главный вопрос, волнующий поляков: что делает армия для защиты воздушного пространства Польши от вторжения опасных объектов со стороны Украины? Напомним, в ноябре 2022 года в 8 километрах от польско-украинской границы упала выпущенная ПВО Украины ракета, вследствие чего погибли два поляка. Попыток сбить ракету не было, более того, поначалу в Варшаве звучали заявления, что она была российской.А в сентябре 2025 года украинским силам удалось перенаправить на польскую территорию 19 российских дронов, из которых ВВС Польши и НАТО удалось сбить всего 4. При этом одна из выпущенных тогда польскими истребителями зенитных ракет разрушила частный дом (к счастью, жертв не было). Хотя в итоге действия польских пилотов были признаны выполнением законного приказа, возможно, именно тот инцидент привёл к тому, что в июле 2026-го никто не взял на себя ответственность за сбитие ракеты над Люблинским воеводством.Но отсутствие успехов в защите воздушных границ польские военные решили компенсировать демонстрацией возможностей на земле. 15 сентября министр обороны Польши заявил о направлении дополнительных подразделений на польско-украинскую границу.«Пограничной службе будет оказана поддержка как инженерных войск, так и оперативных подразделений для выполнения задач по охране границы и осуществления пропуска через нее», – сказал Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции после переговоров с итальянским коллегой Гуидо Крозетто.Министр не уточнил, сколько военных направят. Но уже вечером 15 сентября Генеральное командование родов войск Вооруженных сил Польши сообщило, что непосредственную охрану границы и инженерную поддержку Пограничной службе Польши (в частности, Надбужанскому отделу) обеспечивают военнослужащие 4-го и 18-го саперных полков.Среди задач, о которых сообщило командование, – обустройство наблюдательно-охранных постов с использованием фортификационных систем HESCO Bastion. Посты возводятся вблизи ключевых автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на польско-украинской границе: «Дорохуск» (с украинской стороны – «Ягодин»), «Медыка» (с украинской стороны – «Шегини»), «Корчова» (с украинской стороны – «Краковец»).В то же время обустройство постов у польско-украинской границы не означает изменения режима работы самих пунктов пропуска, отметили польские военные. Речь об отдельных мерах по инженерному и охранному обеспечению пограничной инфраструктуры в рамках программы «Восточный щит».«Восточный щит» (Tarcza Wschód) – это масштабная польская государственная программа по созданию оборонной инфраструктуры вдоль восточной и северо-восточной границ Польши. Правительство страны утвердило её в мае 2024 года, а реализация запланирована на 2024-2028 годы. На программу выделено около 10 миллиардов злотых (более 2 миллиардов евро) из госбюджета.Изначально проект был сосредоточен на участках границы Польши с Россией и Белоруссией, но теперь ожидаемо расширен и на польско-украинскую границу. 16 сентября замглавы польской Погранслужбы Виолета Горжковская сообщила, что Польша оборудует более 100 километров границы с Украиной электронной системой защиты, которая дополнит физические заграждения и будет включать средства мониторинга и датчики движения. Речь о двух участках протяженностью 69 и 43 километра.В тот же день новыми армейскими укреплениями на границе с Украиной похвастались в своих социальных сетях и Косиняк-Камыш, и глава МВД Польши Марчин Кервиньский, в чьём ведении находится Пограничная служба. При этом министр обороны продолжил стращать поляков «русской угрозой».«Россия не остановится на Украине. В последние месяцы она чувствует себя гораздо увереннее, – сказал политик. – Если в мае настроения в Киеве были оптимистичными, а в Москве – пессимистичными, то сейчас положение дел кардинально изменилось».При этом появление армейских подразделений и новых укреплений на польско-украинской границе по обе её стороны оценили скептически, хоть и по разным причинам. Многие польские комментаторы отметили, что главной опасностью для страны является бесконтрольный въезд граждан Украины, среди которых в последнее время много бывших военных с психическими проблемами.А вот с украинской стороны действия Польши часто называли созданием заградительных отрядов, и высказывали опасение, что теперь пересечь украинско-польскую границу будет труднее даже тем, кто ещё имеет законное право выезда с подконтрольной Киеву территории. Некоторые связывали происходящее с традиционными для стран ЕС опасениями относительно роста потока беженцев с Украины накануне зимы.Но вряд ли в Польше боятся гражданских украинцев, ведь опыт 2022 года показал, что с ними вполне справятся пограничники и полиция. Другое дело – подразделения ВСУ и других вооружённых формирований, которые в случае катастрофы на восточном фронте вполне могут попытаться пробиться на Запад в полном вооружении.В Варшаве хорошо помнят историю 1919-1921 годов, когда десятки тысяч военнослужащих Украинской народной республики под ударами Красной Армии прорывались в Польшу. Оставшись в этой стране, немало петлюровцев позже приняли участие в «Волынской резне» поляков и подавлении Варшавского восстания.Несмотря на всю демонстративную любовь к Украине и снабжение её оружием, нынешняя Польша, судя по всему, не собирается повторять ошибки Юзефа Пилсудского.

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эксклюзив, польша, украина, варшава, камил новак, джон рэтклифф, борис джонсон, ввс, нато, цру