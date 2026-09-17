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ВС РФ уничтожили крупную группу ВСУ, прорывающуюся из котла под Волчанском

ВС РФ уничтожили крупную группу ВСУ, прорывающуюся из котла под Волчанском - 17.09.2026 Украина.ру

ВС РФ уничтожили крупную группу ВСУ, прорывающуюся из котла под Волчанском

Запертые в Резниковском котле на севере Харьковской области украинские военные вновь попытались вырваться из окружения. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 17 сентября сообщает РИА Новости

2026-09-17T08:03

2026-09-17T08:03

2026-09-17T08:03

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На этот раз группа боевиков киевского режима была уничтожена при попытке вырваться из окружения на Волчанском направлении."Сорвана очередная попытка ВСУ вырваться из кольца окружения на ББМ [Бронемашине] "Козак". Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, ББМ и личный состав уничтожены", — рассказал собеседник агентства.Уточняется, что украинские военные для прорыва безуспешно попытались использовать неблагоприятные погодные условия."Громим врага в "котле": подразделения группировки "Север" продолжают давить окружённые силы противника в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля", — отмечает Минобороны РФ.Всего в кольце на севере Харьковской области оказались заперты около 1,7 тысячи украинских военнослужащих. Накануне днем Минобороны сообщило, что противник за стуки потерял там до 50 человек, а с начала месяца — более 600.Ранее сообщалось, что запертые в котле украинские военные предприняли очередную попытку вырваться из окружения в районе Нефёдовки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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