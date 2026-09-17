ВС РФ уничтожили крупную группу ВСУ, прорывающуюся из котла под Волчанском - 17.09.2026 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили крупную группу ВСУ, прорывающуюся из котла под Волчанском
ВС РФ уничтожили крупную группу ВСУ, прорывающуюся из котла под Волчанском - 17.09.2026 Украина.ру
ВС РФ уничтожили крупную группу ВСУ, прорывающуюся из котла под Волчанском
Запертые в Резниковском котле на севере Харьковской области украинские военные вновь попытались вырваться из окружения. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 17 сентября сообщает РИА Новости
2026-09-17T08:03
2026-09-17T08:03
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На этот раз группа боевиков киевского режима была уничтожена при попытке вырваться из окружения на Волчанском направлении."Сорвана очередная попытка ВСУ вырваться из кольца окружения на ББМ [Бронемашине] "Козак". Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, ББМ и личный состав уничтожены", — рассказал собеседник агентства.Уточняется, что украинские военные для прорыва безуспешно попытались использовать неблагоприятные погодные условия."Громим врага в "котле": подразделения группировки "Север" продолжают давить окружённые силы противника в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля", — отмечает Минобороны РФ.Всего в кольце на севере Харьковской области оказались заперты около 1,7 тысячи украинских военнослужащих. Накануне днем Минобороны сообщило, что противник за стуки потерял там до 50 человек, а с начала месяца — более 600.Ранее сообщалось, что запертые в котле украинские военные предприняли очередную попытку вырваться из окружения в районе Нефёдовки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВС РФ уничтожили крупную группу ВСУ, прорывающуюся из котла под Волчанском

08:03 17.09.2026
 
© AP / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Запертые в Резниковском котле на севере Харьковской области украинские военные вновь попытались вырваться из окружения. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 17 сентября сообщает РИА Новости
На этот раз группа боевиков киевского режима была уничтожена при попытке вырваться из окружения на Волчанском направлении.
"Сорвана очередная попытка ВСУ вырваться из кольца окружения на ББМ [Бронемашине] "Козак". Выдвижение заблаговременно вскрыто разведкой, ББМ и личный состав уничтожены", — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что украинские военные для прорыва безуспешно попытались использовать неблагоприятные погодные условия.
"Громим врага в "котле": подразделения группировки "Север" продолжают давить окружённые силы противника в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля", — отмечает Минобороны РФ.
Всего в кольце на севере Харьковской области оказались заперты около 1,7 тысячи украинских военнослужащих. Накануне днем Минобороны сообщило, что противник за стуки потерял там до 50 человек, а с начала месяца — более 600.
Ранее сообщалось, что запертые в котле украинские военные предприняли очередную попытку вырваться из окружения в районе Нефёдовки.
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