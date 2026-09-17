https://ukraina.ru/20260917/ukraine-ne-khvataet-326-mlrd-pidlasa-raskryla-masshtab-finansovoy-dyry-1083246838.html

Украине не хватает $32,6 млрд: Пидласа раскрыла масштаб финансовой дыры

Украине не хватает $32,6 млрд: Пидласа раскрыла масштаб финансовой дыры - 17.09.2026 Украина.ру

Украине не хватает $32,6 млрд: Пидласа раскрыла масштаб финансовой дыры

Украине потребуется $52,6 млрд международного финансирования в 2027 году. Об этом заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа

2026-09-17T09:21

2026-09-17T09:21

2026-09-17T09:21

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"$52,6 млрд международного финансирования потребует Украина в 2027 году. $20 млрд из этой суммы уже подтверждены партнёрами, ещё $32,6 млрд необходимо привлечь", — приводит её слова телеканал "Мы-Украина".Парламентарий назвала "хорошей новостью" то, что $20 млрд украинцам уже подтвердили. Однако более $30 млрд ещё нужно найти — задача крайне непростая даже при стремлении европейских политиков финансировать войну.Отмечается, что требуемая сумма почти вдвое больше той ($27 млрд), которую Киев в срочном порядке требовал у Евросоюза на военные нужды. О финансовом коллапсе на Украине – в материале Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нетВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, верховная рада, ес, украина.ру