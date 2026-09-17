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Украине не хватает $32,6 млрд: Пидласа раскрыла масштаб финансовой дыры
Украине не хватает $32,6 млрд: Пидласа раскрыла масштаб финансовой дыры - 17.09.2026 Украина.ру
Украине не хватает $32,6 млрд: Пидласа раскрыла масштаб финансовой дыры
Украине потребуется $52,6 млрд международного финансирования в 2027 году. Об этом заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа
2026-09-17T09:21
2026-09-17T09:21
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"$52,6 млрд международного финансирования потребует Украина в 2027 году. $20 млрд из этой суммы уже подтверждены партнёрами, ещё $32,6 млрд необходимо привлечь", — приводит её слова телеканал "Мы-Украина".Парламентарий назвала "хорошей новостью" то, что $20 млрд украинцам уже подтвердили. Однако более $30 млрд ещё нужно найти — задача крайне непростая даже при стремлении европейских политиков финансировать войну.Отмечается, что требуемая сумма почти вдвое больше той ($27 млрд), которую Киев в срочном порядке требовал у Евросоюза на военные нужды. О финансовом коллапсе на Украине – в материале Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нетВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украине не хватает $32,6 млрд: Пидласа раскрыла масштаб финансовой дыры
Украине потребуется $52,6 млрд международного финансирования в 2027 году. Об этом заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа
"$52,6 млрд международного финансирования потребует Украина в 2027 году. $20 млрд из этой суммы уже подтверждены партнёрами, ещё $32,6 млрд необходимо привлечь", — приводит её слова телеканал "Мы-Украина".
Парламентарий назвала "хорошей новостью" то, что $20 млрд украинцам уже подтвердили. Однако более $30 млрд ещё нужно найти — задача крайне непростая даже при стремлении европейских политиков финансировать войну.
Отмечается, что требуемая сумма почти вдвое больше той ($27 млрд), которую Киев в срочном порядке требовал у Евросоюза на военные нужды.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру