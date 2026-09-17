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Конгресс США одобрил законопроект об "адских" антироссийских санкциях

Конгресс США одобрил законопроект об "адских" антироссийских санкциях - 17.09.2026 Украина.ру

Конгресс США одобрил законопроект об "адских" антироссийских санкциях

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект за авторством покойного сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России и Ирана, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. Ход голосования транслировала американская телесеть C-SPAN

2026-09-17T07:06

2026-09-17T07:06

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За документ, получивший название "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", проголосовали 262 законодателя, против высказались 159. В числе последних — 152 представителя Демократической партии и семь республиканцев.Законопроект был одобрен Сенатом 7 августа подавляющим большинством голосов. Дополнительного согласования между палатами не требуется, поэтому он будет направлен президенту США на подпись, которая придаст ему законную силу.Инициатива позволяет Трампу по своему усмотрению вводить пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% — на весь импорт из России в США. Глава Белого дома сможет без согласования с конгрессом определять сроки, объём ограничений и размер пошлин, а также единолично предоставлять исключения конкретным странам.При этом конгрессмены, не поддержавшие законопроект, сочли его бесполезным."Законопроект не усиливает давление на Россию, а вместо этого даёт Трампу безграничные полномочия по принятию пошлин", — написал демократ Чуй Гарсия в соцсети Х.Его коллега по партии Ким Шрейер отметила, что документ изобилует лазейками, которыми будет злоупотреблять администрация, а Бриттани Петтерсен, Энджи Крейг и Ильхам Омар уверены, что принятый законопроект не поддержит Украину и "ничего не сделает" для достижения заявленной цели в отношении России, никак "не накажет" её.Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила процедурную резолюцию, которая позволяет провести последующее голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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