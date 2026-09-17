Конгресс США одобрил законопроект об "адских" антироссийских санкциях - 17.09.2026 Украина.ру
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Конгресс США одобрил законопроект об "адских" антироссийских санкциях
Конгресс США одобрил законопроект об "адских" антироссийских санкциях - 17.09.2026 Украина.ру
Конгресс США одобрил законопроект об "адских" антироссийских санкциях
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект за авторством покойного сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России и Ирана, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. Ход голосования транслировала американская телесеть C-SPAN
2026-09-17T07:06
2026-09-17T08:05
украина.ру
новости
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сенат
линдси грэм
демократическая партия
законопроект
республиканская партия
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За документ, получивший название "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", проголосовали 262 законодателя, против высказались 159. В числе последних — 152 представителя Демократической партии и семь республиканцев.Законопроект был одобрен Сенатом 7 августа подавляющим большинством голосов. Дополнительного согласования между палатами не требуется, поэтому он будет направлен президенту США на подпись, которая придаст ему законную силу.Инициатива позволяет Трампу по своему усмотрению вводить пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% — на весь импорт из России в США. Глава Белого дома сможет без согласования с конгрессом определять сроки, объём ограничений и размер пошлин, а также единолично предоставлять исключения конкретным странам.При этом конгрессмены, не поддержавшие законопроект, сочли его бесполезным."Законопроект не усиливает давление на Россию, а вместо этого даёт Трампу безграничные полномочия по принятию пошлин", — написал демократ Чуй Гарсия в соцсети Х.Его коллега по партии Ким Шрейер отметила, что документ изобилует лазейками, которыми будет злоупотреблять администрация, а Бриттани Петтерсен, Энджи Крейг и Ильхам Омар уверены, что принятый законопроект не поддержит Украину и "ничего не сделает" для достижения заявленной цели в отношении России, никак "не накажет" её.Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила процедурную резолюцию, которая позволяет провести последующее голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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Украина.ру, Новости, США, Конгресс США, Палата представителей Когресса США, сенат, Линдси Грэм, Демократическая партия, законопроект, Республиканская партия, санкции, антироссийские санкции, голосование, Русофобия, Иран, Россия, Дональд Трамп

Конгресс США одобрил законопроект об "адских" антироссийских санкциях

07:06 17.09.2026 (обновлено: 08:05 17.09.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий Вашингтона
Капитолий Вашингтона - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект за авторством покойного сенатора Линдси Грэма* о новых санкциях против России и Ирана, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. Ход голосования транслировала американская телесеть C-SPAN
За документ, получивший название "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", проголосовали 262 законодателя, против высказались 159. В числе последних — 152 представителя Демократической партии и семь республиканцев.
Законопроект был одобрен Сенатом 7 августа подавляющим большинством голосов. Дополнительного согласования между палатами не требуется, поэтому он будет направлен президенту США на подпись, которая придаст ему законную силу.
Инициатива позволяет Трампу по своему усмотрению вводить пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% — на весь импорт из России в США. Глава Белого дома сможет без согласования с конгрессом определять сроки, объём ограничений и размер пошлин, а также единолично предоставлять исключения конкретным странам.
При этом конгрессмены, не поддержавшие законопроект, сочли его бесполезным.
"Законопроект не усиливает давление на Россию, а вместо этого даёт Трампу безграничные полномочия по принятию пошлин", — написал демократ Чуй Гарсия в соцсети Х.
Его коллега по партии Ким Шрейер отметила, что документ изобилует лазейками, которыми будет злоупотреблять администрация, а Бриттани Петтерсен, Энджи Крейг и Ильхам Омар уверены, что принятый законопроект не поддержит Украину и "ничего не сделает" для достижения заявленной цели в отношении России, никак "не накажет" её.
Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила процедурную резолюцию, которая позволяет провести последующее голосованию по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.
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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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