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Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами

Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами - 17.09.2026 Украина.ру

Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами

Взрывы вновь гремят в Одессе и близлежащих районах на фоне воздушной тревоги в Одесской области, удары наносятся и по Киевскому региону. Об этом в ночь на 17 сентября сообщают украинские СМИ и местные каналы

2026-09-17T01:42

2026-09-17T01:42

2026-09-17T01:42

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Ранее о взрыве в городе, когда-то называемом "жемчужиной у моря", уже сообщал украинский телеканал "Общественное"."В Одессе прозвучал взрыв", — вновь говорится в его сообщении в мессенджере.Тем временем местные источники сообщают, что атака на Одесскую область продолжается, под ударом российских управляемых авиабомб село Маяки. Отмечаются и пуски в направлении региона ракет "Бандероль".Кроме того, поступает информация о новых взрывах непосредственно в Киеве и Броварах Киевской области, а также о работе российских БПЛА в районах Василькова и Фастова Киевской области. Повреждения "объектов предприятий" в районе Фастова подтверждает Киевская областная военная администрация (ОВА).Ранее сообщалось, что ВС РФ снова поразили цель — контейнеровоз в порту Ильичёвска (Черноморска) Одесской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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