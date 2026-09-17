Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами - 17.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260917/vzryvy-v-odesse-i-kieve-nochnaya-rabota-geranyami-banderolyami-i-upravlyaemymi-aviabombami-1083243744.html
Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами
Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами - 17.09.2026 Украина.ру
Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами
Взрывы вновь гремят в Одессе и близлежащих районах на фоне воздушной тревоги в Одесской области, удары наносятся и по Киевскому региону. Об этом в ночь на 17 сентября сообщают украинские СМИ и местные каналы
2026-09-17T01:42
2026-09-17T01:42
украина.ру
вс рф
удары
ракетные удары по украине
удары по киеву сегодня
удары дронами
авиаудары
обстрелы украины сегодня
бпла
бпла сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068313605_0:110:1209:790_1920x0_80_0_0_adaed98089d27032b9f1a84bae5b9c0f.jpg
Ранее о взрыве в городе, когда-то называемом "жемчужиной у моря", уже сообщал украинский телеканал "Общественное"."В Одессе прозвучал взрыв", — вновь говорится в его сообщении в мессенджере.Тем временем местные источники сообщают, что атака на Одесскую область продолжается, под ударом российских управляемых авиабомб село Маяки. Отмечаются и пуски в направлении региона ракет "Бандероль".Кроме того, поступает информация о новых взрывах непосредственно в Киеве и Броварах Киевской области, а также о работе российских БПЛА в районах Василькова и Фастова Киевской области. Повреждения "объектов предприятий" в районе Фастова подтверждает Киевская областная военная администрация (ОВА).Ранее сообщалось, что ВС РФ снова поразили цель — контейнеровоз в порту Ильичёвска (Черноморска) Одесской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
удары по киеву сегодня
одесса
одесская область
киев
киевская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068313605_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_324e229ebff77f6d8ffd88ff79883bc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, вс рф, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, удары дронами, авиаудары, обстрелы украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, герань, одесса, одесская область, киев, киевская область, сво, спецоперация
Украина.ру, ВС РФ, удары, ракетные удары по Украине, удары по Киеву сегодня, Удары дронами, авиаудары, обстрелы Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, Герань, Одесса, Одесская область, Киев, Киевская область, СВО, Спецоперация

Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами

01:42 17.09.2026
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Читать в
ДзенTelegram
Взрывы вновь гремят в Одессе и близлежащих районах на фоне воздушной тревоги в Одесской области, удары наносятся и по Киевскому региону. Об этом в ночь на 17 сентября сообщают украинские СМИ и местные каналы
Ранее о взрыве в городе, когда-то называемом "жемчужиной у моря", уже сообщал украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе прозвучал взрыв", — вновь говорится в его сообщении в мессенджере.
Тем временем местные источники сообщают, что атака на Одесскую область продолжается, под ударом российских управляемых авиабомб село Маяки. Отмечаются и пуски в направлении региона ракет "Бандероль".
Кроме того, поступает информация о новых взрывах непосредственно в Киеве и Броварах Киевской области, а также о работе российских БПЛА в районах Василькова и Фастова Киевской области. Повреждения "объектов предприятий" в районе Фастова подтверждает Киевская областная военная администрация (ОВА).
Ранее сообщалось, что ВС РФ снова поразили цель — контейнеровоз в порту Ильичёвска (Черноморска) Одесской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руВС РФударыракетные удары по Украинеудары по Киеву сегодняУдары дронамиавиаударыобстрелы Украины сегодняБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняГераньОдессаОдесская областьКиевКиевская областьСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:01Силы ПВО и МОГ отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на Севастополь
01:42Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами
01:01МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА
00:29Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки ещё снизилась
21:24Между Россией и Украиной вспыхнула шахматная война: в роли оружия — бывший советник Зеленского
20:04ЕС помог киевскому режиму на 220 млрд евро - Каллас
19:54Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят взрывом и глобальной катастрофой - генсек ООН
19:50Алексей Самойлов: ВС России стянули резервы ВСУ к Лиману, чтобы завершить окружение Орехова и Доброполья
19:35Еврокомиссия желает создать "Европейский Совбез" с Украиной - в Киеве не против
19:08Украинского военнослужащего будут судить за продажу шести тонн взрывчатки
19:02Мобилизация в тупике, война в руках дельцов: Залужный учит Киев воевать – из Лондона
18:56"Квартал 95" понёс складские потери
18:38ВС России поразили контейнеровоз под Одессой
18:38Связь как оружие на Херсонщине, работа психологов в ДНР. 16 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:52
18:28Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения изберут парламентариев - Путин
18:14Участие в выборах - это общий вклад в победу России, заявил Путин
18:09Дают последний шанс: зачем Трамп заговорил про "энергетическое перемирие"
18:04На Украине украли миллионы на закупках дронов для ВСУ - ГБР
17:50"Победить должны украинцы": какую цель перед собой Зеленский ставит теперь. Итоги 16 сентября
17:38Пойдёт ли НАТО на агрессивные учения у границ России и почему Зеленский хоронит свой план победы – Ищенко
Лента новостейМолния