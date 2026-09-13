Греция предложила Украине ракеты Patriot, но Киев отказался от сделки - 13.09.2026 Украина.ру
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Греция предложила Украине ракеты Patriot, но Киев отказался от сделки
Греция предложила Украине ракеты Patriot, но Киев отказался от сделки - 13.09.2026 Украина.ру
Греция предложила Украине ракеты Patriot, но Киев отказался от сделки
Греция предложила Украине ракеты для Patriot, но с условием: не атаковать её танкеры в российских портах. Киев отказался. Об этом сообщил депутат Рады Руслан Горбенко, пишет "Страна.ua"
2026-09-13T12:32
2026-09-13T12:32
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Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко раскрыл подробности переговоров с греческой стороной. По его словам, Афины согласны передать боеприпасы для систем ПВО, срок службы которых подходит к концу, но взамен просят Киев не бить по своим судам, заходящим в российские порты.Украинская сторона, как следует из заявления парламентария, на такие условия не согласилась. "Нам не будут выдвигать условия. Либо вы передаете их, либо утилизируете, разбираете на запчасти, делайте из них кулоны и носите на шее", — приводит его слова "Страна.ua".Тема дефицита ракет для Patriot на Украине поднимается постоянно. Киев не раз признавал, что нехватка перехватчиков даёт российской баллистике ощутимое преимущество. На этом фоне предложение Греции выглядело как редкая возможность закрыть часть потребностей — но с политическим условием, которое Киев счёл неприемлемым.Издание отмечает, что отношения двух стран осложнились ещё летом: тогда Афины направили Киеву официальный протест после того, как украинский беспилотник обнаружили у берегов греческого острова Лефкас. Инцидент вызвал раздражение в Греции и, судя по всему, стал фоном для нынешнего ультиматума по танкерам.Как на кануне сообщила немецкая телекомпания Deutsche Welle*, Владимир Зеленский потребовал от западных партнёров ежемесячных поставок Украине 100–120 ракет для отражения российских ударов. Подробности — в материале Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot* Организация признана нежелательной в РФВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, киев, рада, слуга народа, украина.ру, украина, греция
Новости, Киев, Рада, Слуга народа, Украина.ру, Украина, Греция

Греция предложила Украине ракеты Patriot, но Киев отказался от сделки

12:32 13.09.2026
 
© AP / Mathieu Pattier
- РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© AP / Mathieu Pattier
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Греция предложила Украине ракеты для Patriot, но с условием: не атаковать её танкеры в российских портах. Киев отказался. Об этом сообщил депутат Рады Руслан Горбенко, пишет "Страна.ua"
Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко раскрыл подробности переговоров с греческой стороной. По его словам, Афины согласны передать боеприпасы для систем ПВО, срок службы которых подходит к концу, но взамен просят Киев не бить по своим судам, заходящим в российские порты.
Украинская сторона, как следует из заявления парламентария, на такие условия не согласилась. "Нам не будут выдвигать условия. Либо вы передаете их, либо утилизируете, разбираете на запчасти, делайте из них кулоны и носите на шее", — приводит его слова "Страна.ua".
Тема дефицита ракет для Patriot на Украине поднимается постоянно. Киев не раз признавал, что нехватка перехватчиков даёт российской баллистике ощутимое преимущество. На этом фоне предложение Греции выглядело как редкая возможность закрыть часть потребностей — но с политическим условием, которое Киев счёл неприемлемым.
Издание отмечает, что отношения двух стран осложнились ещё летом: тогда Афины направили Киеву официальный протест после того, как украинский беспилотник обнаружили у берегов греческого острова Лефкас. Инцидент вызвал раздражение в Греции и, судя по всему, стал фоном для нынешнего ультиматума по танкерам.
Как на кануне сообщила немецкая телекомпания Deutsche Welle*, Владимир Зеленский потребовал от западных партнёров ежемесячных поставок Украине 100–120 ракет для отражения российских ударов. Подробности — в материале Зеленский признал масштаб российского производства ракет и попросил у Запада больше Patriot
* Организация признана нежелательной в РФ
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