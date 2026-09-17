https://ukraina.ru/20260917/so-stranami-neudachnikami-nikto-dela-imet-ne-zakhochet-budanov-vyskazalsya-o-buduschem-ukrainy-1083245632.html

"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины

"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины - 17.09.2026 Украина.ру

"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины

Руководитель Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в своем телеграм-канале назвал наихудшим сценарием для Украины внутреннюю дестабилизацию и потерю государственности

2026-09-17T07:29

2026-09-17T07:29

2026-09-17T07:47

новости

украина

россия

великобритания

владимир зеленский

юлия мендель

мария захарова

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_273:0:992:405_1920x0_80_0_0_b896a2b9f39ca47442e8f2565b40da02.jpg

Такое заявление чиновник сделал во время онлайн-беседы с украинскими студентами, обучающимися в вузах Великобритании. Он призвал молодежь активно нарабатывать связи за границей, но обязательно возвращаться домой, назвав жизнь с вечным статусом иммигранта не лучшей перспективой. Отвечая на вопросы о фронте, Буданов добавил, что взаимные удары продолжаются, однако именно внутренний раскол несет в себе главную угрозу, которую нельзя допустить. По его словам, времена дипломатического романтизма прошли, а современный мир уважает исключительно силу. Поэтому со странами-неудачниками на международной арене никто дела иметь не захочет.Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сетовала, что общество истощено, ресурсов осталось немного, а сама Украина находится на последнем издыхании, из-за чего нет уверенности в ее сохранении в качестве государства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что сводки с Украины все больше напоминают хронику терпящего крах государства, которое находится в агонии. Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

украина

россия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, юлия мендель, мария захарова, ес, нато