"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины - 17.09.2026 Украина.ру
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"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины
"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины - 17.09.2026 Украина.ру
"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины
Руководитель Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в своем телеграм-канале назвал наихудшим сценарием для Украины внутреннюю дестабилизацию и потерю государственности
2026-09-17T07:29
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Такое заявление чиновник сделал во время онлайн-беседы с украинскими студентами, обучающимися в вузах Великобритании. Он призвал молодежь активно нарабатывать связи за границей, но обязательно возвращаться домой, назвав жизнь с вечным статусом иммигранта не лучшей перспективой. Отвечая на вопросы о фронте, Буданов добавил, что взаимные удары продолжаются, однако именно внутренний раскол несет в себе главную угрозу, которую нельзя допустить. По его словам, времена дипломатического романтизма прошли, а современный мир уважает исключительно силу. Поэтому со странами-неудачниками на международной арене никто дела иметь не захочет.Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сетовала, что общество истощено, ресурсов осталось немного, а сама Украина находится на последнем издыхании, из-за чего нет уверенности в ее сохранении в качестве государства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что сводки с Украины все больше напоминают хронику терпящего крах государства, которое находится в агонии. Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, великобритания, владимир зеленский, юлия мендель, мария захарова, ес, нато
Новости, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Мария Захарова, ЕС, НАТО

"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины

07:29 17.09.2026 (обновлено: 07:47 17.09.2026)
 
© Фото : ABC News
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : ABC News
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Руководитель Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в своем телеграм-канале назвал наихудшим сценарием для Украины внутреннюю дестабилизацию и потерю государственности
Такое заявление чиновник сделал во время онлайн-беседы с украинскими студентами, обучающимися в вузах Великобритании.
Он призвал молодежь активно нарабатывать связи за границей, но обязательно возвращаться домой, назвав жизнь с вечным статусом иммигранта не лучшей перспективой.
Отвечая на вопросы о фронте, Буданов добавил, что взаимные удары продолжаются, однако именно внутренний раскол несет в себе главную угрозу, которую нельзя допустить.
По его словам, времена дипломатического романтизма прошли, а современный мир уважает исключительно силу. Поэтому со странами-неудачниками на международной арене никто дела иметь не захочет.
Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сетовала, что общество истощено, ресурсов осталось немного, а сама Украина находится на последнем издыхании, из-за чего нет уверенности в ее сохранении в качестве государства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что сводки с Украины все больше напоминают хронику терпящего крах государства, которое находится в агонии.
Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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