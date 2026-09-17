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"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины
"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины - 17.09.2026 Украина.ру
"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины
Руководитель Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в своем телеграм-канале назвал наихудшим сценарием для Украины внутреннюю дестабилизацию и потерю государственности
2026-09-17T07:29
2026-09-17T07:29
2026-09-17T07:47
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Такое заявление чиновник сделал во время онлайн-беседы с украинскими студентами, обучающимися в вузах Великобритании. Он призвал молодежь активно нарабатывать связи за границей, но обязательно возвращаться домой, назвав жизнь с вечным статусом иммигранта не лучшей перспективой. Отвечая на вопросы о фронте, Буданов добавил, что взаимные удары продолжаются, однако именно внутренний раскол несет в себе главную угрозу, которую нельзя допустить. По его словам, времена дипломатического романтизма прошли, а современный мир уважает исключительно силу. Поэтому со странами-неудачниками на международной арене никто дела иметь не захочет.Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сетовала, что общество истощено, ресурсов осталось немного, а сама Украина находится на последнем издыхании, из-за чего нет уверенности в ее сохранении в качестве государства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что сводки с Украины все больше напоминают хронику терпящего крах государства, которое находится в агонии. Подробнее о проблемах Киева - в материале Экономика Украины и война: заводы горят, все дорожает, у государства кончаются деньги на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Новости, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Мария Захарова, ЕС, НАТО
"Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины
07:29 17.09.2026 (обновлено: 07:47 17.09.2026)
Руководитель Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в своем телеграм-канале назвал наихудшим сценарием для Украины внутреннюю дестабилизацию и потерю государственности
Такое заявление чиновник сделал во время онлайн-беседы с украинскими студентами, обучающимися в вузах Великобритании.
Он призвал молодежь активно нарабатывать связи за границей, но обязательно возвращаться домой, назвав жизнь с вечным статусом иммигранта не лучшей перспективой.
Отвечая на вопросы о фронте, Буданов добавил, что взаимные удары продолжаются, однако именно внутренний раскол несет в себе главную угрозу, которую нельзя допустить.
По его словам, времена дипломатического романтизма прошли, а современный мир уважает исключительно силу. Поэтому со странами-неудачниками на международной арене никто дела иметь не захочет.
Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сетовала, что общество истощено, ресурсов осталось немного, а сама Украина находится на последнем издыхании, из-за чего нет уверенности в ее сохранении в качестве государства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что сводки с Украины все больше напоминают хронику терпящего крах государства, которое находится в агонии.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.