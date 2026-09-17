"Стратегически мы уже проиграли": Мендель разнесла Зеленского за промывание мозгов украинцам - 17.09.2026 Украина.ру
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"Стратегически мы уже проиграли": Мендель разнесла Зеленского за промывание мозгов украинцам
"Стратегически мы уже проиграли": Мендель разнесла Зеленского за промывание мозгов украинцам - 17.09.2026 Украина.ру
"Стратегически мы уже проиграли": Мендель разнесла Зеленского за промывание мозгов украинцам
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в очередном интервью выступила с резкой критикой в его адрес, обозначив Зеленского как главную угрозу для суверенитета и самого существования страны, передает Страна.ua
2026-09-17T09:32
2026-09-17T10:02
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"Я каждый день прошу у Бога прощения за то, что помогла этой мерзости прийти к власти, быть у власти. Мерзость — это Зеленский", — посетовала она. По ее мнению, действия руководства ведут к полной гибели нации и отсутствию каких-либо перспектив в будущем. Мендель выразила серьезные сомнения в том, что Украина сможет сохранить свою независимость в следующие 35 лет, поскольку в государстве из-за затянувшегося конфликта просто заканчиваются люди.Она подчеркнула, что Зеленский пришел к власти на обещаниях мира, однако вместо этого ведет крупнейшую войну в Европе и постоянно находит причины, почему ее нельзя закончить. Мендель также напомнила, что Зеленский как минимум трижды лично настаивал на продолжении боевых действий и сознательно отказывался от мирных переговоров в 2022 и 2024 годах. Бывший пресс-секретарь уверена, что стратегически страна уже потерпела поражение, безвозвратно теряя территории и граждан каждый день. Официальные лозунги властей о несокрушимости она назвала популизмом высшей категории, который используется для промывания мозгов населению. Подробнее о положении страны - в материале "Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, владимир зеленский, юлия мендель, украина.ру, конфликт, поражение, руководство, власть
Новости, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Украина.ру, конфликт, поражение, руководство, власть

"Стратегически мы уже проиграли": Мендель разнесла Зеленского за промывание мозгов украинцам

09:32 17.09.2026 (обновлено: 10:02 17.09.2026)
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель
© пресс-служба президента Украины
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Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в очередном интервью выступила с резкой критикой в его адрес, обозначив Зеленского как главную угрозу для суверенитета и самого существования страны, передает Страна.ua
"Я каждый день прошу у Бога прощения за то, что помогла этой мерзости прийти к власти, быть у власти. Мерзость — это Зеленский", — посетовала она.
По ее мнению, действия руководства ведут к полной гибели нации и отсутствию каких-либо перспектив в будущем.
Мендель выразила серьезные сомнения в том, что Украина сможет сохранить свою независимость в следующие 35 лет, поскольку в государстве из-за затянувшегося конфликта просто заканчиваются люди.
Она подчеркнула, что Зеленский пришел к власти на обещаниях мира, однако вместо этого ведет крупнейшую войну в Европе и постоянно находит причины, почему ее нельзя закончить. Мендель также напомнила, что Зеленский как минимум трижды лично настаивал на продолжении боевых действий и сознательно отказывался от мирных переговоров в 2022 и 2024 годах.
Бывший пресс-секретарь уверена, что стратегически страна уже потерпела поражение, безвозвратно теряя территории и граждан каждый день. Официальные лозунги властей о несокрушимости она назвала популизмом высшей категории, который используется для промывания мозгов населению.
Подробнее о положении страны - в материале "Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины на сайте Украина.ру.
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