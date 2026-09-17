https://ukraina.ru/20260917/strategicheski-my-uzhe-proigrali-mendel-raznesla-zelenskogo-za-promyvanie-mozgov-ukraintsam-1083248373.html

"Стратегически мы уже проиграли": Мендель разнесла Зеленского за промывание мозгов украинцам

"Стратегически мы уже проиграли": Мендель разнесла Зеленского за промывание мозгов украинцам - 17.09.2026 Украина.ру

"Стратегически мы уже проиграли": Мендель разнесла Зеленского за промывание мозгов украинцам

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в очередном интервью выступила с резкой критикой в его адрес, обозначив Зеленского как главную угрозу для суверенитета и самого существования страны, передает Страна.ua

2026-09-17T09:32

2026-09-17T09:32

2026-09-17T10:02

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"Я каждый день прошу у Бога прощения за то, что помогла этой мерзости прийти к власти, быть у власти. Мерзость — это Зеленский", — посетовала она. По ее мнению, действия руководства ведут к полной гибели нации и отсутствию каких-либо перспектив в будущем. Мендель выразила серьезные сомнения в том, что Украина сможет сохранить свою независимость в следующие 35 лет, поскольку в государстве из-за затянувшегося конфликта просто заканчиваются люди.Она подчеркнула, что Зеленский пришел к власти на обещаниях мира, однако вместо этого ведет крупнейшую войну в Европе и постоянно находит причины, почему ее нельзя закончить. Мендель также напомнила, что Зеленский как минимум трижды лично настаивал на продолжении боевых действий и сознательно отказывался от мирных переговоров в 2022 и 2024 годах. Бывший пресс-секретарь уверена, что стратегически страна уже потерпела поражение, безвозвратно теряя территории и граждан каждый день. Официальные лозунги властей о несокрушимости она назвала популизмом высшей категории, который используется для промывания мозгов населению. Подробнее о положении страны - в материале "Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, европа, владимир зеленский, юлия мендель, украина.ру, конфликт, поражение, руководство, власть