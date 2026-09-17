Трамп раскрыл изнанку украинского кризиса и дал новое обещание - 17.09.2026 Украина.ру
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Трамп раскрыл изнанку украинского кризиса и дал новое обещание
Трамп раскрыл изнанку украинского кризиса и дал новое обещание - 17.09.2026 Украина.ру
Трамп раскрыл изнанку украинского кризиса и дал новое обещание
Президент США Дональд Трамп на митинге в штате Северная Каролина заявил, что Белый дом прилагает огромные усилия для завершения украинского конфликта и "очень тяжело" работает над примирением сторон
2026-09-17T07:55
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По его словам, за свою политическую карьеру он успешно положил конец восьми вооруженным противостояниям. Однако текущий кризис между Россией и Украиной Трамп назвал самым сложным из всех, с чем ему приходилось сталкиваться. Основной причиной этого политик считает глубокую взаимную ненависть лидеров двух государств.Трамп также добавил, что ненависть и сама война — это "очень интересные вещи".Кроме того, он обратил внимание на экономические последствия затянувшихся боевых действий для самих Соединенных Штатов. Трамп связал международный кризис с ростом цен на дизельное топливо внутри Америки. При этом он заверил граждан, что данная проблема и сам конфликт скоро завершатся.Подробнее о проблемах США - в материале Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру

Трамп раскрыл изнанку украинского кризиса и дал новое обещание

07:55 17.09.2026 (обновлено: 08:11 17.09.2026)
 
© APДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© AP
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Президент США Дональд Трамп на митинге в штате Северная Каролина заявил, что Белый дом прилагает огромные усилия для завершения украинского конфликта и "очень тяжело" работает над примирением сторон
По его словам, за свою политическую карьеру он успешно положил конец восьми вооруженным противостояниям.
Однако текущий кризис между Россией и Украиной Трамп назвал самым сложным из всех, с чем ему приходилось сталкиваться. Основной причиной этого политик считает глубокую взаимную ненависть лидеров двух государств.
Трамп также добавил, что ненависть и сама война — это "очень интересные вещи".
Кроме того, он обратил внимание на экономические последствия затянувшихся боевых действий для самих Соединенных Штатов. Трамп связал международный кризис с ростом цен на дизельное топливо внутри Америки. При этом он заверил граждан, что данная проблема и сам конфликт скоро завершатся.
Подробнее о проблемах США - в материале Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия на сайте Украина.ру.
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