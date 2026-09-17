https://ukraina.ru/20260917/tramp-raskryl-iznanku-ukrainskogo-krizisa-i-dal-novoe-obeschanie-1083246025.html
Трамп раскрыл изнанку украинского кризиса и дал новое обещание
Трамп раскрыл изнанку украинского кризиса и дал новое обещание - 17.09.2026 Украина.ру
Трамп раскрыл изнанку украинского кризиса и дал новое обещание
Президент США Дональд Трамп на митинге в штате Северная Каролина заявил, что Белый дом прилагает огромные усилия для завершения украинского конфликта и "очень тяжело" работает над примирением сторон
2026-09-17T07:55
2026-09-17T07:55
2026-09-17T08:11
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075186021_0:0:1346:757_1920x0_80_0_0_aff80858a74eba6c873399e32f405880.jpg
По его словам, за свою политическую карьеру он успешно положил конец восьми вооруженным противостояниям. Однако текущий кризис между Россией и Украиной Трамп назвал самым сложным из всех, с чем ему приходилось сталкиваться. Основной причиной этого политик считает глубокую взаимную ненависть лидеров двух государств.Трамп также добавил, что ненависть и сама война — это "очень интересные вещи".Кроме того, он обратил внимание на экономические последствия затянувшихся боевых действий для самих Соединенных Штатов. Трамп связал международный кризис с ростом цен на дизельное топливо внутри Америки. При этом он заверил граждан, что данная проблема и сам конфликт скоро завершатся.Подробнее о проблемах США - в материале Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075186021_85:0:1285:900_1920x0_80_0_0_aedf8350f20d9e0f6abfd92fe829deb6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, украина.ру
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру
Трамп раскрыл изнанку украинского кризиса и дал новое обещание
07:55 17.09.2026 (обновлено: 08:11 17.09.2026)
Президент США Дональд Трамп на митинге в штате Северная Каролина заявил, что Белый дом прилагает огромные усилия для завершения украинского конфликта и "очень тяжело" работает над примирением сторон
По его словам, за свою политическую карьеру он успешно положил конец восьми вооруженным противостояниям.
Однако текущий кризис между Россией и Украиной Трамп назвал самым сложным из всех, с чем ему приходилось сталкиваться. Основной причиной этого политик считает глубокую взаимную ненависть лидеров двух государств.
Трамп также добавил, что ненависть и сама война — это "очень интересные вещи".
Кроме того, он обратил внимание на экономические последствия затянувшихся боевых действий для самих Соединенных Штатов. Трамп связал международный кризис с ростом цен на дизельное топливо внутри Америки. При этом он заверил граждан, что данная проблема и сам конфликт скоро завершатся.