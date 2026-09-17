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Силы ПВО отразили крупнейшую атаку БПЛА на Ярославскую область

Силы ПВО отразили крупнейшую атаку БПЛА на Ярославскую область - 17.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили крупнейшую атаку БПЛА на Ярославскую область

Силы ПВО отразили крупнейшую атаку БПЛА на Ярославскую область, повреждён НПЗ. Об этом губернатор Михаил Евраев утром 17 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-17T07:33

2026-09-17T07:33

2026-09-17T07:37

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Ночью в Ярославской области была объявлена опасность атаки беспилотников. В целях обеспечения безопасности перекрывалось движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, также вносились изменения в маршруты общественного транспорта."Сегодня отражали крупную атаку вражеских БПЛА. Сбиты 65 беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Есть повреждения нефтеперерабатывающего завода. Идёт оперативное тушение возгораний", — написал Евраев.Также обломками выбиты стёкла в многоэтажках и повреждены автомобили."В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность", — добавил губернатор.Ранее президент США Дональд Трамп объявил в соцсетях о подготовке "энергетического перемирия" между Россией и Украиной, в том числе, останавливающего удары по предприятиям нефтепереработки и НПЗ. Сам Кремль устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова назвал это "неплохой идеей", но вот в Киеве реакция на это была прямо противоположной.Подробнее на эту тему - в материале Никиты Волковича Дают последний шанс: зачем Трамп заговорил про "энергетическое перемирие".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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