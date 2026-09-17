https://ukraina.ru/20260917/minoborony-nad-rossiey-sbili-641-ukrainskiy-bespilotnik-1083247534.html

Минобороны: над Россией сбили 641 украинский беспилотник

Минобороны: над Россией сбили 641 украинский беспилотник - 17.09.2026 Украина.ру

Минобороны: над Россией сбили 641 украинский беспилотник

Дежурные силы ПВО в ночь на 17 сентября сбили 641 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2026-09-17T10:02

2026-09-17T10:02

2026-09-17T10:02

россия

краснодарский край

крым

вооруженные силы украины

минобороны

спецоперация

сво

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Дроны перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Несколько БПЛА сбили над Азовским, Каспийским и Чёрным морями.Ранее сообщалось, что в результате атаки произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области. Над Ростовской областью силы ПВО ночью сбили более 50 БПЛА.О ночных атаках ВСУ на регионы России – в материале Силы ПВО отразили крупнейшую атаку БПЛА на Ярославскую область

россия

краснодарский край

крым

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, краснодарский край, крым, вооруженные силы украины, минобороны, спецоперация, сво