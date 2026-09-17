Минобороны: над Россией сбили 641 украинский беспилотник - 17.09.2026 Украина.ру
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Минобороны: над Россией сбили 641 украинский беспилотник
Минобороны: над Россией сбили 641 украинский беспилотник - 17.09.2026 Украина.ру
Минобороны: над Россией сбили 641 украинский беспилотник
Дежурные силы ПВО в ночь на 17 сентября сбили 641 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2026-09-17T10:02
2026-09-17T10:02
россия
краснодарский край
крым
вооруженные силы украины
минобороны
спецоперация
сво
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Дроны перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Несколько БПЛА сбили над Азовским, Каспийским и Чёрным морями.Ранее сообщалось, что в результате атаки произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области. Над Ростовской областью силы ПВО ночью сбили более 50 БПЛА.О ночных атаках ВСУ на регионы России – в материале Силы ПВО отразили крупнейшую атаку БПЛА на Ярославскую область
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россия, краснодарский край, крым, вооруженные силы украины, минобороны, спецоперация, сво
Россия, краснодарский край, Крым, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Спецоперация, СВО

Минобороны: над Россией сбили 641 украинский беспилотник

10:02 17.09.2026
 
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Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Дежурные силы ПВО в ночь на 17 сентября сбили 641 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Дроны перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Несколько БПЛА сбили над Азовским, Каспийским и Чёрным морями.
Ранее сообщалось, что в результате атаки произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области. Над Ростовской областью силы ПВО ночью сбили более 50 БПЛА.
О ночных атаках ВСУ на регионы России – в материале Силы ПВО отразили крупнейшую атаку БПЛА на Ярославскую область
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