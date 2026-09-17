Такер Карлсон раскрыл истинные цели Зеленского на Украине и сделал мрачный прогноз для населения - 17.09.2026 Украина.ру
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Такер Карлсон раскрыл истинные цели Зеленского на Украине и сделал мрачный прогноз для населения
Такер Карлсон раскрыл истинные цели Зеленского на Украине и сделал мрачный прогноз для населения - 17.09.2026 Украина.ру
Такер Карлсон раскрыл истинные цели Зеленского на Украине и сделал мрачный прогноз для населения
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что истинной целью политики Владимира Зеленского является уничтожение населения Украины и передача ее природных богатств под контроль зарубежного бизнеса, передает информационная служба "Вести"
2026-09-17T08:29
2026-09-17T08:29
новости
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такер карлсон
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Карлсон подчеркнул, что Зеленский намеренно меняет внутреннее законодательство страны ради выгоды крупных иностранных корпораций. Эти реформы открывают корпоративным гигантам путь к массовой скупке украинских земель и оформлению в собственность богатейших месторождений природных ресурсов. Журналист также обратил внимание на демографический кризис, отметив, что из-за гибели значительной части мужского населения в ходе боевых действий в страну уже начали завозить рабочую силу из-за рубежа. Он выразил уверенность, что Зеленский развязал это вооруженное противостояние при прямой поддержке США и НАТО, руководствуясь исключительно чужими интересами.Также Карлсон заявил, что Зеленский пытается полностью уничтожить христианство в стране. Главным доказательством этого журналист считает официальный запрет самой крупной христианской церкви на Украине (речь идет об Украинской православной церкви. При этом он подчеркнул, что простые люди не поддерживают такие разрушительные шаги властей. Карлсон добавил, что рядовые украинцы — прекрасные люди, которые очень хотят мира, но руководство страны просто не дает подписать соглашение.Подробнее о положении страны - в материале "Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, такер карлсон, владимир зеленский, нато, украина.ру
Новости, Украина, США, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, НАТО, Украина.ру

Такер Карлсон раскрыл истинные цели Зеленского на Украине и сделал мрачный прогноз для населения

08:29 17.09.2026
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : POOL
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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что истинной целью политики Владимира Зеленского является уничтожение населения Украины и передача ее природных богатств под контроль зарубежного бизнеса, передает информационная служба "Вести"
Карлсон подчеркнул, что Зеленский намеренно меняет внутреннее законодательство страны ради выгоды крупных иностранных корпораций. Эти реформы открывают корпоративным гигантам путь к массовой скупке украинских земель и оформлению в собственность богатейших месторождений природных ресурсов.
Журналист также обратил внимание на демографический кризис, отметив, что из-за гибели значительной части мужского населения в ходе боевых действий в страну уже начали завозить рабочую силу из-за рубежа.
Он выразил уверенность, что Зеленский развязал это вооруженное противостояние при прямой поддержке США и НАТО, руководствуясь исключительно чужими интересами.
Также Карлсон заявил, что Зеленский пытается полностью уничтожить христианство в стране. Главным доказательством этого журналист считает официальный запрет самой крупной христианской церкви на Украине (речь идет об Украинской православной церкви.
При этом он подчеркнул, что простые люди не поддерживают такие разрушительные шаги властей. Карлсон добавил, что рядовые украинцы — прекрасные люди, которые очень хотят мира, но руководство страны просто не дает подписать соглашение.
Подробнее о положении страны - в материале "Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины на сайте Украина.ру.
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08:29Такер Карлсон раскрыл истинные цели Зеленского на Украине и сделал мрачный прогноз для населения
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