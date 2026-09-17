Атака на заводы ВПК и корабли: российские военные нанесли сокрушительный удар по Украине - 17.09.2026 Украина.ру
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Атака на заводы ВПК и корабли: российские военные нанесли сокрушительный удар по Украине
Атака на заводы ВПК и корабли: российские военные нанесли сокрушительный удар по Украине - 17.09.2026 Украина.ру
Атака на заводы ВПК и корабли: российские военные нанесли сокрушительный удар по Украине
Российские военные в ходе ночного удара ракетами и беспилотниками поразили крупные объекты военно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта Украины, сообщает 17 сентября Минобороны РФ
2026-09-17T08:50
2026-09-17T08:50
сво
спецоперация
украина
россия
киев
впк
министерство
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Атака велась высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области. По данным оборонного ведомства, под удар попали заводы металлургической и радиоэлектронной промышленности, которые работают на украинскую армию. Также повреждения получили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры страны.Кроме того, в Министерстве рассказали об атаке на морском направлении. Ночью российские войска поразили суда, которые использовались в интересах ВСУ.О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, украина, россия, киев, впк, министерство, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Киев, ВПК, министерство, Вооруженные силы Украины

Атака на заводы ВПК и корабли: российские военные нанесли сокрушительный удар по Украине

08:50 17.09.2026
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© Фото : osnmedia.ru
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Российские военные в ходе ночного удара ракетами и беспилотниками поразили крупные объекты военно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта Украины, сообщает 17 сентября Минобороны РФ
Атака велась высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.
По данным оборонного ведомства, под удар попали заводы металлургической и радиоэлектронной промышленности, которые работают на украинскую армию.
Также повреждения получили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры страны.
Кроме того, в Министерстве рассказали об атаке на морском направлении. Ночью российские войска поразили суда, которые использовались в интересах ВСУ.
О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.
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