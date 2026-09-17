https://ukraina.ru/20260917/ataka-na-zavody-vpk-i-korabli-rossiyskie-voennye-nanesli-sokrushitelnyy-udar-po-ukraine-1083246488.html
Атака на заводы ВПК и корабли: российские военные нанесли сокрушительный удар по Украине
Атака на заводы ВПК и корабли: российские военные нанесли сокрушительный удар по Украине - 17.09.2026 Украина.ру
Атака на заводы ВПК и корабли: российские военные нанесли сокрушительный удар по Украине
Российские военные в ходе ночного удара ракетами и беспилотниками поразили крупные объекты военно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта Украины, сообщает 17 сентября Минобороны РФ
2026-09-17T08:50
2026-09-17T08:50
2026-09-17T08:50
сво
спецоперация
украина
россия
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вооруженные силы украины
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Атака велась высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области. По данным оборонного ведомства, под удар попали заводы металлургической и радиоэлектронной промышленности, которые работают на украинскую армию. Также повреждения получили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры страны.Кроме того, в Министерстве рассказали об атаке на морском направлении. Ночью российские войска поразили суда, которые использовались в интересах ВСУ.О других успехах россиян - в материале ВС РФ закрыли киевскому режиму выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, украина, россия, киев, впк, министерство, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Киев, ВПК, министерство, Вооруженные силы Украины
Атака на заводы ВПК и корабли: российские военные нанесли сокрушительный удар по Украине
Российские военные в ходе ночного удара ракетами и беспилотниками поразили крупные объекты военно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта Украины, сообщает 17 сентября Минобороны РФ
Атака велась высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.
По данным оборонного ведомства, под удар попали заводы металлургической и радиоэлектронной промышленности, которые работают на украинскую армию.
Также повреждения получили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры страны.
Кроме того, в Министерстве рассказали об атаке на морском направлении. Ночью российские войска поразили суда, которые использовались в интересах ВСУ.