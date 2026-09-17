В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО - 17.09.2026 Украина.ру
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В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО
В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО - 17.09.2026 Украина.ру
В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО
На территории Еврейской автономной области (ЕАО) создано совместное российско-китайское производство мотоциклов класса "Эндуро" и другой техники, поставляемой в зону боевых действий, сообщила губернатор региона Мария Костюк. Об этом утром 17 сентября пишет РИА Новости
2026-09-17T05:14
2026-09-17T05:21
украина.ру
новости
россия
сво
впк
производство
армия россии
военная техника
китай
предприятие
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Помимо производства техники для армии, предприятие будет работать и для агропромышленного комплекса."Совместно, например, у нас сейчас создано производство на территории Еврейской автономной области — китайский и российский проект по производству техники. Там и мотоциклы "Эндуро", и багги, квадрокоптеры, и квадроциклы, и самоходные тележки, и техника для агропромышленного комплекса", — рассказала Костюк агентству.О планах запустить на территории ЕАО производство мотоциклов класса "Эндуро" для российских бойцов Костюк сообщала в мае 2025 года."Его на территории ЕАО будет вести компания "Тунцзян Хэчжэ Чжаньци". Такие мотоциклы мы отправляем в зону СВО, они там очень нужны. Проект станет подспорьем в нашей работе по поддержке защитников Отечества", — писала губернатор в своем телеграм-канале.С учётом реалий боевых действий мотоцикл является одним из самых быстрых и маневренных средств передвижения бойцов на линии боевого соприкосновения — поэтому мототехника широко применяется армией России. Для того, чтобы эффективно её применять, нужна определенная подготовка — для этого существуют специальные полигоны.О том, как бойцов ВС РФ готовят к управлению мотоциклом в условиях фронта, смотрите в репортаже военных корреспондентов Украина.ру Игоря Гомольского и Виктора Дурбы - Кавалерия XXI века: как бойцы ВС РФ осваивают мотоциклы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, сво, впк, производство, армия россии, военная техника, китай, предприятие, бойцы, штурмовик
Украина.ру, Новости, Россия, СВО, ВПК, производство, Армия России, военная техника, Китай, предприятие, бойцы, штурмовик

В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО

05:14 17.09.2026 (обновлено: 05:21 17.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк Подготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на полигоне в зоне СВО.
 Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр на полигоне в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На территории Еврейской автономной области (ЕАО) создано совместное российско-китайское производство мотоциклов класса "Эндуро" и другой техники, поставляемой в зону боевых действий, сообщила губернатор региона Мария Костюк. Об этом утром 17 сентября пишет РИА Новости
Помимо производства техники для армии, предприятие будет работать и для агропромышленного комплекса.
"Совместно, например, у нас сейчас создано производство на территории Еврейской автономной области — китайский и российский проект по производству техники. Там и мотоциклы "Эндуро", и багги, квадрокоптеры, и квадроциклы, и самоходные тележки, и техника для агропромышленного комплекса", — рассказала Костюк агентству.
О планах запустить на территории ЕАО производство мотоциклов класса "Эндуро" для российских бойцов Костюк сообщала в мае 2025 года.
"Его на территории ЕАО будет вести компания "Тунцзян Хэчжэ Чжаньци". Такие мотоциклы мы отправляем в зону СВО, они там очень нужны. Проект станет подспорьем в нашей работе по поддержке защитников Отечества", — писала губернатор в своем телеграм-канале.
С учётом реалий боевых действий мотоцикл является одним из самых быстрых и маневренных средств передвижения бойцов на линии боевого соприкосновения — поэтому мототехника широко применяется армией России. Для того, чтобы эффективно её применять, нужна определенная подготовка — для этого существуют специальные полигоны.
О том, как бойцов ВС РФ готовят к управлению мотоциклом в условиях фронта, смотрите в репортаже военных корреспондентов Украина.ру Игоря Гомольского и Виктора Дурбы - Кавалерия XXI века: как бойцы ВС РФ осваивают мотоциклы.
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