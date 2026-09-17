https://ukraina.ru/20260917/v-rossii-zapustili-rossiysko-kitayskoe-proizvodstvo-mototsiklov-dlya-svo-1083244958.html

В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО

В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО - 17.09.2026 Украина.ру

В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО

На территории Еврейской автономной области (ЕАО) создано совместное российско-китайское производство мотоциклов класса "Эндуро" и другой техники, поставляемой в зону боевых действий, сообщила губернатор региона Мария Костюк. Об этом утром 17 сентября пишет РИА Новости

2026-09-17T05:14

2026-09-17T05:14

2026-09-17T05:21

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Помимо производства техники для армии, предприятие будет работать и для агропромышленного комплекса."Совместно, например, у нас сейчас создано производство на территории Еврейской автономной области — китайский и российский проект по производству техники. Там и мотоциклы "Эндуро", и багги, квадрокоптеры, и квадроциклы, и самоходные тележки, и техника для агропромышленного комплекса", — рассказала Костюк агентству.О планах запустить на территории ЕАО производство мотоциклов класса "Эндуро" для российских бойцов Костюк сообщала в мае 2025 года."Его на территории ЕАО будет вести компания "Тунцзян Хэчжэ Чжаньци". Такие мотоциклы мы отправляем в зону СВО, они там очень нужны. Проект станет подспорьем в нашей работе по поддержке защитников Отечества", — писала губернатор в своем телеграм-канале.С учётом реалий боевых действий мотоцикл является одним из самых быстрых и маневренных средств передвижения бойцов на линии боевого соприкосновения — поэтому мототехника широко применяется армией России. Для того, чтобы эффективно её применять, нужна определенная подготовка — для этого существуют специальные полигоны.О том, как бойцов ВС РФ готовят к управлению мотоциклом в условиях фронта, смотрите в репортаже военных корреспондентов Украина.ру Игоря Гомольского и Виктора Дурбы - Кавалерия XXI века: как бойцы ВС РФ осваивают мотоциклы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, сво, впк, производство, армия россии, военная техника, китай, предприятие, бойцы, штурмовик