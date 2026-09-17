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В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО
В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО - 17.09.2026 Украина.ру
В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО
На территории Еврейской автономной области (ЕАО) создано совместное российско-китайское производство мотоциклов класса "Эндуро" и другой техники, поставляемой в зону боевых действий, сообщила губернатор региона Мария Костюк. Об этом утром 17 сентября пишет РИА Новости
2026-09-17T05:14
2026-09-17T05:14
2026-09-17T05:21
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Помимо производства техники для армии, предприятие будет работать и для агропромышленного комплекса."Совместно, например, у нас сейчас создано производство на территории Еврейской автономной области — китайский и российский проект по производству техники. Там и мотоциклы "Эндуро", и багги, квадрокоптеры, и квадроциклы, и самоходные тележки, и техника для агропромышленного комплекса", — рассказала Костюк агентству.О планах запустить на территории ЕАО производство мотоциклов класса "Эндуро" для российских бойцов Костюк сообщала в мае 2025 года."Его на территории ЕАО будет вести компания "Тунцзян Хэчжэ Чжаньци". Такие мотоциклы мы отправляем в зону СВО, они там очень нужны. Проект станет подспорьем в нашей работе по поддержке защитников Отечества", — писала губернатор в своем телеграм-канале.С учётом реалий боевых действий мотоцикл является одним из самых быстрых и маневренных средств передвижения бойцов на линии боевого соприкосновения — поэтому мототехника широко применяется армией России. Для того, чтобы эффективно её применять, нужна определенная подготовка — для этого существуют специальные полигоны.О том, как бойцов ВС РФ готовят к управлению мотоциклом в условиях фронта, смотрите в репортаже военных корреспондентов Украина.ру Игоря Гомольского и Виктора Дурбы - Кавалерия XXI века: как бойцы ВС РФ осваивают мотоциклы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, сво, впк, производство, армия россии, военная техника, китай, предприятие, бойцы, штурмовик
Украина.ру, Новости, Россия, СВО, ВПК, производство, Армия России, военная техника, Китай, предприятие, бойцы, штурмовик
В России запустили российско-китайское производство мотоциклов для СВО
05:14 17.09.2026 (обновлено: 05:21 17.09.2026)
На территории Еврейской автономной области (ЕАО) создано совместное российско-китайское производство мотоциклов класса "Эндуро" и другой техники, поставляемой в зону боевых действий, сообщила губернатор региона Мария Костюк. Об этом утром 17 сентября пишет РИА Новости
Помимо производства техники для армии, предприятие будет работать и для агропромышленного комплекса.
"Совместно, например, у нас сейчас создано производство на территории Еврейской автономной области — китайский и российский проект по производству техники. Там и мотоциклы "Эндуро", и багги, квадрокоптеры, и квадроциклы, и самоходные тележки, и техника для агропромышленного комплекса", — рассказала Костюк агентству.
О планах запустить на территории ЕАО производство мотоциклов класса "Эндуро" для российских бойцов Костюк сообщала в мае 2025 года.
"Его на территории ЕАО будет вести компания "Тунцзян Хэчжэ Чжаньци". Такие мотоциклы мы отправляем в зону СВО, они там очень нужны. Проект станет подспорьем в нашей работе по поддержке защитников Отечества", — писала губернатор в своем телеграм-канале.
С учётом реалий боевых действий мотоцикл является одним из самых быстрых и маневренных средств передвижения бойцов на линии боевого соприкосновения — поэтому мототехника широко применяется армией России. Для того, чтобы эффективно её применять, нужна определенная подготовка — для этого существуют специальные полигоны.
О том, как бойцов ВС РФ готовят к управлению мотоциклом в условиях фронта, смотрите в репортаже военных корреспондентов Украина.ру Игоря Гомольского и Виктора Дурбы - Кавалерия XXI века: как бойцы ВС РФ осваивают мотоциклы. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.