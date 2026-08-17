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Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot

Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot - 17.08.2026 Украина.ру

Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot

Поставка Киеву ракет-перехватчиков PAC-3 для ЗРК Patriot в ближайшее врем невозможна, для этого есть несколько причин, заявил российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Об этом в ночь на 17 августа пишет РИА Новости

2026-08-17T04:09

2026-08-17T04:09

2026-08-17T04:09

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зрк patriot

ракеты

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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В числе ключевых проблем, которые не позволят реализоваться надеждам киевского режима — истощение арсенала у самих США, отсутствие у Киева лицензии на их производство и удорожание продукции, считает Коротченко.Как следует из документов, проанализированных РИА Новости, с 2022 года стоимость одной ракеты Patriot PAC-3 MSE для американской армии выросла более чем на 30%. Если в 2023 финансовом году она обходилась в 3,825 миллиона долларов, то к 2027-му закупочная цена достигнет 4,988 миллиона."Действительно надо учитывать рост стоимости производства такой сложной технологически продвинутой продукции, как современная зенитная управляемая ракета. Это обусловлено и инфляционными процессами, и удорожанием самого производства, так как речь идет о новой модификации PAC-3 MSE", — сказал Коротченко в беседе с агентством.Он уточнил, что ранее в ЗРК Patriot применялась ракета PAC-2 GEM-T, которая осуществляла осколочное поражение цели, затем PAC-3 CRI с кинетическим перехватом. Новейшая PAC-3 MSE обладает более мощным двигателем и расширенной зоной поражения."Если раньше стоимость одной ракеты составляла порядка 3-4 миллионов долларов за единицу, то сегодня она уже производится за пять миллионов. И в ближайшие годы стоимость одной единицы такой продукции может вырасти до 7 миллионов с учетом дефицита, востребованности и удорожания производства", — уверен Коротченко.Также необходимо учесть, что за несколько месяцев интенсивных боевых действий в зоне Персидского залива Пентагон полностью израсходовал сосредоточенный в регионе объем ракет-перехватчиков PAC-3 к ЗРК Patriot. Поэтому, отметил аналитик, в настоящее время поставки указанных ракет на экспорт в любую страну, тем более на Украину, невозможны."Для [президента США Дональда] Трампа чрезвычайно важно, чтобы Пентагон восстановил хотя бы в течение обозримого периода времени, порядка полутора-двух лет, собственные арсеналы данных ракет", — подчеркнул Коротченко.На складах они отсутствуют, поэтому американские заводы-производители в ближайшие несколько лет будут полностью загружены выполнением заказов Пентагона и не смогут осуществлять поставки куда-либо."По линии Пентагона поставок Зеленскому не будет", — уверен аналитик.Даже столь негативно настроенные к России страны, как Финляндия, заявляют, что в ущерб своей национальной безопасности Хельсинки больше не может поставлять Киеву ракеты PAC-3. Очевидно, такой же позиции будут придерживаться и остальные страны — члены НАТО."Ну и, наконец, развертывание соответствующих производств на Украине невозможно. Трамп четко об этом заявил, не предоставив обещанную ранее лицензию на их производство. В основу такого решения положены соответствующие доклады американских спецслужб, которые не исключают экспорт соответствующих технологий по серым схемам в третьи страны, в том числе являющиеся противниками США", — добавил Коротченко.Главарь киевского режима Владимир Зеленский ранее в интервью CNN заявил, что Украина сможет пережить зиму, если США передадут ей 5% имеющихся боеприпасов для Patriot. В конце июля президент Дональд Трамп провёл с ним закрытую встречу, после которой Зеленский сообщил о якобы достигнутой договорённости о лицензировании производства ракет. Однако СМИ уточнили, что США сочли более безопасным выпускать их в Польше.Подробнее об этом - в публикации Die Welt: Зеленский бьёт тревогу из-за нехватки ракет Patriot перед зимой.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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