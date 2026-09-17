От нефти до дружбы: Индия не прогнулась под Запад из-за Украины и не ошиблась - 17.09.2026 Украина.ру
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От нефти до дружбы: Индия не прогнулась под Запад из-за Украины и не ошиблась
От нефти до дружбы: Индия не прогнулась под Запад из-за Украины и не ошиблась - 17.09.2026 Украина.ру
От нефти до дружбы: Индия не прогнулась под Запад из-за Украины и не ошиблась
Никакое давление извне не заставит Индию отказаться от дружбы и сотрудничества с Россией из-за ситуации вокруг Украины
2026-09-17T10:02
2026-09-17T10:02
эксклюзив
россия
индия
украина
дональд трамп
владимир путин
украина.ру
нефть
европа
сша
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Независимый внешнеполитический курс — это то, за что среди прочего Россия уважает Индию и за что ее не любит Запад."В отличие от Европы в Индии никто не критикует Россию из-за Украины. Многие европейские дипломаты крайне болезненно реагируют, когда мы говорим о России. Порой они ведут себя отвратительно. Так что, если в Индии возникает какая-либо проблема, они заявляют: "Пожалуйста, не просите нас о комментариях, поскольку вы не поддерживаете Украину". Однако для Индии Россия имеет огромный вес", — сказала корреспонденту издания Украина.ру журналист индийского издания Business India Йеши Сели.Дело не в том, что республика не поддерживает Киев, — она демонстрирует непредвзятость, соответственно не оказывает содействие в этом противостоянии ни одной, ни другой стороне.После начала СВО Европа и США стали оказывать на Нью-Дели сильное давление с целью заставить разорвать всякое сотрудничество с Москвой, прежде всего перестать закупать у нее энергоресурсы (Индия занимает третье место в мире по потреблению и импорту нефти), но все тщетно — Россия осталась главным поставщиком нефти."До 2022 года мы импортировали из России (у "Роснефти") лишь 2% нефти, а сейчас — 55%. Индия — единственная страна, которая заявила: "Мы будем покупать там, где сами захотим". Конечно, в этот период на нас пытались давить санкциями и прочими способами, но объемы поставок только росли. А если укрепляется энергетическое сотрудничество, то развивается и все остальное, так что в надежности этого партнерства не может быть никаких сомнений", — заявила Йеши Сели.По итогам июля доля российской нефти в общем импорте Индии достигла 55,5%, а в абсолютных величинах составила до 2,8 млн баррелей в сутки, что стало рекордным показателем с 2022 года.Стоит отметить, что Индия удачно воспользовалась моментом, увеличив закупку российской нефти в тот момент, когда Москва предлагала ее со скидкой из-за введенного западными странами эмбарго, за счет чего в период с 2022 по 2025 годы сэкономила, согласно таможенной статистике, 12,6 млрд долларов. Более того, республика перерабатывает дешевую российскую нефть в дизельное и другие виды топлива и продает его Европе.Впрочем, несмотря на это, нельзя сказать, что Нью-Дели наживается на украинском конфликте в прямом смысле этого слова, наоборот, он всячески стремится содействовать его скорейшему завершению.Не поддавшись давлению и угрозам со стороны Запада, Индия прежде всего проявила себя как государство, способное отстаивать свои национальные интересы, следовать курсу, который выбрала сама, и сотрудничать на мировой арене с тем, с кем хочет, а не по указке откуда-то.В индийском обществе прекрасно понимают, почему украинский конфликт произошел и почему так непросто положить ему конец."Я присутствовала на многих конференциях российского посла и других представителей, где говорилось, что Россию вынудили вступить в этот конфликт. Этот конфликт произошел по вине США. До самого последнего момента мы и представить себе не могли, что такое случится, но ситуация сложилась так, что войны было не избежать", — подчеркнула Йеши Сели.В том, что здесь не обходится без Соединенных Штатов, не сомневается и ее коллега с телеканала News Nation Network Сайед Аамир Хусейн."Если говорить о конфликте между Украиной и Россией, то у него множество причин, не какая-то одна. Но я считаю, что Америка ведет свою игру. Она несет ответственность не только за Украину, но и за Иран. Большие страны используют маленькие страны. США используют Украину. Почему возникает конфликт? Да потому что американские президенты хотят, чтобы произошел конфликт", — заявил корреспондент в комментарии изданию Украина.ру.В отличие от США, которые преследуют собственные геополитические цели любой ценой, для Индии в украинском конфликте на первый план выходит гуманитарный аспект: жизни людей очень важны — это самое главное."Индия уважает Украину, Индия уважает Россию. Там живет много людей. Мы видим не политику — мы видим людей. Премьер-министр Нарендра Моди всегда говорил, что если возникает конфликт с другими странами, то садитесь за стол переговоров и говорите об этом. Если вам нужен посредник, если вы хотите, чтобы мы выступили в этой роли, — мы готовы", — подчеркнул Сайед Аамир Хусейн.Меж тем к Соединенным Штатам отношение индийцев меняется. Они реже выбирают американские университеты: за первые 7 месяцев 2026 года в США приехали около 103 000 студентов из Индии, что на 38% меньше, чем за аналогичный период 2 года назад (свыше 165 000 человек). К слову, раньше немало людей из Индии ездили получать образование и в России, и на Украине.По словам корреспондента News Nation Network, многие не смотрят на Америку, а устремляют взгляды на маленькие страны. Главная причина — сложности с получением визы и оформлением документов (нынешняя администрация ужесточила миграционную политику), но не только — отпечаток накладывают конфликты на Украине и в Иране, а также нависшая угроза сокращений, поскольку Трамп распорядился, чтобы компании предоставляли рабочие места американцам. Индийцев нанимают охотно, поскольку им можно платить меньше, к тому же работают они по 10–12 часов в день. Так что непростой период в США начинается не только для студентов, но и для тех, кто переехал туда довольно давно. Например, друг нашего собеседника, проживший за океаном 10 лет, предпочел вернуться на родину.Одна индийская журналистка, не пожелавшая афишировать свое имя, с которой мы также пообщались в Нью-Дели, не специализируется на политической тематике, поэтому высказалась не с профессиональной точки зрения, а просто чисто по-человечески. Она выразила надежду на то, что доминирование США и влияние ее президента Дональда Трампа постепенно ослабнут, что позволит Индии еще больше укрепить и без того хорошие отношения с Москвой. А еще что уменьшится доминирование доллара — эта тема, как становится понятно из личных бесед, очень волнует местных представителей СМИ. Доллары для Индии — это не только валюта для деловых операций и расчетов за экспорт, ими можно расплатиться в повседневной жизни практически везде: и в крупном магазине, и за такси, и в маленькой чайной лавке, и даже с авторикшей.А изменилось ли отношение к России за последние годы, поинтересовалась я у Сайеда Аамира Хусейна, на что он, не раздумывая и ни секунды не колеблясь, ответил: "Нет-нет, совершенно не изменилось. Скажу от чистого сердца, мне нравятся русские люди, они очень душевные, миролюбивые и хорошо образованные".Корреспондент News Nation Network посещал РФ как турист и по работе, у него в Москве много друзей, но не менее теплые чувства к нашей стране испытывают и все те индийцы, которые никогда здесь не бывали и чье общение с русскими ограничено мимолетными беседами с туристами (зачастую не владеющими английским языком, а хинди — тем более). Узнав, что ты из России, люди сразу расплываются в улыбке, в голосе появляются нотки радости, первое, что они говорят: "Президент Путин! Россия и Индия — друзья! У наших стран тесные связи, причем очень давно!" Эти слова звучат и от коллег-журналистов на крупных мероприятиях, и от простых жителей Нью-Дели на улице.Такие эмоции — это не то, что людям можно вбить в голову, навязать инструментами публичной дипломатии, осознание чего пришло в результате долгих объяснений-разъяснений, нет, это идет от сердца. И это дорогого стоит!
https://ukraina.ru/20251001/arvind-gupta-indiya-ne-poddaetsya-davleniyu-ssha-i-vpred-budet-vesti-sebya-takzhe-tverdo-1069427852.html
https://ukraina.ru/20260913/ego-priezd-vyzyvaet-osobyy-emotsionalnyy-podm-pochemu-putina-vsegda-s-voodushevleniem-zhdut-v-indii-1083163812.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, индия, украина, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, нефть, европа, сша
Эксклюзив, Россия, Индия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, нефть, Европа, США

От нефти до дружбы: Индия не прогнулась под Запад из-за Украины и не ошиблась

10:02 17.09.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . POOL
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Никакое давление извне не заставит Индию отказаться от дружбы и сотрудничества с Россией из-за ситуации вокруг Украины
Независимый внешнеполитический курс — это то, за что среди прочего Россия уважает Индию и за что ее не любит Запад.
"В отличие от Европы в Индии никто не критикует Россию из-за Украины. Многие европейские дипломаты крайне болезненно реагируют, когда мы говорим о России. Порой они ведут себя отвратительно. Так что, если в Индии возникает какая-либо проблема, они заявляют: "Пожалуйста, не просите нас о комментариях, поскольку вы не поддерживаете Украину". Однако для Индии Россия имеет огромный вес", — сказала корреспонденту издания Украина.ру журналист индийского издания Business India Йеши Сели.
Дело не в том, что республика не поддерживает Киев, — она демонстрирует непредвзятость, соответственно не оказывает содействие в этом противостоянии ни одной, ни другой стороне.
После начала СВО Европа и США стали оказывать на Нью-Дели сильное давление с целью заставить разорвать всякое сотрудничество с Москвой, прежде всего перестать закупать у нее энергоресурсы (Индия занимает третье место в мире по потреблению и импорту нефти), но все тщетно — Россия осталась главным поставщиком нефти.
"До 2022 года мы импортировали из России (у "Роснефти") лишь 2% нефти, а сейчас — 55%. Индия — единственная страна, которая заявила: "Мы будем покупать там, где сами захотим". Конечно, в этот период на нас пытались давить санкциями и прочими способами, но объемы поставок только росли. А если укрепляется энергетическое сотрудничество, то развивается и все остальное, так что в надежности этого партнерства не может быть никаких сомнений", — заявила Йеши Сели.
По итогам июля доля российской нефти в общем импорте Индии достигла 55,5%, а в абсолютных величинах составила до 2,8 млн баррелей в сутки, что стало рекордным показателем с 2022 года.
Стоит отметить, что Индия удачно воспользовалась моментом, увеличив закупку российской нефти в тот момент, когда Москва предлагала ее со скидкой из-за введенного западными странами эмбарго, за счет чего в период с 2022 по 2025 годы сэкономила, согласно таможенной статистике, 12,6 млрд долларов. Более того, республика перерабатывает дешевую российскую нефть в дизельное и другие виды топлива и продает его Европе.
Впрочем, несмотря на это, нельзя сказать, что Нью-Дели наживается на украинском конфликте в прямом смысле этого слова, наоборот, он всячески стремится содействовать его скорейшему завершению.
Не поддавшись давлению и угрозам со стороны Запада, Индия прежде всего проявила себя как государство, способное отстаивать свои национальные интересы, следовать курсу, который выбрала сама, и сотрудничать на мировой арене с тем, с кем хочет, а не по указке откуда-то.
Арвинд Гупта интервью - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
1 октября 2025, 06:10
Арвинд Гупта: Индия не поддается давлению США и впредь будет вести себя также твердоМногополярность поможет сближению Индии и России не только в двустороннем, но и в интернациональном контексте. При этом Индия не поддается давлению США, и твердость ее позиции пользуется международной поддержкой. Страна и впредь будет отстаивать свою стратегическую независимость
В индийском обществе прекрасно понимают, почему украинский конфликт произошел и почему так непросто положить ему конец.
"Я присутствовала на многих конференциях российского посла и других представителей, где говорилось, что Россию вынудили вступить в этот конфликт. Этот конфликт произошел по вине США. До самого последнего момента мы и представить себе не могли, что такое случится, но ситуация сложилась так, что войны было не избежать", — подчеркнула Йеши Сели.
В том, что здесь не обходится без Соединенных Штатов, не сомневается и ее коллега с телеканала News Nation Network Сайед Аамир Хусейн.
"Если говорить о конфликте между Украиной и Россией, то у него множество причин, не какая-то одна. Но я считаю, что Америка ведет свою игру. Она несет ответственность не только за Украину, но и за Иран. Большие страны используют маленькие страны. США используют Украину. Почему возникает конфликт? Да потому что американские президенты хотят, чтобы произошел конфликт", — заявил корреспондент в комментарии изданию Украина.ру.
В отличие от США, которые преследуют собственные геополитические цели любой ценой, для Индии в украинском конфликте на первый план выходит гуманитарный аспект: жизни людей очень важны — это самое главное.
"Индия уважает Украину, Индия уважает Россию. Там живет много людей. Мы видим не политику — мы видим людей. Премьер-министр Нарендра Моди всегда говорил, что если возникает конфликт с другими странами, то садитесь за стол переговоров и говорите об этом. Если вам нужен посредник, если вы хотите, чтобы мы выступили в этой роли, — мы готовы", — подчеркнул Сайед Аамир Хусейн.
Меж тем к Соединенным Штатам отношение индийцев меняется. Они реже выбирают американские университеты: за первые 7 месяцев 2026 года в США приехали около 103 000 студентов из Индии, что на 38% меньше, чем за аналогичный период 2 года назад (свыше 165 000 человек). К слову, раньше немало людей из Индии ездили получать образование и в России, и на Украине.
По словам корреспондента News Nation Network, многие не смотрят на Америку, а устремляют взгляды на маленькие страны. Главная причина — сложности с получением визы и оформлением документов (нынешняя администрация ужесточила миграционную политику), но не только — отпечаток накладывают конфликты на Украине и в Иране, а также нависшая угроза сокращений, поскольку Трамп распорядился, чтобы компании предоставляли рабочие места американцам.
Индийцев нанимают охотно, поскольку им можно платить меньше, к тому же работают они по 10–12 часов в день. Так что непростой период в США начинается не только для студентов, но и для тех, кто переехал туда довольно давно. Например, друг нашего собеседника, проживший за океаном 10 лет, предпочел вернуться на родину.
Одна индийская журналистка, не пожелавшая афишировать свое имя, с которой мы также пообщались в Нью-Дели, не специализируется на политической тематике, поэтому высказалась не с профессиональной точки зрения, а просто чисто по-человечески. Она выразила надежду на то, что доминирование США и влияние ее президента Дональда Трампа постепенно ослабнут, что позволит Индии еще больше укрепить и без того хорошие отношения с Москвой.
А еще что уменьшится доминирование доллара — эта тема, как становится понятно из личных бесед, очень волнует местных представителей СМИ. Доллары для Индии — это не только валюта для деловых операций и расчетов за экспорт, ими можно расплатиться в повседневной жизни практически везде: и в крупном магазине, и за такси, и в маленькой чайной лавке, и даже с авторикшей.
А изменилось ли отношение к России за последние годы, поинтересовалась я у Сайеда Аамира Хусейна, на что он, не раздумывая и ни секунды не колеблясь, ответил: "Нет-нет, совершенно не изменилось. Скажу от чистого сердца, мне нравятся русские люди, они очень душевные, миролюбивые и хорошо образованные".
Визит президента Владимира Путина в Индию
13 сентября, 17:36
"Его приезд вызывает особый эмоциональный подъём": почему Путина всегда с воодушевлением ждут в ИндииО причинах тёплого отношения индийцев к президенту России корреспондент издания Украина.ру узнала на полях саммита БРИКС в Нью-Дели у международно-политического обозревателя крупнейшего информационного агентства Индии
Корреспондент News Nation Network посещал РФ как турист и по работе, у него в Москве много друзей, но не менее теплые чувства к нашей стране испытывают и все те индийцы, которые никогда здесь не бывали и чье общение с русскими ограничено мимолетными беседами с туристами (зачастую не владеющими английским языком, а хинди — тем более).
Узнав, что ты из России, люди сразу расплываются в улыбке, в голосе появляются нотки радости, первое, что они говорят: "Президент Путин! Россия и Индия — друзья! У наших стран тесные связи, причем очень давно!" Эти слова звучат и от коллег-журналистов на крупных мероприятиях, и от простых жителей Нью-Дели на улице.
Такие эмоции — это не то, что людям можно вбить в голову, навязать инструментами публичной дипломатии, осознание чего пришло в результате долгих объяснений-разъяснений, нет, это идет от сердца. И это дорогого стоит!
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