https://ukraina.ru/20260917/ot-nefti-do-druzhby-indiya-ne-prognulas-pod-zapad-iz-za-ukrainy-i-ne-oshiblas-1083227831.html

От нефти до дружбы: Индия не прогнулась под Запад из-за Украины и не ошиблась

От нефти до дружбы: Индия не прогнулась под Запад из-за Украины и не ошиблась - 17.09.2026 Украина.ру

От нефти до дружбы: Индия не прогнулась под Запад из-за Украины и не ошиблась

Никакое давление извне не заставит Индию отказаться от дружбы и сотрудничества с Россией из-за ситуации вокруг Украины

2026-09-17T10:02

2026-09-17T10:02

2026-09-17T10:02

эксклюзив

россия

индия

украина

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украина.ру

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европа

сша

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Независимый внешнеполитический курс — это то, за что среди прочего Россия уважает Индию и за что ее не любит Запад."В отличие от Европы в Индии никто не критикует Россию из-за Украины. Многие европейские дипломаты крайне болезненно реагируют, когда мы говорим о России. Порой они ведут себя отвратительно. Так что, если в Индии возникает какая-либо проблема, они заявляют: "Пожалуйста, не просите нас о комментариях, поскольку вы не поддерживаете Украину". Однако для Индии Россия имеет огромный вес", — сказала корреспонденту издания Украина.ру журналист индийского издания Business India Йеши Сели.Дело не в том, что республика не поддерживает Киев, — она демонстрирует непредвзятость, соответственно не оказывает содействие в этом противостоянии ни одной, ни другой стороне.После начала СВО Европа и США стали оказывать на Нью-Дели сильное давление с целью заставить разорвать всякое сотрудничество с Москвой, прежде всего перестать закупать у нее энергоресурсы (Индия занимает третье место в мире по потреблению и импорту нефти), но все тщетно — Россия осталась главным поставщиком нефти."До 2022 года мы импортировали из России (у "Роснефти") лишь 2% нефти, а сейчас — 55%. Индия — единственная страна, которая заявила: "Мы будем покупать там, где сами захотим". Конечно, в этот период на нас пытались давить санкциями и прочими способами, но объемы поставок только росли. А если укрепляется энергетическое сотрудничество, то развивается и все остальное, так что в надежности этого партнерства не может быть никаких сомнений", — заявила Йеши Сели.По итогам июля доля российской нефти в общем импорте Индии достигла 55,5%, а в абсолютных величинах составила до 2,8 млн баррелей в сутки, что стало рекордным показателем с 2022 года.Стоит отметить, что Индия удачно воспользовалась моментом, увеличив закупку российской нефти в тот момент, когда Москва предлагала ее со скидкой из-за введенного западными странами эмбарго, за счет чего в период с 2022 по 2025 годы сэкономила, согласно таможенной статистике, 12,6 млрд долларов. Более того, республика перерабатывает дешевую российскую нефть в дизельное и другие виды топлива и продает его Европе.Впрочем, несмотря на это, нельзя сказать, что Нью-Дели наживается на украинском конфликте в прямом смысле этого слова, наоборот, он всячески стремится содействовать его скорейшему завершению.Не поддавшись давлению и угрозам со стороны Запада, Индия прежде всего проявила себя как государство, способное отстаивать свои национальные интересы, следовать курсу, который выбрала сама, и сотрудничать на мировой арене с тем, с кем хочет, а не по указке откуда-то.В индийском обществе прекрасно понимают, почему украинский конфликт произошел и почему так непросто положить ему конец."Я присутствовала на многих конференциях российского посла и других представителей, где говорилось, что Россию вынудили вступить в этот конфликт. Этот конфликт произошел по вине США. До самого последнего момента мы и представить себе не могли, что такое случится, но ситуация сложилась так, что войны было не избежать", — подчеркнула Йеши Сели.В том, что здесь не обходится без Соединенных Штатов, не сомневается и ее коллега с телеканала News Nation Network Сайед Аамир Хусейн."Если говорить о конфликте между Украиной и Россией, то у него множество причин, не какая-то одна. Но я считаю, что Америка ведет свою игру. Она несет ответственность не только за Украину, но и за Иран. Большие страны используют маленькие страны. США используют Украину. Почему возникает конфликт? Да потому что американские президенты хотят, чтобы произошел конфликт", — заявил корреспондент в комментарии изданию Украина.ру.В отличие от США, которые преследуют собственные геополитические цели любой ценой, для Индии в украинском конфликте на первый план выходит гуманитарный аспект: жизни людей очень важны — это самое главное."Индия уважает Украину, Индия уважает Россию. Там живет много людей. Мы видим не политику — мы видим людей. Премьер-министр Нарендра Моди всегда говорил, что если возникает конфликт с другими странами, то садитесь за стол переговоров и говорите об этом. Если вам нужен посредник, если вы хотите, чтобы мы выступили в этой роли, — мы готовы", — подчеркнул Сайед Аамир Хусейн.Меж тем к Соединенным Штатам отношение индийцев меняется. Они реже выбирают американские университеты: за первые 7 месяцев 2026 года в США приехали около 103 000 студентов из Индии, что на 38% меньше, чем за аналогичный период 2 года назад (свыше 165 000 человек). К слову, раньше немало людей из Индии ездили получать образование и в России, и на Украине.По словам корреспондента News Nation Network, многие не смотрят на Америку, а устремляют взгляды на маленькие страны. Главная причина — сложности с получением визы и оформлением документов (нынешняя администрация ужесточила миграционную политику), но не только — отпечаток накладывают конфликты на Украине и в Иране, а также нависшая угроза сокращений, поскольку Трамп распорядился, чтобы компании предоставляли рабочие места американцам. Индийцев нанимают охотно, поскольку им можно платить меньше, к тому же работают они по 10–12 часов в день. Так что непростой период в США начинается не только для студентов, но и для тех, кто переехал туда довольно давно. Например, друг нашего собеседника, проживший за океаном 10 лет, предпочел вернуться на родину.Одна индийская журналистка, не пожелавшая афишировать свое имя, с которой мы также пообщались в Нью-Дели, не специализируется на политической тематике, поэтому высказалась не с профессиональной точки зрения, а просто чисто по-человечески. Она выразила надежду на то, что доминирование США и влияние ее президента Дональда Трампа постепенно ослабнут, что позволит Индии еще больше укрепить и без того хорошие отношения с Москвой. А еще что уменьшится доминирование доллара — эта тема, как становится понятно из личных бесед, очень волнует местных представителей СМИ. Доллары для Индии — это не только валюта для деловых операций и расчетов за экспорт, ими можно расплатиться в повседневной жизни практически везде: и в крупном магазине, и за такси, и в маленькой чайной лавке, и даже с авторикшей.А изменилось ли отношение к России за последние годы, поинтересовалась я у Сайеда Аамира Хусейна, на что он, не раздумывая и ни секунды не колеблясь, ответил: "Нет-нет, совершенно не изменилось. Скажу от чистого сердца, мне нравятся русские люди, они очень душевные, миролюбивые и хорошо образованные".Корреспондент News Nation Network посещал РФ как турист и по работе, у него в Москве много друзей, но не менее теплые чувства к нашей стране испытывают и все те индийцы, которые никогда здесь не бывали и чье общение с русскими ограничено мимолетными беседами с туристами (зачастую не владеющими английским языком, а хинди — тем более). Узнав, что ты из России, люди сразу расплываются в улыбке, в голосе появляются нотки радости, первое, что они говорят: "Президент Путин! Россия и Индия — друзья! У наших стран тесные связи, причем очень давно!" Эти слова звучат и от коллег-журналистов на крупных мероприятиях, и от простых жителей Нью-Дели на улице.Такие эмоции — это не то, что людям можно вбить в голову, навязать инструментами публичной дипломатии, осознание чего пришло в результате долгих объяснений-разъяснений, нет, это идет от сердца. И это дорогого стоит!

https://ukraina.ru/20251001/arvind-gupta-indiya-ne-poddaetsya-davleniyu-ssha-i-vpred-budet-vesti-sebya-takzhe-tverdo-1069427852.html

https://ukraina.ru/20260913/ego-priezd-vyzyvaet-osobyy-emotsionalnyy-podm-pochemu-putina-vsegda-s-voodushevleniem-zhdut-v-indii-1083163812.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, индия, украина, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, нефть, европа, сша