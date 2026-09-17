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"Мы идём к корейскому сценарию, но не... публично": Вован и Лексус об украинской мечте Запада

"Мы идём к корейскому сценарию, но не... публично": Вован и Лексус об украинской мечте Запада - 17.09.2026 Украина.ру

"Мы идём к корейскому сценарию, но не... публично": Вован и Лексус об украинской мечте Запада

Корейский сценарий, при котором боевые действия заморожены, а территория разделена без заключения окончательного мирного соглашения, считают желательным в качестве итога украинского конфликта все западные лидеры. Об этом пранкеры Вован и Лексус рассказали в интервью телеканалу RT

2026-09-17T08:55

2026-09-17T08:55

2026-09-17T09:06

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Фрагмент беседы корреспондента Рика Санчеса с Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) телеканал опубликовал вечером 16 сентября."Мы говорили с Клаусом Швабом, главой Давосского форума, и вот что он нам сказал. Это было интересно, и мы его спрашивали. Вы всякий раз встречались с мировыми лидерами. Каково общее мнение об этой войне? И он сказал: "Мы идём к корейскому сценарию, но не можем объявить этого публично"", — рассказали пранкеры.По их словам, во время общения с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером (незадолго до его смерти в ноябре 2023 года) он подтвердил, что все мировые лидеры хотели бы увидеть корейский сценарий на Украине. Киссинджер в том разговоре также призвал "забыть" о том, что президент США Джордж Буш обещал России не расширять НАТО на восток, а "подумать о завтрашнем дне".Напомним, "корейский сценарий" предполагает длительное прекращение боевых действий и фактическое разделение территорий без заключения окончательного мирного соглашения между воющими сторонами, что категорически неприемлемо для России.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости установления на Украине именно долгосрочного мира. При этом он подчёркивал, что условия Москвы, выдвинутые летом 2024 года, остаются неизменными.Подробнее о русофобских стратегических идеях Запада - в материале Владимира Скачко Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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