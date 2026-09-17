"Мы идём к корейскому сценарию, но не... публично": Вован и Лексус об украинской мечте Запада - 17.09.2026 Украина.ру
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"Мы идём к корейскому сценарию, но не... публично": Вован и Лексус об украинской мечте Запада
"Мы идём к корейскому сценарию, но не... публично": Вован и Лексус об украинской мечте Запада - 17.09.2026 Украина.ру
"Мы идём к корейскому сценарию, но не... публично": Вован и Лексус об украинской мечте Запада
Корейский сценарий, при котором боевые действия заморожены, а территория разделена без заключения окончательного мирного соглашения, считают желательным в качестве итога украинского конфликта все западные лидеры. Об этом пранкеры Вован и Лексус рассказали в интервью телеканалу RT
2026-09-17T08:55
2026-09-17T09:06
украина.ру
новости
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вован и лексус
rt
рик санчес
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сша
генри киссинджер
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Фрагмент беседы корреспондента Рика Санчеса с Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) телеканал опубликовал вечером 16 сентября."Мы говорили с Клаусом Швабом, главой Давосского форума, и вот что он нам сказал. Это было интересно, и мы его спрашивали. Вы всякий раз встречались с мировыми лидерами. Каково общее мнение об этой войне? И он сказал: "Мы идём к корейскому сценарию, но не можем объявить этого публично"", — рассказали пранкеры.По их словам, во время общения с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером (незадолго до его смерти в ноябре 2023 года) он подтвердил, что все мировые лидеры хотели бы увидеть корейский сценарий на Украине. Киссинджер в том разговоре также призвал "забыть" о том, что президент США Джордж Буш обещал России не расширять НАТО на восток, а "подумать о завтрашнем дне".Напомним, "корейский сценарий" предполагает длительное прекращение боевых действий и фактическое разделение территорий без заключения окончательного мирного соглашения между воющими сторонами, что категорически неприемлемо для России.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости установления на Украине именно долгосрочного мира. При этом он подчёркивал, что условия Москвы, выдвинутые летом 2024 года, остаются неизменными.Подробнее о русофобских стратегических идеях Запада - в материале Владимира Скачко Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, вован и лексус, rt, рик санчес, запад, сша, генри киссинджер, нато, украина, корейская война (1950-1953), перемирие, конфликт, чем закончится война на украине, война на украине, владимир путин, пранкеры, международные отношения, международная политика, киевский режим, джордж буш, давос
Украина.ру, Новости, Россия, Вован и Лексус, RT, Рик Санчес, Запад, США, Генри Киссинджер, НАТО, Украина, Корейская война (1950-1953), перемирие, конфликт, чем закончится война на Украине, война на Украине, Владимир Путин, пранкеры, международные отношения, Международная политика, киевский режим, Джордж Буш, Давос

"Мы идём к корейскому сценарию, но не... публично": Вован и Лексус об украинской мечте Запада

08:55 17.09.2026 (обновлено: 09:06 17.09.2026)
 
© РИА Новости . Владимир АстапковичВован Лексус интервью
Вован Лексус интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Корейский сценарий, при котором боевые действия заморожены, а территория разделена без заключения окончательного мирного соглашения, считают желательным в качестве итога украинского конфликта все западные лидеры. Об этом пранкеры Вован и Лексус рассказали в интервью телеканалу RT
Фрагмент беседы корреспондента Рика Санчеса с Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) телеканал опубликовал вечером 16 сентября.
"Мы говорили с Клаусом Швабом, главой Давосского форума, и вот что он нам сказал. Это было интересно, и мы его спрашивали. Вы всякий раз встречались с мировыми лидерами. Каково общее мнение об этой войне? И он сказал: "Мы идём к корейскому сценарию, но не можем объявить этого публично"", — рассказали пранкеры.
По их словам, во время общения с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером (незадолго до его смерти в ноябре 2023 года) он подтвердил, что все мировые лидеры хотели бы увидеть корейский сценарий на Украине. Киссинджер в том разговоре также призвал "забыть" о том, что президент США Джордж Буш обещал России не расширять НАТО на восток, а "подумать о завтрашнем дне".
Напомним, "корейский сценарий" предполагает длительное прекращение боевых действий и фактическое разделение территорий без заключения окончательного мирного соглашения между воющими сторонами, что категорически неприемлемо для России.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости установления на Украине именно долгосрочного мира. При этом он подчёркивал, что условия Москвы, выдвинутые летом 2024 года, остаются неизменными.
Подробнее о русофобских стратегических идеях Запада - в материале Владимира Скачко Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией.
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