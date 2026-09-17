https://ukraina.ru/20260917/russkaya-drama-lesi-ukrainki-165-let-znamenitomu-teatru-solovtsova-1083188246.html

Русская драма Леси Украинки. 135 лет знаменитому театру Соловцова

Русская драма Леси Украинки. 135 лет знаменитому театру Соловцова - 17.09.2026 Украина.ру

Русская драма Леси Украинки. 135 лет знаменитому театру Соловцова

13 сентября 1891 года в Киеве появился постоянный русский драматический театр. Расположился он в помещении театра Огюста Бергонье на улице Фундуклеевской, 5, то есть в том самом здании, в котором находится и сейчас, только улицу переименовали в Богдана Хмельницкого. Первым спектаклем стал бессмертный гоголевский "Ревизор"

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Спектакль поставило Киевское драматическое товарищество под управлением Николая Николаевича Соловцова, который сыграл в нём одну из главных ролей – городничего Сквозник-Дмухановского.Настоящая фамилия Соловцова была Фёдоров. Он родился в 1857 году в Орле в семье местного дворянина. Уже со школьной скамьи распробовал "яд" лицедейства, участвуя в ученических постановках, а после окончания гимназии начал выступать в родном городе на профессиональной сцене, хоть сначала и на положении любителя. Затем было уже профессиональное актёрство в Ярославле, откуда театральная круговерть "засосала" дворянского отпрыска в бесчисленные гастроли по просторам необъятной империи.Всю её европейскую часть Фёдоров объездил многократно. Тогда же появился более звучный псевдоним "Соловцов". В 25 лет в столице актёр играл в Александринском театре, но по какой-то причине там надолго не задержался, и после выступал в труппе известного актёра и антрепренёра Михаила Валентиновича Лентовского в Москве и Нижнем Новгороде. Основным амплуа Соловцова были роли героев-любовников.В 1884 году он начал не только играть в спектаклях, но и ставить их, сначала в московском Немецком клубе, затем с 87-го по 89-й годы – в театре Корша, и ещё год в московском театре Абрамовой.В это период завязались отношения Соловцова с Киевом. Впервые он приезжал сюда в 1879 году, второй раз – в 86-м, ну а с 88-го посещал его каждую весну. Он привозил труппу Московского товарищества актеров с постановками "Гамлета", "Отелло", "Ивана Грозного" и т.д., в которых играл главные роли. Для малороссийской столицы это были настоящие события – кассовые сборы собирались невероятные. Наконец, в воскресенье 13 сентября 1891 года состоялась та самая, ставшая легендарной, премьера постановки Соловцовым "Ревизора", давшая начало одному и самых известных украинских театров."Товарищество драматических актеров", которое начало таким образом свой первый театральный сезон 1891-92 годов, Соловцов создал совместно с ещё тремя компаньонами – такими же актёрами, как и он сам и практически ровесниками. В течение первой "зимней" части сезона, которая закончилась 15 февраля, "Товарищество" дало 138 вечерних и 34 утренних спектакля, которые посетили 68 549 человек.После двух первых сезонов оно распалось, и труппа до окончания 8-го сезона, то есть до мая 1898 года, выступала под названием "Соловцов-театр" всё в том же здании, построенном Огюстом Бергонье на Фундуклеевской, 5.9-й сезон, стартовавший 23 октября 1898 года, "Соловцов-театр" встретил в новом только что построенном здании на Николаевской площади (современной Ивана Франка). История его появления довольно любопытна, так как неразрывно связана с появлением целого архитектурного ансамбля центра украинской столицы.Несколько лет на этом месте, а также вниз, в сторону Крещатика, располагался большой сад, который на территории своей усадьбы разбил Фридрих Фридрихович Меринг. Это был один из самых известных в Киеве врачей, заслуженный профессор Киевского университета. В Россию из Саксонии он приехал в 1845 году в 23-летнем возрасте уже дипломированным специалистом и приступил к практике, переименовавшись в Фёдора Фёдоровича. В 1855 году возглавил в Киевском университете клинику госпитальной терапии, а в 1857 получил там назначение на должность профессора частной патологии и терапии. В 1856 году, в Крыму, совместно с коллегой по университету Сергеем Алферьевым боролся против тифозной эпидемии в действующей армии.После окончания Крымской войны клиентами Меринга следующие 30 лет были практически все самые богатые и уважаемые люди Киева, и вскоре он стал обладателем немалых денежных средств. Врач вкладывал их в недвижимость, что в условиях быстро разраставшегося города было более чем разумным решением.Практически в центре современной украинской столицы, который в середине XIX века был окраиной, он приобрёл обширную усадьбу площадью 10,5 гектаров. Она располагалась в пространстве, ограниченном в наше время улицами Крещатик, Институтская, Банковая и Лютеранская. Первоначально планировалось, что усадьба будет передана университету под ботанический сад, однако вскоре ему выделили участок на Бульварной улице непосредственно за университетом, а эту территорию приобрёл Меринг. Здесь у него располагался обширный сад, который землевладелец не огораживал, и киевляне могли его свободно посещать. На льду располагавшегося в верхней части усадьбы пруда даже зимой устраивался общественный каток.В 1887 году Меринг скончался, и его многочисленные наследники вознамерились "обналичить" земельное вложение. Они обратились в городскую думу с планом превращения усадьбы в городские кварталы и последующей застройки. Ранее с такими же предложениями к городским властям обращался и сам Меринг, но ему всякий раз отказывали, мотивируя это тем, что Крещатик лишится "резервуара свежего воздуха". Наследникам дума тоже отказала, и тогда они обратились второй раз – в 1894 году.Теперь над проектом потрудился знаковый для Киева архитектор Владислав Владиславович Городецкий, улица чьего имени теперь присутствует на всё том же участке земли. На этот раз, после рассмотрения на специально созданной для этого комиссии, разрешение на застройку усадьбы Меринга дали. Её выкупило акционерное Киевское домостроительное товарищество. В течение следующих двух-трёх лет оно застроило пять новых улиц. Так появились улицы Николаевская (Карла Маркса, Архитектора Городецкого), Меринговская (Фирдоуси, Заньковецкой), Новая (Станиславского) и Ольгинская.Пруд, который находился в самой высокой части участка, засыпали и на его месте распланировали Николаевскую площадь, на которой и начали строить театр. Во многом это решение было вызвано тем, что 4 февраля 1896 года пожар полностью уничтожил Второй Городской театр, построенный по утверждённому в 1850-м году императором Николаем I плану. Впоследствии на этом месте построили существующий и поныне оперный театр.Во Втором Городском театре выступала трупа певца и антрепренёра Иосифа Сетова, скончавшегося в 1893 году. Его дело приняла вдова, бывшая цирковая наездница, Пальмира Сетова, для которой и строили изначально здание театра на Николаевской площади. Сделка был заключена 14 июня 1896 года.Планировалось, что зал будет включать 1800 мест, включая партер на 520 мест, который при надобности быстро преобразовывался бы в арену для цирковых выступлений. Строили тогда в Киеве очень быстро – уже к началу ноября возведённые стены убрали под крышу и приступали к отделочным работам.Однако в середине декабря пресса сообщила, что формальный договор между товариществом и Сетовой не заключён, и поэтому здание остаётся в собственности первого. Тут подсуетился Соловцов. Он заключил с товариществом договор на 9 лет аренды с ежегодной платой в 17,5 тысяч рублей (огромные по тем временам деньги – корова стоила 3 рубля). При этом здание театра Бергонье также оставалось за ним.Новое здание освятили 22 октября 1898 года, а уже на следующий день в нём состоялось открытие нового театрального сезона. Труппа, хор и два оркестра исполнили "Торжественную увертюру" Рубинштейна, отрывки из оперы "Рогнеда" Серова, сцены из пьес "Горе от ума" Грибоедова и "Ревизор" Гоголя, картинку русской свадьбы конца XVI столетия с песнями и плясками и другие представления.Отбоя от зрителей не было. Газета "Киевлянин" в 1901 году писала:"Соловцов не только поставил свою труппу на такую высоту, что она занимает в России одно из первых мест, но кроме того проявил бескорыстие и отзывчивость к воспитанию учащегося юношества. На устраиваемые им по праздникам дневные спектакли он рассылает бесплатные билеты для учащейся молодёжи и тем даёт ей возможность насладиться искусством. Театр, привлекая в Киев посетителей из других местностей и городов, тем самым способствует процветанию города".Соловцов ещё мог бы сделать для русского театра очень много, но 2 января 1902 года на гастролях в Одессе он почувствовал недомогание. Уже 25 января он скончался от инфекции брюшного тифа. Буквально в марте того же года здание театра на Николаевской площади приобрёл сахарозаводчик Лев Бродский. В сентябре 1918 года он продал его группе предпринимателей, но уже в 1919 году театр был национализирован, и, по случаю Гражданской войны и многократного перехода Киева из рук в руки, прекратил работу. Открылся он только 8 января 1920 года.Весной 1924 года театр дал последнее представление, после чего здание передали театру Леся Курбаса, а труппа под названием Российской государственной драмы стала с 15 октября выступать в здании бывшего театра Бергонье. В 1939 году ему присвоили звание Леси Украинки, хотя, какое отношение имеет эта писательница к русской драме, не совсем понятно.В эвакуации театр выступал в Караганде и вернулся в Киев в 1944 году. В украинской столице это был один из самых известных театров, в котором играли советские "звёзды" первой величины: Олег Борисов, Кирилл Лавров, Ада Роговцева, Юрий Мажуга, Давид Бабаев, Георгий Дрозд и другие. С началом СВО, укронацистские власти переименовали театр в Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки, выкинув слова "русской драмы". С июля 2022 года все спектакли были переведены на украинский язык. Тем самым они пытаются подстроить под себя этот старинный символ древнего русского города. Остаётся только надеяться, что ничего у них с этим не получится.

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