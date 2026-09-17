Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки ещё снизилась - 17.09.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки ещё снизилась
Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки ещё снизилась - 17.09.2026 Украина.ру
Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки ещё снизилась
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 68 украинских беспилотников, за сутки — 139. Об этом Минобороны РФ вечером 16 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-17T00:29
2026-09-17T00:31
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, но прошедшие сутки стали исключением — интенсивность дневного и ночного налётов оказалась фактически равна."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 15 сентября до 8:00 мск 16 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей и Чёрного моря был сбит 71 украинский беспилотник.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 139 украинских ударных БПЛА дальнего действия, что в 1,7 раза меньше показателя предыдущего периода.Ранее сообщалось, что за предшествующий день силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 244.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Минобороны РФ: интенсивность налётов БПЛА на Россию за сутки ещё снизилась

00:29 17.09.2026 (обновлено: 00:31 17.09.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 68 украинских беспилотников, за сутки — 139. Об этом Минобороны РФ вечером 16 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, но прошедшие сутки стали исключением — интенсивность дневного и ночного налётов оказалась фактически равна.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 15 сентября до 8:00 мск 16 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей и Чёрного моря был сбит 71 украинский беспилотник.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 139 украинских ударных БПЛА дальнего действия, что в 1,7 раза меньше показателя предыдущего периода.
Ранее сообщалось, что за предшествующий день силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 22 украинских беспилотника, за сутки — 244.
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