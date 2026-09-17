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"Кассетный след": Турция подала в МУС после атаки ВСУ на торговое судно

"Кассетный след": Турция подала в МУС после атаки ВСУ на торговое судно - 17.09.2026 Украина.ру

"Кассетный след": Турция подала в МУС после атаки ВСУ на торговое судно

В Международный уголовный суд подано заявление турецкой стороны по поводу атаки Украины на судно Reyhan Sarı, в результате которой погиб моряк. Об этом сообщил портал HaberDenizde

2026-09-17T10:10

2026-09-17T10:10

2026-09-17T10:10

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Заявителями выступили судовладелец, 12 членов экипажа и семья погибшего 54-летнего Саваша Чакара. Адвокат Нури Корай Курун заявил, что прокуратуре МУС представлены доказательства украинской атаки. Первый этап может занять около шести месяцев, весь процесс — до двух лет.По утверждению адвоката, исследование выявило в повреждениях судна признаки боеприпаса с кассетными поражающими элементами. Боеприпас пробил внешнюю обшивку жилой части и взорвался внутри.Reyhan Sarı, перевозивший уголь из Тамани в Трабзон, подвергся атаке 22 июля в районе Новороссийска. Погиб моряк в машинном отделении, ещё трое пострадали.Это не первый случай: в марте турецкий танкер Altura получил удар, в августе беспилотники атаковали судно Nadezhda, пострадали четыре моряка. После этих инцидентов МИД Турции призвал Россию и Украину принять меры для защиты судоходства. Эрдоган заявлял, что Чёрное море не должно становиться "ареной для сведения счетов".Также в августе сообщалось, что Турецкий контейнеровоз атакован беспилотниками на пути в НовороссийскМосква характеризует украинские атаки на суда в Чёрном и Азовском морях как террористические. Глава МИД России Сергей Лавров назвал их целью нанесение ущерба и запугивание.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, турция, эрдоган, сергей лавров, александр дугин, международный уголовный суд (мус), вооруженные силы украины, мид