"Кассетный след": Турция подала в МУС после атаки ВСУ на торговое судно - 17.09.2026 Украина.ру
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"Кассетный след": Турция подала в МУС после атаки ВСУ на торговое судно
"Кассетный след": Турция подала в МУС после атаки ВСУ на торговое судно - 17.09.2026 Украина.ру
"Кассетный след": Турция подала в МУС после атаки ВСУ на торговое судно
В Международный уголовный суд подано заявление турецкой стороны по поводу атаки Украины на судно Reyhan Sarı, в результате которой погиб моряк. Об этом сообщил портал HaberDenizde
2026-09-17T10:10
2026-09-17T10:10
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Заявителями выступили судовладелец, 12 членов экипажа и семья погибшего 54-летнего Саваша Чакара. Адвокат Нури Корай Курун заявил, что прокуратуре МУС представлены доказательства украинской атаки. Первый этап может занять около шести месяцев, весь процесс — до двух лет.По утверждению адвоката, исследование выявило в повреждениях судна признаки боеприпаса с кассетными поражающими элементами. Боеприпас пробил внешнюю обшивку жилой части и взорвался внутри.Reyhan Sarı, перевозивший уголь из Тамани в Трабзон, подвергся атаке 22 июля в районе Новороссийска. Погиб моряк в машинном отделении, ещё трое пострадали.Это не первый случай: в марте турецкий танкер Altura получил удар, в августе беспилотники атаковали судно Nadezhda, пострадали четыре моряка. После этих инцидентов МИД Турции призвал Россию и Украину принять меры для защиты судоходства. Эрдоган заявлял, что Чёрное море не должно становиться "ареной для сведения счетов".Также в августе сообщалось, что Турецкий контейнеровоз атакован беспилотниками на пути в НовороссийскМосква характеризует украинские атаки на суда в Чёрном и Азовском морях как террористические. Глава МИД России Сергей Лавров назвал их целью нанесение ущерба и запугивание.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, турция, эрдоган, сергей лавров, александр дугин, международный уголовный суд (мус), вооруженные силы украины, мид
Новости, Украина, Россия, Турция, Эрдоган, Сергей Лавров, Александр Дугин, Международный уголовный суд (МУС), Вооруженные силы Украины, МИД

"Кассетный след": Турция подала в МУС после атаки ВСУ на торговое судно

10:10 17.09.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация на курортах Турции в связи со спадом турпотока из России
Ситуация на курортах Турции в связи со спадом турпотока из России - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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В Международный уголовный суд подано заявление турецкой стороны по поводу атаки Украины на судно Reyhan Sarı, в результате которой погиб моряк. Об этом сообщил портал HaberDenizde
Заявителями выступили судовладелец, 12 членов экипажа и семья погибшего 54-летнего Саваша Чакара. Адвокат Нури Корай Курун заявил, что прокуратуре МУС представлены доказательства украинской атаки. Первый этап может занять около шести месяцев, весь процесс — до двух лет.
По утверждению адвоката, исследование выявило в повреждениях судна признаки боеприпаса с кассетными поражающими элементами. Боеприпас пробил внешнюю обшивку жилой части и взорвался внутри.
Reyhan Sarı, перевозивший уголь из Тамани в Трабзон, подвергся атаке 22 июля в районе Новороссийска. Погиб моряк в машинном отделении, ещё трое пострадали.
Это не первый случай: в марте турецкий танкер Altura получил удар, в августе беспилотники атаковали судно Nadezhda, пострадали четыре моряка. После этих инцидентов МИД Турции призвал Россию и Украину принять меры для защиты судоходства. Эрдоган заявлял, что Чёрное море не должно становиться "ареной для сведения счетов".
Также в августе сообщалось, что Турецкий контейнеровоз атакован беспилотниками на пути в Новороссийск
Москва характеризует украинские атаки на суда в Чёрном и Азовском морях как террористические. Глава МИД России Сергей Лавров назвал их целью нанесение ущерба и запугивание.
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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