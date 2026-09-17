https://ukraina.ru/20260917/raznesli-zavody-mosty-i-sukhogruzy-minoborony-raskrylo-sokrushitelnye-detali-nochnykh-udarov-vs-rf-1083248641.html

Разнесли заводы, мосты и сухогрузы: Минобороны раскрыло сокрушительные детали ночных ударов ВС РФ

Разнесли заводы, мосты и сухогрузы: Минобороны раскрыло сокрушительные детали ночных ударов ВС РФ - 17.09.2026 Украина.ру

Разнесли заводы, мосты и сухогрузы: Минобороны раскрыло сокрушительные детали ночных ударов ВС РФ

Российские военные в ходе ночного удара ракетами и беспилотниками нанесли сокрушительное поражение ключевым объектам оборонной промышленности, энергетики и логистики Украины, сообщило 17 сентября Минобороны РФ

2026-09-17T10:03

2026-09-17T10:03

2026-09-17T10:21

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В Киеве под удар попало промышленное предприятие, выпускающее комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, а также цех, где производились и хранились БПЛА различных модификаций, включая аппараты RAX-2X. Кроме того, в Броварах российские войска уничтожили крупный аккумуляторный парк хранения энергии, который обеспечивал бесперебойное электроснабжение военных объектов на всей территории Киевского региона.В Одесской области российская армия полностью заблокировала ключевые пути снабжения украинских войск, уничтожив два автомобильных моста через реку Днестр в районе Маяков, которые использовались для транзита военных грузов из Румынии и порта Измаил. Для полной изоляции портовой зоны была поражена электроподстанция Арциз. Отдельным успехом ночной операции стало поражение морских целей: восточнее Одессы авиация и флот накрыли сухогруз, шедший в областной центр, а в самом порту Черноморск был уничтожен второй сухогруз с военным имуществом.Одновременно с этим в Запорожье российские военные нанесли удар по металлургическому комбинату Запорожсталь. Это предприятие являлось ключевым звеном тяжелой промышленности и выплавляло чугун и прокатную сталь для нужд оборонных заводов как самой Украины, так и ряда европейских государств.Подробнее о положении страны - в материале "Со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет": Буданов* высказался о будущем Украины на сайте Украина.ру.

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украина, киев, минобороны, украина.ру, россия, сво, спецоперация