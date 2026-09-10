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Украинский дезертир явился с повинной и получил срок

Украинский дезертир явился с повинной и получил срок - 10.09.2026 Украина.ру

Украинский дезертир явился с повинной и получил срок

Стрыйский суд признал виновным дезертировавшего из ВСУ по религиозным мотивам и назначил ему пять лет лишения свободы. Об этом 10 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-10T20:08

2026-09-10T20:08

2026-09-10T20:08

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Дезертир сам явился к властям через 10 месяцев после побега из ВСУ и признался в поступке, заявив о религиозных мотивах. Будущего дезертира насильственно мобилизовали 19 ноября 2024 года. Он просил об альтернативной службе со ссылкой на свои религиозные убеждения. Мобилизованного назначили поваром в отделение обеспечения воинской части. 23 ноября того же года он дезертировали и в сентябре 2025 года явился с повинной. На него завели уголовное дело."В суде мужчина вины не признал. Он объяснил, что является представителем религиозного течения и его убеждения не разрешают ему проходить военную службу, носить военную форму, брать в руки оружие или выполнять военные обязанности. Также он заявил, что еще в 2022 году обращался в ТЦК с заявлением о прохождении альтернативной невоенной службы", - сказано в публикации ГБР.Следователи пришли к выводу, что во время мобилизации законодательство не предусматривает замены вида службы на альтернативную невоенную и "религиозные или другие убеждения не являются основанием для отказа от прохождения военной службы по призыву во время мобилизации". Суд вынес дезертиру приговор по ч. 4 ст. 408 УК Украины (дезертирство, совершенное в условиях военного положения). Узнику совести назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.Тем временем на Украине продолжается насильственная мобилизация, в ходе которой идёт охота на православных священников канонической УПЦ. Лидеров раскольнической ПЦУ и новых религиозных движений освободили от мобилизации. Дискриминационные меры в отношении УПЦ утвердил Владимир Зеленский.Накануне в новостях: Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦБольше новостей дня представлено в обзоре ФСБ сорвала покушение агента СБУ на британского посла, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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