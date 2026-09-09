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Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ
Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ - 09.09.2026 Украина.ру
Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ
Пока ТЦК похищает священников УПЦ, глава раскольников из ПЦУ приписывает себе чужих святых. Об этом сообщает 9 сентября телеграм-канал Украина.ру
2026-09-09T19:40
2026-09-09T19:40
2026-09-09T19:53
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"В Коростене Житомирской области людоловы из ТЦК устроили засаду и похитили 56-летнего протоиерея УПЦ Павла Гирченко прямо по дороге на литургию. Священника силой увезли на ВЛК, чтобы отправить на убой, а принесенные женой документы о его духовном сане и статусе беженца военкомы просто швырнули ей в лицо", - сказано в публикации.Тем временем глава раскольнической ПЦУ Сергей "Епифаний" Думенко заявил, что его структура за "долгое время бытия щедро родила" целый сонм святых. "Единственное, что реально "родила" ПЦУ за время своего существования — это раскол, животную ненависть и абсолютно пустые церкви", - отметили авторы телеграм-канала.Летом украинские военкомы отметились несколькими акциями по насильственной мобилизации православных священников в Житомирской области. Об этом регулярно информируют каноническая УПЦ и украинский "Союз православных журналистов".Так, в июле возле больницы, где проходил лечение, был задержан протоиерей Максим Царенко. В августе а блокпосту под Коростенем задержали иерея Сергея Бовсуновского и в том же месяце в Коростене был принудительно мобилизован настоятель Казанского храма протоиерей Алексей Стужук.Тем временем украинские раскольники и силовики подготовились к захвату православного храма. Подробности в публикации "Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гоненийВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Житомирская область, Черновцы, Украина, УПЦ, ПЦУ, ТЦК, мобилизация на Украине, гонения, православные, Религия, ситуация на Украине
Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ
19:40 09.09.2026 (обновлено: 19:53 09.09.2026)
Пока ТЦК похищает священников УПЦ, глава раскольников из ПЦУ приписывает себе чужих святых. Об этом сообщает 9 сентября телеграм-канал Украина.ру
"В Коростене Житомирской области людоловы из ТЦК устроили засаду и похитили 56-летнего протоиерея УПЦ Павла Гирченко прямо по дороге на литургию. Священника силой увезли на ВЛК, чтобы отправить на убой, а принесенные женой документы о его духовном сане и статусе беженца военкомы просто швырнули ей в лицо", - сказано в публикации.
Тем временем глава раскольнической ПЦУ Сергей "Епифаний" Думенко заявил, что его структура за "долгое время бытия щедро родила" целый сонм святых.
"Единственное, что реально "родила" ПЦУ за время своего существования — это раскол, животную ненависть и абсолютно пустые церкви", - отметили авторы телеграм-канала.
Летом украинские военкомы отметились несколькими акциями по насильственной мобилизации православных священников в Житомирской области. Об этом регулярно информируют каноническая УПЦ и украинский "Союз православных журналистов".
Так, в июле возле больницы, где проходил лечение, был задержан протоиерей Максим Царенко. В августе а блокпосту под Коростенем задержали иерея Сергея Бовсуновского и в том же месяце в Коростене был принудительно мобилизован настоятель Казанского храма протоиерей Алексей Стужук.
Тем временем украинские раскольники и силовики подготовились к захвату православного храма. Подробности в публикации "Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гонений
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