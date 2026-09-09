Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ - 09.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260909/ukrainskie-voenkomy-iz-zasady-pokhitili-shedshego-na-liturgiyu-protoiereya-upts-1083105907.html
Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ
Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ - 09.09.2026 Украина.ру
Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ
Пока ТЦК похищает священников УПЦ, глава раскольников из ПЦУ приписывает себе чужих святых. Об этом сообщает 9 сентября телеграм-канал Украина.ру
2026-09-09T19:40
2026-09-09T19:53
новости
житомирская область
черновцы
украина
упц
пцу
тцк
мобилизация на украине
гонения
православные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067656076_0:0:590:332_1920x0_80_0_0_e44ce42e2b1a77a683a80e75da9e37bf.jpg
"В Коростене Житомирской области людоловы из ТЦК устроили засаду и похитили 56-летнего протоиерея УПЦ Павла Гирченко прямо по дороге на литургию. Священника силой увезли на ВЛК, чтобы отправить на убой, а принесенные женой документы о его духовном сане и статусе беженца военкомы просто швырнули ей в лицо", - сказано в публикации.Тем временем глава раскольнической ПЦУ Сергей "Епифаний" Думенко заявил, что его структура за "долгое время бытия щедро родила" целый сонм святых. "Единственное, что реально "родила" ПЦУ за время своего существования — это раскол, животную ненависть и абсолютно пустые церкви", - отметили авторы телеграм-канала.Летом украинские военкомы отметились несколькими акциями по насильственной мобилизации православных священников в Житомирской области. Об этом регулярно информируют каноническая УПЦ и украинский "Союз православных журналистов".Так, в июле возле больницы, где проходил лечение, был задержан протоиерей Максим Царенко. В августе а блокпосту под Коростенем задержали иерея Сергея Бовсуновского и в том же месяце в Коростене был принудительно мобилизован настоятель Казанского храма протоиерей Алексей Стужук.Тем временем украинские раскольники и силовики подготовились к захвату православного храма. Подробности в публикации "Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гоненийВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
житомирская область
черновцы
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067656076_105:0:590:364_1920x0_80_0_0_156c97918014e09c04a1cabef9b4d9a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, житомирская область, черновцы, украина, упц, пцу, тцк, мобилизация на украине, гонения, православные, религия, ситуация на украине
Новости, Житомирская область, Черновцы, Украина, УПЦ, ПЦУ, ТЦК, мобилизация на Украине, гонения, православные, Религия, ситуация на Украине

Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ

19:40 09.09.2026 (обновлено: 19:53 09.09.2026)
 
© Фото : armyinform.com.ua
- РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© Фото : armyinform.com.ua
Читать в
ДзенTelegram
Пока ТЦК похищает священников УПЦ, глава раскольников из ПЦУ приписывает себе чужих святых. Об этом сообщает 9 сентября телеграм-канал Украина.ру
"В Коростене Житомирской области людоловы из ТЦК устроили засаду и похитили 56-летнего протоиерея УПЦ Павла Гирченко прямо по дороге на литургию. Священника силой увезли на ВЛК, чтобы отправить на убой, а принесенные женой документы о его духовном сане и статусе беженца военкомы просто швырнули ей в лицо", - сказано в публикации.
Тем временем глава раскольнической ПЦУ Сергей "Епифаний" Думенко заявил, что его структура за "долгое время бытия щедро родила" целый сонм святых.

"Единственное, что реально "родила" ПЦУ за время своего существования — это раскол, животную ненависть и абсолютно пустые церкви", - отметили авторы телеграм-канала.
Летом украинские военкомы отметились несколькими акциями по насильственной мобилизации православных священников в Житомирской области. Об этом регулярно информируют каноническая УПЦ и украинский "Союз православных журналистов".
Так, в июле возле больницы, где проходил лечение, был задержан протоиерей Максим Царенко. В августе а блокпосту под Коростенем задержали иерея Сергея Бовсуновского и в том же месяце в Коростене был принудительно мобилизован настоятель Казанского храма протоиерей Алексей Стужук.
Тем временем украинские раскольники и силовики подготовились к захвату православного храма. Подробности в публикации "Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гонений
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЖитомирская областьЧерновцыУкраинаУПЦПЦУТЦКмобилизация на УкраинегоненияправославныеРелигияситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:29О возврате Украины в границы 1991 года, визите американцев в Россию и повороте в политике ФРГ – Ищенко
20:18США опровергли фейк FT о назначении директора ЦРУ переговорщиком по Украине
20:07"Могла оказаться не в тюрьме, а в ближайшей посадке". История освобождения из украинского заключения
19:40Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ
19:15Трудовых мигрантов на Украину будут завлекать из беднейших стран - Институт демографии
18:43ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в Днепропетровске
18:31Женщины и СВО, изнанка украинской политики. 9 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:13Украину и интеграцию обсудили дипломаты Белоруссии и России
18:00Ирина Алкснис: Когда закончится конфликт на Украине, может начаться очень короткая война России с Европой
17:53"Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гонений
17:30Без денег и оружия Киев стал сговорчивее — совпадение? Итоги 9 сентября
16:42Москва и Анкара обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря
16:42От "концлагеря" Поляковой до "кисты" Каменских: на Украине заговорили о провале украинизации
16:26Правительство Украины призвали гарантировать часть нищенского прожиточного минимума пенсионеров
16:04Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджете
16:00Анатолий Арцебарский: 70 лет последнему украинскому советскому космонавту
15:55Победа АдГ: Германия устала от войны и хочет мира
15:46Детей и внуков – на войну с Россией: женское лицо немецкой милитари-истерии
15:41БПЛА ВСУ атаковал цех по переработке молока в ЛНР - пострадали женщины
15:35$27 млрд "неожиданного" дефицита: Киев ищет виноватых, а ЕС — деньги
Лента новостейМолния