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Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ

Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ - 09.09.2026 Украина.ру

Шёл на литургию. Украинские военкомы из засады похитили протоиерея УПЦ

Пока ТЦК похищает священников УПЦ, глава раскольников из ПЦУ приписывает себе чужих святых. Об этом сообщает 9 сентября телеграм-канал Украина.ру

2026-09-09T19:40

2026-09-09T19:40

2026-09-09T19:53

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"В Коростене Житомирской области людоловы из ТЦК устроили засаду и похитили 56-летнего протоиерея УПЦ Павла Гирченко прямо по дороге на литургию. Священника силой увезли на ВЛК, чтобы отправить на убой, а принесенные женой документы о его духовном сане и статусе беженца военкомы просто швырнули ей в лицо", - сказано в публикации.Тем временем глава раскольнической ПЦУ Сергей "Епифаний" Думенко заявил, что его структура за "долгое время бытия щедро родила" целый сонм святых. "Единственное, что реально "родила" ПЦУ за время своего существования — это раскол, животную ненависть и абсолютно пустые церкви", - отметили авторы телеграм-канала.Летом украинские военкомы отметились несколькими акциями по насильственной мобилизации православных священников в Житомирской области. Об этом регулярно информируют каноническая УПЦ и украинский "Союз православных журналистов".Так, в июле возле больницы, где проходил лечение, был задержан протоиерей Максим Царенко. В августе а блокпосту под Коростенем задержали иерея Сергея Бовсуновского и в том же месяце в Коростене был принудительно мобилизован настоятель Казанского храма протоиерей Алексей Стужук.Тем временем украинские раскольники и силовики подготовились к захвату православного храма. Подробности в публикации "Придут с полицией и всех прогонят": православные в Черновцах узнали о подготовке новых гоненийВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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