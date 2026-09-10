https://ukraina.ru/20260910/fsb-sorvala-pokushenie-agenta-sbu-na-britanskogo-posla-ukrainskiy-byudzhet-na-grani-itogi-10-sentyabrya-1083124281.html

ФСБ сорвала покушение агента СБУ на британского посла, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентября

ФСБ сорвала покушение агента СБУ на британского посла, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентября - 10.09.2026 Украина.ру

ФСБ сорвала покушение агента СБУ на британского посла, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентября

Украинские спецслужбы снова уличены в подготовке терактов. Верховная Рада обсуждает новые налоги, ссылаясь на требования МВФ и ЕС. Армия России развивает успех и освобождает новые территории

2026-09-10T19:21

2026-09-10T19:21

2026-09-10T19:30

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Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании за государственную измену агента СБУ. Работавший в охране британского посольства россиянин по заданию украинского блогера Дмитрия Карпенко (он же "Апостол Дмитрий") собирал сведения о системе безопасности дипмиссии и адресах проживания сотрудников.СБУ планировала использовать эти сведения "в целях подготовки и реализации диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении для втягивания Великобритании в непосредственный вооруженный конфликт с Российской Федерацией, обеспечения дополнительных поставок Лондоном на Украину вооружений и военной техники, усиления санкционного давления на Россию", отметили в ЦОС ФСБ.Посол королевства Найджел Кейси впервые фигурирует в публикациях российских СМИ как жертва покушения, хоть и неудачного. Непростые отношения Москвы с Лондоном хорошо известны. Политологи выдвигают разные версии перспектив двусторонних отношений в свете предотвращённого теракта. Большинство склоняется к мнению, что существенных изменений ждать не стоит и Британия продолжит поддерживать киевский режим оружием и деньгами.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал организацию покушения на британских дипломатов в России очередной провокацией Киева. По его мнению, нынешнее руководство Украины сознательно идёт на подобные шаги ради эскалации конфликта с явным умыслом сильнее и плотнее втянуть в боевые действия своих западных кураторов.Служба безопасности Украины также подготовила сообщение о предотвращении покушения. По версии СБУ, задержан якобы завербованный российской спецслужбой юноша, который покушался на жизнь "известного общественного деятеля на Киевщине".Согласно публикации СБУ, её сотрудники устроили засаду на юного киллера, который тоже устроил засаду на свою жертву, которая должна была выйти в лес на прогулку с собакой. При обыске у незадачливого злодея нашли три пистолета, патроны и глушители - тоже три.История наппомнила украинским комментаторам в соцсетях персонажей кинокомедий Леонида Гайдая, дополнял классический советский официозный штамп про большой личный вклад начальника. "Спецоперация происходила при личной координации главы Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада", - поведали подчинённые генерала.Вскоре выяснилось, что анонимного "известного общественного деятеля" зовут Геннадий Друзенко. В начале СВО он часто выступал со скандальными заявлениями и террористическими призывами. В одном из телеэфиров он заявил, что приказал своим подчинённым наносить вред раненым пленным российским военнослужащим.Друзенко ранее фигурировал в прессе как "медик", "парамедик", "сооснователь и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова", глава "Центра конституционного моделирования" и даже как участник боевых действий в Серебрянском лесничестве. На самом деле медицинского образования у Друзенко нет, но есть судимость по ч. 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения).Поклад в свою очередь тоже стал отметился в криминальных хрониках не только преступными приказами, но и личным участием в пытках. За излюбленный способ дознания его прозвали "Душитель" и с таким реноме он фигурирует в материалах Molfar Intelligence Institute.Неделей ранее, 4 сентября Поклад тоже фигурировал в сообщениях о покушении. Владимир Зеленский тогда заявил, что дрон ВС РФ попал в кабинет главы СБУ, однако главы спецслужбы по стечению обстоятельств на рабочем месте не оказалось.Коррупция пронизывает Украину сверху донизуМногочисленные факты вымогательств "неправомерной выгоды" публикуют ГБР и другие госструктуры, а также СМИ и граждане в соцсетях.Меняются главы министерств - коррупционные схемы остаются. Украденных денег хватает на поддержку уличной активности и заказных публикаций на протяжении месяцев. Наглядным примером стал "картонный майдан" в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова, пообещавшего после отставки убивать русских "в промышленных масштабах".Депутат парламента Анна Скороход критиковала Фёдорова за завышенные цены при закупках по линии министерства. Учитывая масштабы и суммы закупок, щедро оплаченных западными спонсорами, с "откатов" 30% денег хватало и на подготовку переизбрания Зеленского при формальном пикировании с экс-министром, и на PR-акции, и на мероприятия, представляющие интерес для антикоррупционных органов.Вымогательства стали нормальным видом бизнеса для промышляющих на политической ниве. Об очередном таком случае рассказал певец Олег Винник.По его словам, за удаление из базы данных украинского скандального сайта "Миротворец"* затребовали крупную сумму в долларах США - любимой валюте украинских коррупционеров. Ценник за исключение из перечня ему озвучили в самом начале конфликта."Я не буду называть, кто мне говорил, — называли сумму 750 тысяч долларов для того, чтобы выйти из "Миротворца"*, — рассказал Винник.На коммерческое предложение певец ответил категорическим отказом. Исполнитель подчеркнул, что данный портал не имеет официального государственного статуса и является частным проектом.Музыкант напомнил, что попал в черные списки после участия в международной гуманитарной акции "Всем мир" в 2019 году. Тогда фрагмент его видео вставили в общий клип, где также присутствовали российские артисты. Певец посмеялся, что в базу его внесли за то, что он якобы несет угрозу всему миру."Мы на грани"Верховная Рада Украины в четверг снова вернулась к злополучному законопроекту о "налоге на посылочки" - налог на посылки из-за рубежа, так называют его пользователи соцсетей. Граждане немало огорчили торговлю и фискальные органы, заказывая смартфоны и многое другое напрямую из Китая, США. ЕС. Долгое время не находилось управы на коммерсантов, ввозящих товары под видом физлиц для перепродажи.Финансовый комитет ВРУ поддержал изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, призванные пополнить бюджет в интересах силовиков налогами с посылок из-за рубежа. Для этого предложено два законопроекта, в которых идёт речь о посылках из-за границы и обложения НДС операций электронной торговли.Председатель парламентского комитета Даниил Гетманцев сообщил, что оба законопроекта "направлены на совершенствование налогообложения электронной торговли, администрирование НДС и гармонизацию украинского законодательства с правом Европейского союза"."Их принятие является одним из условий выполнения обязательств Украины перед Европейским союзом и МВФ. Кроме того, законопроект № 16051-1 предусматривает направление поступлений от НДС с международных почтовых и экспресс-отправлений в специальный фонд государственного бюджета для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - уточнил Гетманцев.Министр финансов Сергей Марченко в свою очередь заявил, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат, в том числе пенсий и пособий. Он предупредил, что при усугубляющемся дефиците средств приоритет будет отдан военным расходам - то есть деньги получат ВСУ и спецслужбы, а бюджетники будут ждать появления денег в бюджете.Он попросил нардепов поддержать законопроекты, от которых зависит поступление внешнего финансирования по линии ЕС и МВФ. Законопроекты о посылках из-за рубежа и электронной торговле - именно такие.Прибалтийские обыватели уже почувствовали эффект от "налога на посылочки", инициированный в Брюсселе и реализованный местными правительствами. Белоруссия применяет особое налогообложение с любителей покупать на AliExpress и подобных площадках. Теперь украинцев ждёт участь, постигшая других представителей пресловутой европейской семьи народов.В это же время Украина вводит специальный пограничный режим в километровой полосе вдоль границы с Союзным государством России и Белоруссии, сообщили в Госпогранслужбы Украины.Незадолго до этого с Украины в Белоруссию сбежало несколько украинцев "мобилизационного возраста". Один из них опубликовал видеозапись с благодарностью белорусским пограничникам.Армия России в четверг 10 сентября отчиталась за поражение ряда объектов в Киеве. Среди них - табачная фабрика и цех сборки беспилотников. БПЛА "Герань-4 сикер" поразили логистический транспорт в столице Украины."Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Зарубинка в Харьковской области", - сообщило Минобороны РФ.Подразделения этой же группировки войск взяли под контроль населенный пункт Гоптовка в той же области.Хорошие новости в четверг приходили и из других российских министерств. Федеральная таможенная служба России сообщила о профиците внешней торговли. Показатель в январе-июле 2026 года вырос до $89,2 млрд, прибавив 13,34% к аналогичному уровню прошлого года. Торговый дефицит Украины за этот же период демонстрировал рост. Импорт более чем в два раза превысил экспорт. По итогам восьми месяцев отрицательное сальдо достигло без малого $40 млрд.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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