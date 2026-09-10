По делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО прошли обыски у свидетелей - 10.09.2026 Украина.ру
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По делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО прошли обыски у свидетелей
По делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО прошли обыски у свидетелей - 10.09.2026 Украина.ру
По делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО прошли обыски у свидетелей
У сотрудников "Нармяспром" и "Селятино", в настоящее время находящихся в статусе свидетелей, прошли обыски по делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО. Об этом со ссылкой на источник 10 сентября пишет РИА Новости
2026-09-10T06:57
2026-09-10T06:57
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Уголовное дело по факту хищения 700 миллионов рублей на поставках тушенки в зону СВО было возбуждено в мае. В качестве подозреваемых были арестованы бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, генеральный директор ООО "Нармяспром" Алексей Баранов, коммерческий директор компании Дмитрий Вислобоков, предприниматель Дмитрий Мизгир.Еще двое — гендиректор ООО "МПК" Селятино" Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук — от правоохранителей скрылись. В настоящее время они заочно арестованы и находятся в розыске.По версии следствия, фигуранты снизили стоимость тушенки за счёт более дешевых ингредиентов. В частности, вместо мяса в продукции находили куски шкур."По делу допрошены свидетели из числа сотрудников предприятий, у них в домах проведены обыски", — рассказал собеседник агентства.По делу проводится комплексная экспертиза консервов.Ранее сообщалось, что бывшему начальнику продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России полковнику Виктору Таразевичу предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств при поставках мясных консервов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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По делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО прошли обыски у свидетелей

06:57 10.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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У сотрудников "Нармяспром" и "Селятино", в настоящее время находящихся в статусе свидетелей, прошли обыски по делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО. Об этом со ссылкой на источник 10 сентября пишет РИА Новости
Уголовное дело по факту хищения 700 миллионов рублей на поставках тушенки в зону СВО было возбуждено в мае. В качестве подозреваемых были арестованы бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, генеральный директор ООО "Нармяспром" Алексей Баранов, коммерческий директор компании Дмитрий Вислобоков, предприниматель Дмитрий Мизгир.
Еще двое — гендиректор ООО "МПК" Селятино" Артем Барышков и технолог предприятия Зинаида Грищук — от правоохранителей скрылись. В настоящее время они заочно арестованы и находятся в розыске.
По версии следствия, фигуранты снизили стоимость тушенки за счёт более дешевых ингредиентов. В частности, вместо мяса в продукции находили куски шкур.
"По делу допрошены свидетели из числа сотрудников предприятий, у них в домах проведены обыски", — рассказал собеседник агентства.
По делу проводится комплексная экспертиза консервов.
Ранее сообщалось, что бывшему начальнику продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России полковнику Виктору Таразевичу предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств при поставках мясных консервов.
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