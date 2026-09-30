"Прорывает эшелоны ПВО": Алехин — о том, почему "Торнадо-С" не оставляет шансов HIMARS - 30.09.2026 Украина.ру
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"Прорывает эшелоны ПВО": Алехин — о том, почему "Торнадо-С" не оставляет шансов HIMARS
"Прорывает эшелоны ПВО": Алехин — о том, почему "Торнадо-С" не оставляет шансов HIMARS - 30.09.2026 Украина.ру
"Прорывает эшелоны ПВО": Алехин — о том, почему "Торнадо-С" не оставляет шансов HIMARS
В ракетной дуэли российская "Торнадо-С" неизменно переигрывает американский HIMARS за счет более крупного калибра и ракеты с большей энергетикой. Снаряды этой системы стабильно прорывают эшелоны ПВО противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-09-30T18:30
2026-09-30T18:30
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Рассказывая о роли РСЗО в нанесении точечных ударов по военным целям, полковник Алехин объяснил преимущество "Торнадо-С" над американским HIMARS.Эксперт заявил, что особую роль при нанесении точечных ударов по военным целям играют РСЗО. "Те же "Торнадо-С" уже не раз в ходе спецоперации доказывали свое преимущество, прежде всего в калибре и боевом могуществе ракеты", — пояснил он.По словам собеседника Украина.ру, "Торнадо-С" переигрывает американский HIMARS за счет решающего преимущества. "Более крупного калибра и, как следствие, ракеты с гораздо большей энергетикой. Это дает отечественной РСЗО сразу два козыря – управляемый снаряд летит заметно дальше, а боевая часть имеет большее могущество. При этом точность боеприпасов этой системы – очень высокая", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что свидетельство тому — поражение ангаров, локомотивов, складов с боеприпасами, ремонтных мастерских и командных пунктов украинских бригад в Харьковской области и на других направлениях.По словам Алехина, управляемые реактивные снаряды "Торнадо-С" стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника. За счет новой системы управления огнем боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ разрезают на части котел под Харьковом и накрывают ВСУ из "Торнадо-С" на сайте Украина.ру.Рано или поздно СВО закончится. На Украине начнется серьезное внутреннее противостояние, которое перейдет в гражданскую войну. Подробнее об этом — в материале "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.
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"Прорывает эшелоны ПВО": Алехин — о том, почему "Торнадо-С" не оставляет шансов HIMARS

18:30 30.09.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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В ракетной дуэли российская "Торнадо-С" неизменно переигрывает американский HIMARS за счет более крупного калибра и ракеты с большей энергетикой. Снаряды этой системы стабильно прорывают эшелоны ПВО противника. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Рассказывая о роли РСЗО в нанесении точечных ударов по военным целям, полковник Алехин объяснил преимущество "Торнадо-С" над американским HIMARS.
Эксперт заявил, что особую роль при нанесении точечных ударов по военным целям играют РСЗО. "Те же "Торнадо-С" уже не раз в ходе спецоперации доказывали свое преимущество, прежде всего в калибре и боевом могуществе ракеты", — пояснил он.
По словам собеседника Украина.ру, "Торнадо-С" переигрывает американский HIMARS за счет решающего преимущества.
"Более крупного калибра и, как следствие, ракеты с гораздо большей энергетикой. Это дает отечественной РСЗО сразу два козыря – управляемый снаряд летит заметно дальше, а боевая часть имеет большее могущество. При этом точность боеприпасов этой системы – очень высокая", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что свидетельство тому — поражение ангаров, локомотивов, складов с боеприпасами, ремонтных мастерских и командных пунктов украинских бригад в Харьковской области и на других направлениях.
По словам Алехина, управляемые реактивные снаряды "Торнадо-С" стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника. За счет новой системы управления огнем боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ разрезают на части котел под Харьковом и накрывают ВСУ из "Торнадо-С" на сайте Украина.ру.
Рано или поздно СВО закончится. На Украине начнется серьезное внутреннее противостояние, которое перейдет в гражданскую войну. Подробнее об этом — в материале "Рустем Клупов: ВСУ и НАТО сделали ставку на кибернетизацию войны, но Россия нашла способ сорвать их планы" на сайте Украина.ру.
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