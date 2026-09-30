https://ukraina.ru/20260930/chudovischnaya-ataka-v-trubchevske-pri-udare-ukrainskogo-bpla-postradali-12-chelovek--kovalchuk-1083526201.html
"Чудовищная атака": в Трубчевске при ударе украинского БПЛА пострадали 12 человек — Ковальчук
"Чудовищная атака": в Трубчевске при ударе украинского БПЛА пострадали 12 человек — Ковальчук - 30.09.2026 Украина.ру
"Чудовищная атака": в Трубчевске при ударе украинского БПЛА пострадали 12 человек — Ковальчук
В результате атаки украинских беспилотников на Трубчевск Брянской области пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщил 30 сентября губернатор региона Егор Ковальчук в своем официальном канале на платформе "Макс"
2026-09-30T18:16
2026-09-30T18:16
2026-09-30T18:16
новости
трубчевск
брянская область
москва
украина.ру
атака
атака бпла
новости россии
новости россии и украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082348326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98987a7ee46f93b573058fc9596df5ef.jpg
По словам главы региона, среди раненых — девять студентов. Один из пострадавших, 17-летний молодой человек, находится в тяжелом состоянии.Губернатор добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они доставлены в больницу.Позднее глава региона сообщил, что состояние тяжелораненого 17-летнего юноши потребовало перевода в федеральную клинику. В Брянской областной больнице ему была оказана вся необходимая первичная помощь, проведены обследования, его осмотрели нейрохирурги."Наши медики связались с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко. После проведенной телемедицинской консультации принято решение о транспортировке пострадавшего в Москву для оказания высокотехнологичной помощи", — уточнил Ковальчук.Губернатор также обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры предосторожности: не поднимать незнакомые предметы, не приближаться к ним и сообщать об обнаружении подозрительных объектов в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.Больше важных новостей дня в публикации: "Путин выступил в Думе, русский и украинец спасли пассажиров. Итоги 30 сентября" на сайте Украина.ру.
трубчевск
брянская область
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082348326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b7d9ae1351b6dc16cd020f07a9383d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, трубчевск, брянская область, москва, украина.ру, атака, атака бпла, новости россии, новости россии и украины, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, студенты, война
Новости, Трубчевск, Брянская область, Москва, Украина.ру, атака, атака БПЛА, новости России, новости России и Украины, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, студенты, война
"Чудовищная атака": в Трубчевске при ударе украинского БПЛА пострадали 12 человек — Ковальчук
В результате атаки украинских беспилотников на Трубчевск Брянской области пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщил 30 сентября губернатор региона Егор Ковальчук в своем официальном канале на платформе "Макс"
По словам главы региона, среди раненых — девять студентов. Один из пострадавших, 17-летний молодой человек, находится в тяжелом состоянии.
"Чудовищная атака по мирным людям в Трубчевске, пострадали дети. Враг нанес удар с помощью БПЛА. Ранены 12 человек, из них девять — студенты. Один из ребят в тяжёлом состоянии", — написал Ковальчук.
Губернатор добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они доставлены в больницу.
Позднее глава региона сообщил, что состояние тяжелораненого 17-летнего юноши потребовало перевода в федеральную клинику. В Брянской областной больнице ему была оказана вся необходимая первичная помощь, проведены обследования, его осмотрели нейрохирурги.
"Наши медики связались с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко. После проведенной телемедицинской консультации принято решение о транспортировке пострадавшего в Москву для оказания высокотехнологичной помощи", — уточнил Ковальчук.
Губернатор также обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры предосторожности: не поднимать незнакомые предметы, не приближаться к ним и сообщать об обнаружении подозрительных объектов в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.