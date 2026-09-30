https://ukraina.ru/20260930/chudovischnaya-ataka-v-trubchevske-pri-udare-ukrainskogo-bpla-postradali-12-chelovek--kovalchuk-1083526201.html

"Чудовищная атака": в Трубчевске при ударе украинского БПЛА пострадали 12 человек — Ковальчук

"Чудовищная атака": в Трубчевске при ударе украинского БПЛА пострадали 12 человек — Ковальчук - 30.09.2026 Украина.ру

"Чудовищная атака": в Трубчевске при ударе украинского БПЛА пострадали 12 человек — Ковальчук

В результате атаки украинских беспилотников на Трубчевск Брянской области пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщил 30 сентября губернатор региона Егор Ковальчук в своем официальном канале на платформе "Макс"

2026-09-30T18:16

2026-09-30T18:16

2026-09-30T18:16

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По словам главы региона, среди раненых — девять студентов. Один из пострадавших, 17-летний молодой человек, находится в тяжелом состоянии.Губернатор добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они доставлены в больницу.Позднее глава региона сообщил, что состояние тяжелораненого 17-летнего юноши потребовало перевода в федеральную клинику. В Брянской областной больнице ему была оказана вся необходимая первичная помощь, проведены обследования, его осмотрели нейрохирурги."Наши медики связались с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко. После проведенной телемедицинской консультации принято решение о транспортировке пострадавшего в Москву для оказания высокотехнологичной помощи", — уточнил Ковальчук.Губернатор также обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры предосторожности: не поднимать незнакомые предметы, не приближаться к ним и сообщать об обнаружении подозрительных объектов в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.Больше важных новостей дня в публикации: "Путин выступил в Думе, русский и украинец спасли пассажиров. Итоги 30 сентября" на сайте Украина.ру.

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