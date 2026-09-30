"Чудовищная атака": в Трубчевске при ударе украинского БПЛА пострадали 12 человек — Ковальчук - 30.09.2026 Украина.ру
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"Чудовищная атака": в Трубчевске при ударе украинского БПЛА пострадали 12 человек — Ковальчук
"Чудовищная атака": в Трубчевске при ударе украинского БПЛА пострадали 12 человек — Ковальчук - 30.09.2026 Украина.ру
"Чудовищная атака": в Трубчевске при ударе украинского БПЛА пострадали 12 человек — Ковальчук
В результате атаки украинских беспилотников на Трубчевск Брянской области пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщил 30 сентября губернатор региона Егор Ковальчук в своем официальном канале на платформе "Макс"
2026-09-30T18:16
2026-09-30T18:16
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По словам главы региона, среди раненых — девять студентов. Один из пострадавших, 17-летний молодой человек, находится в тяжелом состоянии.Губернатор добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они доставлены в больницу.Позднее глава региона сообщил, что состояние тяжелораненого 17-летнего юноши потребовало перевода в федеральную клинику. В Брянской областной больнице ему была оказана вся необходимая первичная помощь, проведены обследования, его осмотрели нейрохирурги."Наши медики связались с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко. После проведенной телемедицинской консультации принято решение о транспортировке пострадавшего в Москву для оказания высокотехнологичной помощи", — уточнил Ковальчук.Губернатор также обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры предосторожности: не поднимать незнакомые предметы, не приближаться к ним и сообщать об обнаружении подозрительных объектов в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.Больше важных новостей дня в публикации: "Путин выступил в Думе, русский и украинец спасли пассажиров. Итоги 30 сентября" на сайте Украина.ру.
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новости, трубчевск, брянская область, москва, украина.ру, атака, атака бпла, новости россии, новости россии и украины, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, студенты, война
Новости, Трубчевск, Брянская область, Москва, Украина.ру, атака, атака БПЛА, новости России, новости России и Украины, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, студенты, война

"Чудовищная атака": в Трубчевске при ударе украинского БПЛА пострадали 12 человек — Ковальчук

18:16 30.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области
Передача 20-ти машин скорой помощи медучреждениям Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В результате атаки украинских беспилотников на Трубчевск Брянской области пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщил 30 сентября губернатор региона Егор Ковальчук в своем официальном канале на платформе "Макс"
По словам главы региона, среди раненых — девять студентов. Один из пострадавших, 17-летний молодой человек, находится в тяжелом состоянии.
"Чудовищная атака по мирным людям в Трубчевске, пострадали дети. Враг нанес удар с помощью БПЛА. Ранены 12 человек, из них девять — студенты. Один из ребят в тяжёлом состоянии", — написал Ковальчук.
Губернатор добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они доставлены в больницу.
Позднее глава региона сообщил, что состояние тяжелораненого 17-летнего юноши потребовало перевода в федеральную клинику. В Брянской областной больнице ему была оказана вся необходимая первичная помощь, проведены обследования, его осмотрели нейрохирурги.
"Наши медики связались с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко. После проведенной телемедицинской консультации принято решение о транспортировке пострадавшего в Москву для оказания высокотехнологичной помощи", — уточнил Ковальчук.
Губернатор также обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры предосторожности: не поднимать незнакомые предметы, не приближаться к ним и сообщать об обнаружении подозрительных объектов в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.
Больше важных новостей дня в публикации: "Путин выступил в Думе, русский и украинец спасли пассажиров. Итоги 30 сентября" на сайте Украина.ру.
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