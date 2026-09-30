https://ukraina.ru/20260930/dmitriy-gusev-rossiya-vynosit-data-tsentry-i-elektrostantsii-ukrainy-chtoby-reshit-srazu-dve-zadachi-svo-1083522965.html

Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО

Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО - 30.09.2026 Украина.ру

Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО

Действия администрации Трампа на Ближнем Востоке, санкционное давление на Россию не совместимы с низкими ценами на топливо. Играя в геополитике с государствами, производящими нефть и нефтепродукты, невозможно добиться снижения цен как на своем рынке, так и на мировом.

2026-09-30T18:30

2026-09-30T18:30

2026-09-30T18:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" — организации, которая обеспечивает взаимодействие поставщиков и потребителей энергоресурсов.В ночь на 30 сентября российские военные поразили киевский энергоузел. На юге области - Трипольская ТЭС, на севере - Киевская ГЭС в Вышгороде. Между ними - подстанция 750 кВ "Киевская" у Наливайковки — главные ворота, через которые в столицу заходит ток с Ровенской АЭС.Ранее президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что российской армии поручено наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре. После этого Минобороны сообщило, что ВС РФ приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России.- Дмитрий, какую цель преследуют такие воздушные налеты? Добить энергосистему Украины, а вместе с ней и остатки украинского ВПК? Или завершить "подготовку" к отопительному сезону в городах в ответ на удары по ТЭК России?- Эти задачи решаются одновременно путем выведения из строя мощностей энергогенерации. При достижении критического результата эти планы будут реализованы.- Что касается Трипольской ТЭС, то еще в 2024 году компания "Центрэнерго", в ведении которой находится ТЭС, а потом и Минэнерго Украины сообщали о полном ее уничтожении. Этот энергообъект удаётся сравнительно легко восстанавливать? Когда наступит накопительный эффект от воздушных ударов для полного вывода из строя этого объекта?- Высока вероятность того, что ТЭС была восстановлена, либо работает без выведенных из строя мощностей. Большая часть таких объектов построена во времена Советского Союза с высокой степенью защищенности и дублирующими мощностями. Так что в этом случае требуется значительное количество средств для гарантированного выведения из строя.- Поражение турбины на таких объектах не критично, если есть возможность ее замены?- Теоретически заменить можно все. Нужно смотреть структуру объекта. Необязательно речь может идти о турбине, которые могут быть хорошо защищены. Есть еще трансформаторные подстанции. Цель выбирается в соответствии с оптимальным вариантом поражения.- Некоторые эксперты полагают, что достаточно нанести точечные удары по открытым распределительным устройствам (ОРУ) всех трех действующих АЭС Украины (Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской) и украинская энергосистема перестанет существовать. Согласны ли вы с такой точкой зрения?- На этот счет мы имеем две различные экспертные точки зрения. Есть позиция экспертов по энергетике, которые считают так, есть позиция экспертов Минобороны, которые считают по-другому, исходя из своих возможностей.А решение лежит на стыке этих мнений. Мы точно не знаем, есть возможность доступа к этим ОРУ или нет. Если бы все было так просто, как говорят эксперты, то наверняка вопрос был бы уже закрыт.- Вероятно, и риск возможной техногенной катастрофы рассматривается при таком варианте?- Есть военные цели, которые превалируют над технологическими иди экологическими задачами. В первую очередь, нужно определиться с целями СВО. Насколько я помню, задача сохранения экологического или технологического потенциала Украины на ставилась. В рамках достижения целей СВО все остальные задачи не являются первостепенными.- Недавно ВС РФ поразили аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, рассчитанных на обеспечение электроэнергии 600 тысяч домов в течение двух часов. И такой на Украине не один. Насколько его сложнее вычислить по сравнению с остальными объектами?- Аккумуляторные парки хранения энергии не является критическим объектами. Возможно, их и стоит вычислять, но не думаю, что их вывод из эксплуатации наносит системный ущерб. Логику военных при выборе целей мы не знаем, но исходим из того, что они идут по оптимальному пути для достижения целей СВО.- Кроме того, участились удары по дата-центрам на Украине, которые тоже потребляют огромное количество электроэнергии.- Создание беспилотников и ракет, которые атакуют территорию России, завязано на множество областей. Дата-центры играют важную роль с точки зрения обработки информации. Поэтому как источники энергии, так и цифровые активы являются первоочередными целями.- Почему бы тогда не сосредоточиться на ударах по электростанциям? После разрушения энергетических мощностей дата-центры остановились бы сами собой, а так эти два процесса, удары по энергетике и ЦОД, идут параллельно.- Мы не знаем, какие резервные источники питания есть у дата-центров. Во-вторых, это все равно что заявить, давайте стрелять по зелёненьким пушкам, а по сереньким не будем. Чем сидеть и ждать поражения крупного объекта, как электростанция, проще вывести из строя дата-центр.ЦОД — это не только электроэнергия, это еще и вычислительные мощности, которые могут быть выведены в какой-то другой регион или за пределы территории Украины. Так что уничтожение дата-центров — это логичное решение для вывода из строя вычислительных мощностей.- Как вы оцениваете заявления украинской стороны о том, что нынешняя зима будет самой тяжелой в истории Украины? Они направлены в основном на западных партнеров, чтобы добиться получения финансовой помощи, или коммунальная и энергетическая система Украины действительно в глубочайшем кризисе после российских ударов?- Я бы не доверял никаким заявлениям с той стороны. Их достоверность невозможно проверить, так как они могут как преуменьшать, так и преувеличивать. Нужно доверять своим источникам, пока ВС России четко и стабильно продолжают свою работу.- Издание издание Politico сообщило, что американская администрация намерена ввести эмбарго на экспорт дизеля на 90 дней, несмотря на сопротивление ряда парламентариев и производителей топлива. Официальный представитель Белого дома опроверг это сообщение. Каким образом власти США собираются справляться с топливным кризисом в Штатах накануне выборов?- Главными потребителями американского дизеля являются государства Латинской Америки. Значительные объемы идут в Европу. Их способы решения проблемы похожи на наши. Это снижение налогов, запрет экспорта, увеличение мощности переработки, увеличение импорта.Но действия администрации Трампа на Ближнем Востоке, санкционное давление на Россию не совместимы с низкими ценами на топливо. Играя в геополитике с государствами, производящими нефть и нефтепродукты, невозможно добиться снижения цен как на своем рынке, так и на мировом.Запрет экспорта, как один из вариантов возможен, но основными пострадавшими будут не столько Европа, сколько центральноамериканские государства. Европа лишь начнет больше платить за топливо. В европейских государствах и так, начиная с 2005 года, максимальные цены.- Все-таки Трамп прав, когда говорит, что удары по российским НПЗ и ограничения на экспорт дизеля, которые были введены российскими властями, влияют на динамику цен на мировых рынках и в самих Штатах?- Это не мнение или уникальный вывод Трампа. Это объективные данные на рынке, потому что Россия является одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива. Уход с рынка физического объема топлива в 30 млн тонн непосредственно влияет на цены. Это реальность.

https://ukraina.ru/20260929/1083483807.html

https://ukraina.ru/20260930/ekonomika-ukrainy-i-voyna-metallurgiya-umerla-zapad-bolshe-ne-mozhet-sponsirovat-stranu-1083504110.html

https://ukraina.ru/20260930/budet-nevynosimo-tyazhelo-ukraintsy-gotovyatsya-k-zime-bez-sveta-vody-i-svyazi-1083506189.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, европа, дональд трамп, впк, минэнерго, минобороны