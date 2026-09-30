https://ukraina.ru/20260930/putin-vystupil-v-dume-russkiy-i-ukrainets-spasli-passazhirov-itogi-30-sentyabrya-1083525204.html

Путин выступил в Думе, русский и украинец спасли пассажиров. Итоги 30 сентября

Путин выступил в Думе, русский и украинец спасли пассажиров. Итоги 30 сентября - 30.09.2026 Украина.ру

Путин выступил в Думе, русский и украинец спасли пассажиров. Итоги 30 сентября

Президент России Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Летевшие в отпуск русский и украинский пилоты спасли самолёт от крушения

2026-09-30T18:00

2026-09-30T18:00

2026-09-30T18:00

эксклюзив

хроники

владимир путин

саудовская аравия

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россия

flydubai

госдума

минтранс

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Президент России Владимир Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва и дал напутствие депутатам."Её (Думы – Ред.) первое заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России", – подчеркнул Путин.Он указал, что рад поздравить депутатов и всех граждан РФ с Днём воссоединения."Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость. Подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа. Воля, мечта наших братьев и сестёр – соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту. В сложнейших, прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах – хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, – сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и чётким: воссоединиться с Россией, со своим народом", – указал Путин.Он указал, что сегодня все вместе сражаются, а также вместе восстанавливают и возрождают Донбасс и Новороссию. Путин отметил, что рискуя собой, своей жизнью трудятся строители и работники коммунального хозяйства, водители автотранспорта и железнодорожники, учителя и медицинские работники. Также, обратил внимание президент, проводятся сборы народных средств. Общественные, волонтёрские организации, предприниматели и компании, граждане разных возрастов и политических взглядов помогают Донбассу и Новороссии."В этой работе участвуют и все парламентские партии – спасибо вам за такой патриотический настрой. Вы собираете страну. Каждое ваше решение на этом направлении имеет исторический характер и внесёт свой вклад в историю российского парламентаризма", – заявил Путин.По его словам, символично, что в День воссоединения к работе Государственной Думы впервые приступают депутаты от четырёх исторических регионов. Путин призвал поприветствовать их, а также их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что народ России не сломить и не запугать никому.Также Путин отметил, что широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя."Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус. Искренне желаю вам, дорогие друзья, успеха в новой для вас законотворческой деятельности", – указал президент России.Он указал, что депутаты высшего представительного органа власти России призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать всё для победы России, поддержать защитников Родины, их семьи. В предыдущем созыве система таких мер в целом уже создана, нужно и дальше её совершенствовать.Также Путин напомнил, что одним из ключевых законов первой, осенней сессии нового созыва Госдумы является федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет был подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть чётко просчитаны ресурсы, сбалансированы, исходя из текущих приоритетов и стратегических целей, возможности государства."Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объёме социальные обязательства государства перед нашими гражданами", – отметил Путин.Он указал, что не сомневается в то, что при рассмотрении этого и других важнейших вопросов повестки новый созыв Государственной Думы будет так же конструктивно и тесно, по-партнёрски работать с правительством, федеральными ведомствами, региональными парламентами, институтами гражданского общества и экспертным сообществом.Путин подчеркнул, что закон о бюджете должен быть сбалансированным, реалистичным."Прошу исключить вас любой, разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, и это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно", – заявил президент России.Он подчеркнул, что главное не допускать никаких ошибок и подходить к решению задач в этих чрезвычайно важных сферах ответственно.Также Путин призвал депутатов вместе укреплять законодательную базу страны, преимущества национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития. Кроме того, он призвал смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей, научного, новаторского поиска.Русский и украинец спасли самолёт от крушенияРусский и украинский пилоты посадили самолёт Flydubai в Саудовской Аравии, сообщило издание Israel Hayom. Официально эту информацию никто не подтверждал, её публикуют израильские СМИ. По информации издания, в качестве пассажиров на борту Flydubai находились два пилота — россиянин и украинец. Они были сменщиками основных членов экипажа. Они и спасли пассажиров самолета. Русский и украинец благополучно посадили лайнер в аэропорту Табук."Все члены экипажа в настоящее время проходят тщательную проверку биографических данных. Тем временем Израиль принял решение направить в Саудовскую Аравию поисковый рейс для эвакуации застрявших граждан", — сообщило изданиеРанее, утром, 30 сентября, стало известно о захвате самолета авиакомпании Flydubai. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал аварийный сигнал и изменил маршрут над Саудовской Аравией. На борту находились 174 пассажира.Как позднее сообщил израильский телеканал Channel 12, между пилотами возник конфликт, переросший в драку. Один пилот ранил другого ножом, направив самолёт вниз: судно, летевшее на высоте около 10 тыс. м, снизилось до 4,5 тыс. за минуту.В результате резкого снижения был повреждён хвост самолёта. По одной из версий, пилот пытался устроить катастрофу. Ситуацию удалось взять под контроль благодаря вмешавшимся пассажирам. Оба пилота после посадки были госпитализированы с травмами, сообщил оператор аэропорта.Как сообщил телеканал N12, после инцидента Минтранс Израиля потребовал приостановить рейсы FlyDubai в Тель-Авив. По информации издания Ynet, министр транспорта Израиля Мирьям Регев заявила, что FlyDubai нарушила авиационное соглашение между ОАЭ и Израилем, назначив на рейс пилота из Омана, с которым у еврейского государства нет дипломатических отношений. Как сообщил ряд СМИ, у пилота было и второе гражданство, из-за чего в авиакомпании не знали о его оманском гражданстве.Позднее портал Ynet сообщил, что Израиль направил самолёт ВВС для эвакуации своих граждан, однако Саудовская Аравия не дала разрешения на его посадку. Вместо этого пассажиров эвакуируют другим самолетом авиакомпании FlyDubai.Подробнее о ЧП с рейсом FlyDubai — в статье Виктории Титовой "ЧП с самолётом FlyDubai: почему пилотами точно не могли быть россиянин и украинец".

https://ukraina.ru/20260930/ruchnoy-komik-provaly-vsu-zapozdalaya-ozabochennost-oon-khronika-sobytiy-na-utro-30-sentyabrya-1083511778.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, саудовская аравия, израиль, россия, flydubai, госдума, минтранс