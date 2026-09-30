https://ukraina.ru/20260930/kogda-u-ukrainy-zakonchitsya-zapas-prochnosti-i-kak-rossiya-otvetit-nato-za-kaliningrad---mendkovich-1083526075.html

Когда у Украины закончится запас прочности и как Россия ответит НАТО за Калининград - Мендкович

Когда у Украины закончится запас прочности и как Россия ответит НАТО за Калининград - Мендкович - 30.09.2026 Украина.ру

Когда у Украины закончится запас прочности и как Россия ответит НАТО за Калининград - Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о вероятных сроках отправки украинских женщин на фронт и о... Украина.ру, 30.09.2026

2026-09-30T18:15

2026-09-30T18:15

2026-09-30T18:15

видео

никита мендкович

нато

россия

ес

иран

сша

ядерный

евросоюз

война

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о вероятных сроках отправки украинских женщин на фронт и о новом плане НАТО против России:00:25 – План НАТО и ядерный ответ России;04:05 – Во сколько обойдётся ЕС плата за конфликт?07:20 – Запас прочности Украины и план ЕС до поражения;11:35 – Вероятность отправки на фронт украинских женщин;15:06 – Новые сценарии США в войне с Ираном;18:13 – Куба как зона колониальной эксплуатации США.ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich

россия

иран

сша

ближний восток

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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