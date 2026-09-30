Когда у Украины закончится запас прочности и как Россия ответит НАТО за Калининград - Мендкович - 30.09.2026 Украина.ру
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Когда у Украины закончится запас прочности и как Россия ответит НАТО за Калининград - Мендкович
Когда у Украины закончится запас прочности и как Россия ответит НАТО за Калининград - Мендкович - 30.09.2026 Украина.ру
Когда у Украины закончится запас прочности и как Россия ответит НАТО за Калининград - Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о вероятных сроках отправки украинских женщин на фронт и о... Украина.ру, 30.09.2026
2026-09-30T18:15
2026-09-30T18:15
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никита мендкович
нато
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иран
сша
ядерный
евросоюз
война
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о вероятных сроках отправки украинских женщин на фронт и о новом плане НАТО против России:00:25 – План НАТО и ядерный ответ России;04:05 – Во сколько обойдётся ЕС плата за конфликт?07:20 – Запас прочности Украины и план ЕС до поражения;11:35 – Вероятность отправки на фронт украинских женщин;15:06 – Новые сценарии США в войне с Ираном;18:13 – Куба как зона колониальной эксплуатации США.ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich
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видео, никита мендкович, нато, россия, ес, иран, сша, ядерный, евросоюз, война, ближний восток, мобилизация на украине, мобилизация, видео
Видео, Никита Мендкович, НАТО, Россия, ЕС, Иран, США, ядерный, Евросоюз, война, Ближний Восток, мобилизация на Украине, мобилизация

Когда у Украины закончится запас прочности и как Россия ответит НАТО за Калининград - Мендкович

18:15 30.09.2026
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о вероятных сроках отправки украинских женщин на фронт и о новом плане НАТО против России:

00:25 – План НАТО и ядерный ответ России;
04:05 – Во сколько обойдётся ЕС плата за конфликт?
07:20 – Запас прочности Украины и план ЕС до поражения;
11:35 – Вероятность отправки на фронт украинских женщин;
15:06 – Новые сценарии США в войне с Ираном;
18:13 – Куба как зона колониальной эксплуатации США.

ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich
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