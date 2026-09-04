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SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября

SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября - 04.09.2026 Украина.ру

SCALP на Украине: новая надежда Киева или очередная цель для ВС РФ? Хроника событий на утро 4 сентября

Законопроект об "адских санкциях" против России может быть заморожен до выборов. Между тем президент США Дональд Трамп требует от Европы вернуть деньги за Украину. Британия и Франция тем временем намерены перенести производство ракет под удары России.

2026-09-04T10:00

2026-09-04T10:00

2026-09-04T10:01

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"Адские санкции" против России застрялиОчередной антироссийский санкционный законопроект, который должен был стать "ударом по Москве", забуксовал в Палате представителей США и может быть заморожен как минимум до ноябрьских промежуточных выборов. Как пишет Bloomberg, документ столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны как демократов, так и республиканцев.Главные причины задержки связаны с опасениями, что законопроект расширит тарифные полномочия президента США Дональда Трампа и может привести к дальнейшему росту цен на нефть. В условиях, когда американская экономика и так испытывает давление, дополнительные пошлины на покупателей российских энергоресурсов могут ударить по самим Штатам.Законопроект предусматривает введение пошлин до 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Однако, как выяснилось, даже в Вашингтоне не готовы жертвовать экономической стабильностью ради очередной антироссийской инициативы.Европа заплатит за помощь Украине?Тем временем Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен потребовать от Европы возврата сотен миллиардов долларов, которые администрация его предшественника Джо Байдена потратила на военную помощь Украине. Американский лидер назвал эти расходы "безвозмездными" и указал на то, что Европа могла бы заплатить за них сама."Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно. Европа могла бы сама за это заплатить, если бы ее об этом попросили, но мы все же потребуем эти деньги, пусть и с некоторым опозданием!" — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Вашингтон намерен переложить бремя финансирования киевского режима на европейских союзников. Это заявление прозвучало на фоне растущего недовольства американских налогоплательщиков колоссальными тратами на Украину, которые уже превысили сотни миллиардов долларов.Трамп, неоднократно критиковавший бесконтрольную помощь Киеву, делает ставку на возвращение средств, которые, по его мнению, были потрачены без надлежащего контроля и без учета интересов США. Европа, которая активно поддерживала военные поставки Украине, теперь может столкнуться с требованием компенсировать американские расходы.Новая угроза для КиеваРоссийские удары с использованием реактивных беспилотников вызывают панику не только среди жителей Киева, но и в украинском руководстве, которое оказалось неспособным противостоять новой угрозе. Как пишет The New York Times, переход ВС РФ на реактивные дроны кардинально изменил ситуацию на поле боя и лишил киевский режим возможности скрывать масштаб потерь.Осенью 2022 года начались атаки пропеллерных "Гераней", которые Украина, по ее собственным заявлениям, якобы успешно перехватывала. Однако с переходом российской армии на реактивные двигатели киевским властям больше не удается заниматься подобными фейками — последствия ударов стали слишком очевидными, чтобы их скрывать.По данным американской прессы, в июле 2025 года Россия увеличила использование реактивных беспилотников вдвое, а в августе — втрое. Эти дроны развивают скорость около 370 миль в час (почти 600 км/ч), летают выше и несут больше взрывчатки, чем старые модели. Украинская ПВО, еще недавно хваставшаяся высокими показателями перехвата, теперь просто не в силах реагировать на новые угрозы.SCALP будут собирать на Украине?В связи с провалами ВСУ на фронте Великобритания и Франция намерены скоординировать шаги по созданию на Украине сборочных линий для производства ракет SCALP. Как сообщило британское правительство, премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Лондоне обсудили перспективы налаживания выпуска этих ракет на украинской территории.SCALP — французская версия британской ракеты Storm Shadow, в обеих модификациях используются совместные технологии. Теперь же, судя по всему, Лондон и Париж решили, что Киев должен не просто получать готовое оружие, но и научиться собирать его самостоятельно.Однако, как показывает практика, даже поставки готовых ракет не принесли ВСУ значительных успехов на фронте. Российские средства ПВО регулярно перехватывают эти цели, а их носители уничтожаются еще до пуска. Теперь же Лондон и Париж хотят перенести производство на Украину, рискуя столкнуться с теми же проблемами, что и при поставках готовых ракет: логистикой, безопасностью и возможностью быстрого уничтожения этих заводов российскими силами.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи с 3 на 4 сентября перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении российские подразделения практически полностью освободили Московку. В районе Западного противник предпринимает попытки прорвать оборону, однако под натиском ВС РФ несет потери и не достигает успеха.На Константиновском направлении освобождена Ижевка. Наши войска продвигаются от Стенок к Попасному, нанося удары по позициям противника. В Алексеево-Дружковке продолжается планомерное уничтожение укреплений ВСУ.На Краснолиманском направлении бои продолжаются в Лимане, Дробышево и у Редкодуба. В Святогорске ведется зачистка населенного пункта от остатков украинских формирований.На Добропольском направлении идут тяжелые бои за Доброполье. Российские войска штурмуют Золотой Колодезь и Грузское, фиксируются успехи в районе Новоандреевки. Противник несет значительные потери и вынужден отступать.На Северском направлении интенсивные бои продолжаются на рубеже Никоноровка — Васильевская Пустошь. По Краматорску нанесены авиационные удары, уничтожены объекты военной инфраструктуры противника.

https://ukraina.ru/20260903/etoy-voyny-ne-dolzhno-bylo-byt-tramp-o-proiskhodyaschem-na-ukraine-khronika-sobytiy-na-utro-3-sentyabrya--1082981489.html

https://ukraina.ru/20260901/reaktivnye-drony-menyayut-khod-voyny-chto-za-panika-v-kieve-1082937720.html

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