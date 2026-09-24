Киев и Одесса в огне! Ракеты бьют по целям на Украине - 24.09.2026 Украина.ру
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Киев и Одесса в огне! Ракеты бьют по целям на Украине
Киев и Одесса в огне! Ракеты бьют по целям на Украине - 24.09.2026 Украина.ру
Киев и Одесса в огне! Ракеты бьют по целям на Украине
Российская армия наращивает удары по целям в различных регионах Украины, особое внимание уделяется столице нацистского режима — Киеву, а также морским "воротам" незалежной. Передаём сводку на 3:00 мск 24 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-09-24T03:24
2026-09-24T03:24
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вс рф
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ракеты
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Больше всего сообщений в течение ночи вновь поступает об ударах ВС РФ по целям в Киеве. Местные каналы утверждают, что по столице ударили уже более 20 баллистических ракет и прилёты продолжаются. Отмечается, что поражаются электрические подстанции города, фиксируются многочисленные пожары.По подсчётам киевских телеграм-каналов, только за последние три месяца в столице зафиксировано 353 прилёта. Под удары попали склады и логистические центры, промышленные предприятия и военные объекты.Взрывы также гремят в Одессе и Одесской области, наблюдатели пишут о российских "Бандеролях", продолжающихся ударах по Маякам. В Одессе на месте одного из прилётов гремит вторичная детонация. В сети публикуются кадры пожаров, над бывшей "жемчужиной у моря" наблюдается "мощнейшее" зарево.Кроме того, сообщается о взрывах в районе Староконстантинова Хмельницкой области и в Житомирской области.Напомним, Минобороны России заявило, что в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России ВС РФ "продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве".Больше информации на эту и другие темы - в материале Егора Леева В США признали, что перемирие не ведёт к миру, ВС РФ уничтожили дата-центры в Киеве. Итоги 23 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Киев и Одесса в огне! Ракеты бьют по целям на Украине

03:24 24.09.2026
 
© APПожар в Киеве
Пожар в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© AP
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Российская армия наращивает удары по целям в различных регионах Украины, особое внимание уделяется столице нацистского режима — Киеву, а также морским "воротам" незалежной. Передаём сводку на 3:00 мск 24 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
Больше всего сообщений в течение ночи вновь поступает об ударах ВС РФ по целям в Киеве. Местные каналы утверждают, что по столице ударили уже более 20 баллистических ракет и прилёты продолжаются. Отмечается, что поражаются электрические подстанции города, фиксируются многочисленные пожары.
По подсчётам киевских телеграм-каналов, только за последние три месяца в столице зафиксировано 353 прилёта. Под удары попали склады и логистические центры, промышленные предприятия и военные объекты.
Взрывы также гремят в Одессе и Одесской области, наблюдатели пишут о российских "Бандеролях", продолжающихся ударах по Маякам. В Одессе на месте одного из прилётов гремит вторичная детонация. В сети публикуются кадры пожаров, над бывшей "жемчужиной у моря" наблюдается "мощнейшее" зарево.
Кроме того, сообщается о взрывах в районе Староконстантинова Хмельницкой области и в Житомирской области.
Напомним, Минобороны России заявило, что в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России ВС РФ "продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве".
Больше информации на эту и другие темы - в материале Егора Леева В США признали, что перемирие не ведёт к миру, ВС РФ уничтожили дата-центры в Киеве. Итоги 23 сентября.
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