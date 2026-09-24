https://ukraina.ru/20260924/kiev-i-odessa-v-ogne-rakety-byut-po-tselyam-na-ukraine-1083393286.html

Киев и Одесса в огне! Ракеты бьют по целям на Украине

Киев и Одесса в огне! Ракеты бьют по целям на Украине - 24.09.2026 Украина.ру

Киев и Одесса в огне! Ракеты бьют по целям на Украине

Российская армия наращивает удары по целям в различных регионах Украины, особое внимание уделяется столице нацистского режима — Киеву, а также морским "воротам" незалежной. Передаём сводку на 3:00 мск 24 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ

2026-09-24T03:24

2026-09-24T03:24

2026-09-24T03:24

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Больше всего сообщений в течение ночи вновь поступает об ударах ВС РФ по целям в Киеве. Местные каналы утверждают, что по столице ударили уже более 20 баллистических ракет и прилёты продолжаются. Отмечается, что поражаются электрические подстанции города, фиксируются многочисленные пожары.По подсчётам киевских телеграм-каналов, только за последние три месяца в столице зафиксировано 353 прилёта. Под удары попали склады и логистические центры, промышленные предприятия и военные объекты.Взрывы также гремят в Одессе и Одесской области, наблюдатели пишут о российских "Бандеролях", продолжающихся ударах по Маякам. В Одессе на месте одного из прилётов гремит вторичная детонация. В сети публикуются кадры пожаров, над бывшей "жемчужиной у моря" наблюдается "мощнейшее" зарево.Кроме того, сообщается о взрывах в районе Староконстантинова Хмельницкой области и в Житомирской области.Напомним, Минобороны России заявило, что в ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России ВС РФ "продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве".Больше информации на эту и другие темы - в материале Егора Леева В США признали, что перемирие не ведёт к миру, ВС РФ уничтожили дата-центры в Киеве. Итоги 23 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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