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Реактивная революция: западные СМИ оценили прорыв России в производстве дронов
Реактивная революция: западные СМИ оценили прорыв России в производстве дронов - 24.09.2026 Украина.ру
Реактивная революция: западные СМИ оценили прорыв России в производстве дронов
Российские Вооруженные силы совершили революционный переход к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями, пишет британская газета Guardian
2026-09-24T13:07
2026-09-24T13:07
2026-09-24T13:09
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В материале подчеркнули, что Москва полностью модернизировала свой беспилотный арсенал. Появление усовершенствованных и высокоскоростных моделей позволило значительно повысить общую эффективность и точность ударов. Кроме того, источники издания в рядах украинской армии признали, что Россия параллельно нарастила возможности своих комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что еще сильнее усложняет ситуацию для противника.Превосходство российских технологий подтверждают и другие западные СМИ. Так, журнал American Conservative недавно констатировал, что украинские дроны-перехватчики технически не способны догнать новейшие реактивные беспилотники РФ. В свою очередь, авторы журнала Economist отметили, что для Киева эта ситуация будет лишь усугубляться. Вопреки первоначальным прогнозам и ожиданиям западных политиков, Россия сумела успешно наладить массовое серийное производство реактивных двигателей в промышленных масштабах.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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Реактивная революция: западные СМИ оценили прорыв России в производстве дронов
13:07 24.09.2026 (обновлено: 13:09 24.09.2026)
Российские Вооруженные силы совершили революционный переход к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями, пишет британская газета Guardian
В материале подчеркнули, что Москва полностью модернизировала свой беспилотный арсенал. Появление усовершенствованных и высокоскоростных моделей позволило значительно повысить общую эффективность и точность ударов.
Кроме того, источники издания в рядах украинской армии признали, что Россия параллельно нарастила возможности своих комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что еще сильнее усложняет ситуацию для противника.
Превосходство российских технологий подтверждают и другие западные СМИ. Так, журнал American Conservative недавно констатировал, что украинские дроны-перехватчики технически не способны догнать новейшие реактивные беспилотники РФ.
В свою очередь, авторы журнала Economist отметили, что для Киева эта ситуация будет лишь усугубляться. Вопреки первоначальным прогнозам и ожиданиям западных политиков, Россия сумела успешно наладить массовое серийное производство реактивных двигателей в промышленных масштабах.