https://ukraina.ru/20260924/reaktivnaya-revolyutsiya-zapadnye-smi-otsenili-proryv-rossii-v-proizvodstve-dronov-1083402262.html

Реактивная революция: западные СМИ оценили прорыв России в производстве дронов

Реактивная революция: западные СМИ оценили прорыв России в производстве дронов - 24.09.2026 Украина.ру

Реактивная революция: западные СМИ оценили прорыв России в производстве дронов

Российские Вооруженные силы совершили революционный переход к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями, пишет британская газета Guardian

2026-09-24T13:07

2026-09-24T13:07

2026-09-24T13:09

новости

россия

москва

киев

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_8997c53e5c6c9cc8d4b8204b0ce6ea37.jpg

В материале подчеркнули, что Москва полностью модернизировала свой беспилотный арсенал. Появление усовершенствованных и высокоскоростных моделей позволило значительно повысить общую эффективность и точность ударов. Кроме того, источники издания в рядах украинской армии признали, что Россия параллельно нарастила возможности своих комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что еще сильнее усложняет ситуацию для противника.Превосходство российских технологий подтверждают и другие западные СМИ. Так, журнал American Conservative недавно констатировал, что украинские дроны-перехватчики технически не способны догнать новейшие реактивные беспилотники РФ. В свою очередь, авторы журнала Economist отметили, что для Киева эта ситуация будет лишь усугубляться. Вопреки первоначальным прогнозам и ожиданиям западных политиков, Россия сумела успешно наладить массовое серийное производство реактивных двигателей в промышленных масштабах.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

россия

москва

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, киев, украина.ру