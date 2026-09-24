В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы - 24.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260924/v-gbr-ukrainy-rasskazali-pochm-voennosluzhaschie-prodavali-oruzhie-i-boepripasy-1083401722.html
В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы
В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы - 24.09.2026 Украина.ру
В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы
Трёх украинских военнослужащих привлекли к уголовной ответственности "по делам, связанным с оружием и боеприпасами". Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины
2026-09-24T12:30
2026-09-24T12:30
новости
сша
украина
гбр
нацгвардия
нацполиция
ровенская область
житомирская область
всу
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078095589_0:37:450:290_1920x0_80_0_0_7ad0c0bfaadcbb08382a8003b88ba10f.jpg
В Ровенской области сотрудник Нацгвардии Украины незаконно хранил около 200 боевых патронов. Боеприпасы обнаружены пограничниками и полицейскими во время проверки его автомобиля."Еще один военнослужащий потерял вверенный ему пистолет с патронами. По предварительным данным, это произошло во время празднования в компании малознакомых людей", - рассказали в ГБР.Сержант воинской части в Житомирской области весной наладил продажу оружия и боеприпасов. "Он продавал как "трофейное" оружие, так и вооружение, находившееся на балансе воинской части. Чтобы скрыть нехватку, оружие обозначал как использованное или уничтоженное во время выполнения боевых задач. За автоматы он просил около 2 тыс. долларов США, а комплекты боеприпасов продавал по 500 долларов США", - сказано в публикации ГБР.Ранее на эту тему: Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
ровенская область
житомирская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078095589_0:0:450:339_1920x0_80_0_0_994c32b5002ef6dfcf3fb165eb880e61.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, гбр, нацгвардия, нацполиция, ровенская область, житомирская область, всу, криминал, торговля оружием
Новости, США, Украина, ГБР, Нацгвардия, Нацполиция, Ровенская область, Житомирская область, ВСУ, криминал, торговля оружием

В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы

12:30 24.09.2026
 
© Фото : ГБР УкраиныДезертир продавал оружие из зоны СВО в Харьковской области
Дезертир продавал оружие из зоны СВО в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Трёх украинских военнослужащих привлекли к уголовной ответственности "по делам, связанным с оружием и боеприпасами". Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины
В Ровенской области сотрудник Нацгвардии Украины незаконно хранил около 200 боевых патронов. Боеприпасы обнаружены пограничниками и полицейскими во время проверки его автомобиля.
"Еще один военнослужащий потерял вверенный ему пистолет с патронами. По предварительным данным, это произошло во время празднования в компании малознакомых людей", - рассказали в ГБР.
Сержант воинской части в Житомирской области весной наладил продажу оружия и боеприпасов.
"Он продавал как "трофейное" оружие, так и вооружение, находившееся на балансе воинской части. Чтобы скрыть нехватку, оружие обозначал как использованное или уничтоженное во время выполнения боевых задач. За автоматы он просил около 2 тыс. долларов США, а комплекты боеприпасов продавал по 500 долларов США", - сказано в публикации ГБР.
Ранее на эту тему: Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружия
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаГБРНацгвардияНацполицияРовенская областьЖитомирская областьВСУкриминалторговля оружием
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:31Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель
14:25Россия не получала от Запада и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине
14:12Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
14:04Украину ждет Майдан: свержение Зеленского готовят под прикрытием евроинтеграции
13:51Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в Австрии
13:45Минобороны РФ рассказало о значении освобождения Светлой Долины
13:22Совет ЕС одобрил поддержку киевского режима на 3 млрд евро
13:07Реактивная революция: западные СМИ оценили прорыв России в производстве дронов
12:57Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ
12:45Кремль оценил приглашение США Путину принять участие в саммите G20 - Песков
12:30В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы
12:17VIP-места в багажнике: украинский пограничник переправлял уклонистов к Румынии за тысячи долларов
12:08Как живёт монастырь в Никольском, финал премии "Гордость Донбасса". 24 сентября 2026 года, утренний эфир 111:45
11:58Ульянов рассказал, почему Гросси не обвиняет Киев в атаках на ЗАЭС
11:39В Польше сожгли оборудование Starlink, снабжающее Украину связью
11:38Южная Корея получила от Украины двух северокорейских военнопленных
11:15Правительство Украины увеличит льготное кредитование ВПК
10:58Кабмин заблокировал украинским городам деньги на защиту энергетики
10:10Фокус не удался: лидеры Запада жестко вернули Зеленского в суровую реальность
10:10"Колоссальные цены" и два провайдера: украинцев призвали тратить больше денег из-за ударов РФ
Лента новостейМолния