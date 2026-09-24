https://ukraina.ru/20260924/v-gbr-ukrainy-rasskazali-pochm-voennosluzhaschie-prodavali-oruzhie-i-boepripasy-1083401722.html
В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы
В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы - 24.09.2026 Украина.ру
В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы
Трёх украинских военнослужащих привлекли к уголовной ответственности "по делам, связанным с оружием и боеприпасами". Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины
2026-09-24T12:30
2026-09-24T12:30
2026-09-24T12:30
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В Ровенской области сотрудник Нацгвардии Украины незаконно хранил около 200 боевых патронов. Боеприпасы обнаружены пограничниками и полицейскими во время проверки его автомобиля."Еще один военнослужащий потерял вверенный ему пистолет с патронами. По предварительным данным, это произошло во время празднования в компании малознакомых людей", - рассказали в ГБР.Сержант воинской части в Житомирской области весной наладил продажу оружия и боеприпасов. "Он продавал как "трофейное" оружие, так и вооружение, находившееся на балансе воинской части. Чтобы скрыть нехватку, оружие обозначал как использованное или уничтоженное во время выполнения боевых задач. За автоматы он просил около 2 тыс. долларов США, а комплекты боеприпасов продавал по 500 долларов США", - сказано в публикации ГБР.Ранее на эту тему: Распродавали имущество ВСУ: на Украине отчитались за спецоперацию против "чёрного рынка" оружияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, гбр, нацгвардия, нацполиция, ровенская область, житомирская область, всу, криминал, торговля оружием
Новости, США, Украина, ГБР, Нацгвардия, Нацполиция, Ровенская область, Житомирская область, ВСУ, криминал, торговля оружием
В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы
Трёх украинских военнослужащих привлекли к уголовной ответственности "по делам, связанным с оружием и боеприпасами". Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины
В Ровенской области сотрудник Нацгвардии Украины незаконно хранил около 200 боевых патронов. Боеприпасы обнаружены пограничниками и полицейскими во время проверки его автомобиля.
"Еще один военнослужащий потерял вверенный ему пистолет с патронами. По предварительным данным, это произошло во время празднования в компании малознакомых людей", - рассказали в ГБР.
Сержант воинской части в Житомирской области весной наладил продажу оружия и боеприпасов.
"Он продавал как "трофейное" оружие, так и вооружение, находившееся на балансе воинской части. Чтобы скрыть нехватку, оружие обозначал как использованное или уничтоженное во время выполнения боевых задач. За автоматы он просил около 2 тыс. долларов США, а комплекты боеприпасов продавал по 500 долларов США", - сказано в публикации ГБР.
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