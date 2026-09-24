Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - 24.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260924/khorvatiya-ekstradiruet-v-germaniyu-ukraintsa-podozrevaemogo-v-podryve-severnykh-potokov-1083403973.html
Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - 24.09.2026 Украина.ру
Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Хорватский суд постановил экстрадировать в Германию подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" украинца Владимира Журавлева. Об этом 24 сентября сообщают украинские СМИ со ссылкой на судебный документ
2026-09-24T14:12
2026-09-24T14:12
новости
германия
хорватия
россия
николай журавлев
дмитрий песков
генпрокуратура
северный поток
северный поток-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_70ff410ef686101892ba2d936c36d480.jpg
Решение об экстрадиции по запросу ФРГ принял окружной суд хорватского города Пула.Владимир Журавлёв подозревается властями германии в подрыве подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".Адвокат арестованного хорватской полицией украинского подозреваемого Николай Катеринчук заявил о политически мотивированном решении властей ЕС.До этого Журавлёва задерживали в Польше - там его допросили отпустили. Польские власти выступили категорически против преследования подозреваемых Германией в совершении диверсии на газопроводах в Балтийском море.Взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошли в сентябре 2022 года. Западные расследователи указали на причастность к диверсии спецслужб США. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.20 августа суд в хорватском городе Пула принял решение о взятии под стражу украинского гражданина Владимира Журавлёва, которого подозревают в соучастии в подрыве газопровода "Северный поток". Подробности — в материале Ехал на съёмки – попал в тюрьму: арестован украинец, участвовавший в подрыве "Северного потока"Ранее в новостях: Обвиняемый по "Северным потокам" назвал своих заказчиковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
германия
хорватия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_d1fdf7b65b5a8c7cfd1f4d927651a600.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, хорватия, россия, николай журавлев, дмитрий песков, генпрокуратура, северный поток, северный поток-2
Новости, Германия, Хорватия, Россия, Николай Журавлев, Дмитрий Песков, генпрокуратура, Северный поток, Северный поток-2

Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

14:12 24.09.2026
 
© Фото : Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© Фото : Danish Defence
Читать в
ДзенTelegram
Хорватский суд постановил экстрадировать в Германию подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" украинца Владимира Журавлева. Об этом 24 сентября сообщают украинские СМИ со ссылкой на судебный документ
Решение об экстрадиции по запросу ФРГ принял окружной суд хорватского города Пула.
Владимир Журавлёв подозревается властями германии в подрыве подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".
Адвокат арестованного хорватской полицией украинского подозреваемого Николай Катеринчук заявил о политически мотивированном решении властей ЕС.
До этого Журавлёва задерживали в Польше - там его допросили отпустили. Польские власти выступили категорически против преследования подозреваемых Германией в совершении диверсии на газопроводах в Балтийском море.
Взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошли в сентябре 2022 года. Западные расследователи указали на причастность к диверсии спецслужб США. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.
20 августа суд в хорватском городе Пула принял решение о взятии под стражу украинского гражданина Владимира Журавлёва, которого подозревают в соучастии в подрыве газопровода "Северный поток". Подробности — в материале Ехал на съёмки – попал в тюрьму: арестован украинец, участвовавший в подрыве "Северного потока"
Ранее в новостях: Обвиняемый по "Северным потокам" назвал своих заказчиков
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияХорватияРоссияНиколай ЖуравлевДмитрий ПесковгенпрокуратураСеверный потокСеверный поток-2
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:31Гражданин Украины устроил поножовщину в польском монастыре, погиб священнослужитель
14:25Россия не получала от Запада и Киева конкретных предложений по урегулированию конфликта на Украине
14:12Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
14:04Украину ждет Майдан: свержение Зеленского готовят под прикрытием евроинтеграции
13:51Сбежавший экс-генпрокурор Украины разыграл шпионскую комбинацию с пропиской в Австрии
13:45Минобороны РФ рассказало о значении освобождения Светлой Долины
13:22Совет ЕС одобрил поддержку киевского режима на 3 млрд евро
13:07Реактивная революция: западные СМИ оценили прорыв России в производстве дронов
12:57Армия России освободила Доброполье и Светлую Долину, контролирует Бузово и Хижняково - Минобороны РФ
12:45Кремль оценил приглашение США Путину принять участие в саммите G20 - Песков
12:30В ГБР Украины рассказали, почём военнослужащие продавали оружие и боеприпасы
12:17VIP-места в багажнике: украинский пограничник переправлял уклонистов к Румынии за тысячи долларов
12:08Как живёт монастырь в Никольском, финал премии "Гордость Донбасса". 24 сентября 2026 года, утренний эфир 111:45
11:58Ульянов рассказал, почему Гросси не обвиняет Киев в атаках на ЗАЭС
11:39В Польше сожгли оборудование Starlink, снабжающее Украину связью
11:38Южная Корея получила от Украины двух северокорейских военнопленных
11:15Правительство Украины увеличит льготное кредитование ВПК
10:58Кабмин заблокировал украинским городам деньги на защиту энергетики
10:10Фокус не удался: лидеры Запада жестко вернули Зеленского в суровую реальность
10:10"Колоссальные цены" и два провайдера: украинцев призвали тратить больше денег из-за ударов РФ
Лента новостейМолния