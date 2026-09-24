https://ukraina.ru/20260924/khorvatiya-ekstradiruet-v-germaniyu-ukraintsa-podozrevaemogo-v-podryve-severnykh-potokov-1083403973.html
Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - 24.09.2026 Украина.ру
Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Хорватский суд постановил экстрадировать в Германию подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" украинца Владимира Журавлева. Об этом 24 сентября сообщают украинские СМИ со ссылкой на судебный документ
2026-09-24T14:12
2026-09-24T14:12
2026-09-24T14:12
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Решение об экстрадиции по запросу ФРГ принял окружной суд хорватского города Пула.Владимир Журавлёв подозревается властями германии в подрыве подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".Адвокат арестованного хорватской полицией украинского подозреваемого Николай Катеринчук заявил о политически мотивированном решении властей ЕС.До этого Журавлёва задерживали в Польше - там его допросили отпустили. Польские власти выступили категорически против преследования подозреваемых Германией в совершении диверсии на газопроводах в Балтийском море.Взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошли в сентябре 2022 года. Западные расследователи указали на причастность к диверсии спецслужб США. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.20 августа суд в хорватском городе Пула принял решение о взятии под стражу украинского гражданина Владимира Журавлёва, которого подозревают в соучастии в подрыве газопровода "Северный поток". Подробности — в материале Ехал на съёмки – попал в тюрьму: арестован украинец, участвовавший в подрыве "Северного потока"Ранее в новостях: Обвиняемый по "Северным потокам" назвал своих заказчиковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, германия, хорватия, россия, николай журавлев, дмитрий песков, генпрокуратура, северный поток, северный поток-2
Новости, Германия, Хорватия, Россия, Николай Журавлев, Дмитрий Песков, генпрокуратура, Северный поток, Северный поток-2
Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Хорватский суд постановил экстрадировать в Германию подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" украинца Владимира Журавлева. Об этом 24 сентября сообщают украинские СМИ со ссылкой на судебный документ
Решение об экстрадиции по запросу ФРГ принял окружной суд хорватского города Пула.
Владимир Журавлёв подозревается властями германии в подрыве подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".
Адвокат арестованного хорватской полицией украинского подозреваемого Николай Катеринчук заявил о политически мотивированном решении властей ЕС.
До этого Журавлёва задерживали в Польше - там его допросили отпустили. Польские власти выступили категорически против преследования подозреваемых Германией в совершении диверсии на газопроводах в Балтийском море.
Взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошли в сентябре 2022 года. Западные расследователи указали на причастность к диверсии спецслужб США. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.
20 августа суд в хорватском городе Пула принял решение о взятии под стражу украинского гражданина Владимира Журавлёва, которого подозревают в соучастии в подрыве газопровода "Северный поток". Подробности — в материале Ехал на съёмки – попал в тюрьму: арестован украинец, участвовавший в подрыве "Северного потока"
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