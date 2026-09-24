https://ukraina.ru/20260924/khorvatiya-ekstradiruet-v-germaniyu-ukraintsa-podozrevaemogo-v-podryve-severnykh-potokov-1083403973.html

Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - 24.09.2026 Украина.ру

Хорватия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Хорватский суд постановил экстрадировать в Германию подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" украинца Владимира Журавлева. Об этом 24 сентября сообщают украинские СМИ со ссылкой на судебный документ

2026-09-24T14:12

2026-09-24T14:12

2026-09-24T14:12

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Решение об экстрадиции по запросу ФРГ принял окружной суд хорватского города Пула.Владимир Журавлёв подозревается властями германии в подрыве подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".Адвокат арестованного хорватской полицией украинского подозреваемого Николай Катеринчук заявил о политически мотивированном решении властей ЕС.До этого Журавлёва задерживали в Польше - там его допросили отпустили. Польские власти выступили категорически против преследования подозреваемых Германией в совершении диверсии на газопроводах в Балтийском море.Взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошли в сентябре 2022 года. Западные расследователи указали на причастность к диверсии спецслужб США. Россия квалифицировала произошедшее как теракт.20 августа суд в хорватском городе Пула принял решение о взятии под стражу украинского гражданина Владимира Журавлёва, которого подозревают в соучастии в подрыве газопровода "Северный поток". Подробности — в материале Ехал на съёмки – попал в тюрьму: арестован украинец, участвовавший в подрыве "Северного потока"Ранее в новостях: Обвиняемый по "Северным потокам" назвал своих заказчиковВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, германия, хорватия, россия, николай журавлев, дмитрий песков, генпрокуратура, северный поток, северный поток-2