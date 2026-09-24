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Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала 51 страна: список

Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала 51 страна: список - 24.09.2026 Украина.ру

Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала 51 страна: список

Заявление по Украине, содержащее бездоказательные обвинения в адрес России, поддержала 51 страна из 193 членов ООН. Это следует из заявления главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро перед заседанием Совета Безопасности ООН 23 сентября

2026-09-24T04:45

2026-09-24T04:45

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В Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по теме "поддержание мира и безопасности Украины". Россию на нём представлял глава МИД Сергей Лавров."Я бы просто хотел подчеркнуть, что с учётом присоединения 51 страны количество подписавших эту декларацию стран на 11 больше, чем в прошлом году", — сказал французский министр перед заседанием.Антироссийский документ подписали большинство европейских стран, а также Австралия, Канада, Израиль, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Коста-Рика, Гондурас и Панама. Соединённых Штатов в числе подписантов нет."Украина хочет мира. Россия должна прекратить агрессию, согласиться на прекращение огня и конструктивно присоединиться к переговорам ради всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", — говорится в заявлении, не имеющем никакой юридической силы.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Ранее сообщалось, что Лавров на встрече с главой Госдепа США Марко Рубио указал тому на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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