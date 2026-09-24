Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала 51 страна: список - 24.09.2026 Украина.ру
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Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала 51 страна: список
Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала 51 страна: список - 24.09.2026 Украина.ру
Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала 51 страна: список
Заявление по Украине, содержащее бездоказательные обвинения в адрес России, поддержала 51 страна из 193 членов ООН. Это следует из заявления главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро перед заседанием Совета Безопасности ООН 23 сентября
2026-09-24T04:45
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В Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по теме "поддержание мира и безопасности Украины". Россию на нём представлял глава МИД Сергей Лавров."Я бы просто хотел подчеркнуть, что с учётом присоединения 51 страны количество подписавших эту декларацию стран на 11 больше, чем в прошлом году", — сказал французский министр перед заседанием.Антироссийский документ подписали большинство европейских стран, а также Австралия, Канада, Израиль, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Коста-Рика, Гондурас и Панама. Соединённых Штатов в числе подписантов нет."Украина хочет мира. Россия должна прекратить агрессию, согласиться на прекращение огня и конструктивно присоединиться к переговорам ради всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", — говорится в заявлении, не имеющем никакой юридической силы.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Ранее сообщалось, что Лавров на встрече с главой Госдепа США Марко Рубио указал тому на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, украина, нью-йорк, оон, русофобия, совбез оон, австралия, канада, израиль, япония, южная корея, новая зеландия, панама, сша, сергей лавров, мид рф, международные отношения, международная политика, мир без границ
Украина.ру, Новости, Россия, Украина, Нью-Йорк, ООН, Русофобия, Совбез ООН, Австралия, Канада, Израиль, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Панама, США, Сергей Лавров, МИД РФ, международные отношения, Международная политика, Мир без границ

Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала 51 страна: список

04:45 24.09.2026 (обновлено: 04:48 24.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН
Визит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Заявление по Украине, содержащее бездоказательные обвинения в адрес России, поддержала 51 страна из 193 членов ООН. Это следует из заявления главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро перед заседанием Совета Безопасности ООН 23 сентября
В Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по теме "поддержание мира и безопасности Украины". Россию на нём представлял глава МИД Сергей Лавров.
"Я бы просто хотел подчеркнуть, что с учётом присоединения 51 страны количество подписавших эту декларацию стран на 11 больше, чем в прошлом году", — сказал французский министр перед заседанием.
Антироссийский документ подписали большинство европейских стран, а также Австралия, Канада, Израиль, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Коста-Рика, Гондурас и Панама. Соединённых Штатов в числе подписантов нет.
"Украина хочет мира. Россия должна прекратить агрессию, согласиться на прекращение огня и конструктивно присоединиться к переговорам ради всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", — говорится в заявлении, не имеющем никакой юридической силы.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
Ранее сообщалось, что Лавров на встрече с главой Госдепа США Марко Рубио указал тому на "тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами".
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