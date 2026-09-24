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VIP-места в багажнике: украинский пограничник переправлял уклонистов к Румынии за тысячи долларов
VIP-места в багажнике: украинский пограничник переправлял уклонистов к Румынии за тысячи долларов - 24.09.2026 Украина.ру
VIP-места в багажнике: украинский пограничник переправлял уклонистов к Румынии за тысячи долларов
Украинский пограничник за деньги помогал мужчинам призывного возраста нелегально добираться до государственной границы в багажнике собственного автомобиля, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины
2026-09-24T12:17
2026-09-24T12:17
2026-09-24T12:19
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Подозреваемый является действующим военнослужащим одного из погранотрядов, ранее воевавшим на восточном и южно-слобожанском направленияхСледователи выяснили, что у фигуранта было два фиксированных тарифа для желающих сбежать от призыва. За семь тысяч долларов пограничник предоставлял подробный пеший маршрут и инструкции для незаконного перехода румынской границы вне официальных пунктов пропуска. Более дорогой вариант за 13 тысяч долларов гарантировал доставку к рубежу на машине мимо блокпостов — беглеца прятали прямо в багажнике среди личных вещей. Военного задержали в Черновицкой области всего в 40 километрах от границы с Румынией, когда он вез очередного "клиента". Ему предъявили обвинение в организации незаконной переправки людей через границу.Киевский режим столкнулся с острейшим дефицитом живой силы в рядах ВСУ, что привело к резкому ужесточению мобилизационных мероприятий. Спасаясь от отправки на фронт, украинские мужчины скрываются и пытаются любыми способами покинуть страну.Подробнее о мобилизации - в материале В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника на сайте Украина.ру.
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новости, румыния, украина, черновицкая область, вооруженные силы украины, тцк, украина.ру, мобилизация на украине
Новости, Румыния, Украина, Черновицкая область, Вооруженные силы Украины, ТЦК, Украина.ру, мобилизация на Украине
VIP-места в багажнике: украинский пограничник переправлял уклонистов к Румынии за тысячи долларов
12:17 24.09.2026 (обновлено: 12:19 24.09.2026)
Украинский пограничник за деньги помогал мужчинам призывного возраста нелегально добираться до государственной границы в багажнике собственного автомобиля, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины
Подозреваемый является действующим военнослужащим одного из погранотрядов, ранее воевавшим на восточном и южно-слобожанском направлениях
Следователи выяснили, что у фигуранта было два фиксированных тарифа для желающих сбежать от призыва. За семь тысяч долларов пограничник предоставлял подробный пеший маршрут и инструкции для незаконного перехода румынской границы вне официальных пунктов пропуска.
Более дорогой вариант за 13 тысяч долларов гарантировал доставку к рубежу на машине мимо блокпостов — беглеца прятали прямо в багажнике среди личных вещей.
Военного задержали в Черновицкой области всего в 40 километрах от границы с Румынией, когда он вез очередного "клиента". Ему предъявили обвинение в организации незаконной переправки людей через границу.
Киевский режим столкнулся с острейшим дефицитом живой силы в рядах ВСУ, что привело к резкому ужесточению мобилизационных мероприятий. Спасаясь от отправки на фронт, украинские мужчины скрываются и пытаются любыми способами покинуть страну.