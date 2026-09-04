https://ukraina.ru/20260904/strana-rukhnet-v-odin-moment-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1082988679.html

Страна рухнет в один момент: эксперты и политики о будущем Украины

Страна рухнет в один момент: эксперты и политики о будущем Украины - 04.09.2026 Украина.ру

Страна рухнет в один момент: эксперты и политики о будущем Украины

На Украине обсуждают, удастся ли Зеленскому закрыть небо над Россией и чем это грозит самому Киеву. Думают и над тем, какой может быть Украина после завершения... Украина.ру, 04.09.2026

2026-09-04T05:03

2026-09-04T05:03

2026-09-04T05:03

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На Украине обсуждают, удастся ли Зеленскому закрыть небо над Россией и чем это грозит самому Киеву. Думают и над тем, какой может быть Украина после завершения конфликта – и будет ли она вообще.Такой вопрос поднимают в свете текущих событий. Украинский политик и юрист Денис Невядомский отметил, что Россия просто не позволит Украине существовать в состоянии "Анти-России" и будет обеспечивать свою безопасность всеми средствами."Нужно понимать, что нас ждет или война на уничтожение, или нам необходимо будет переформатировать свои отношения с Россией", – заявил эксперт, пояснив, что это не обязательно должно быть сделано в формате капитуляции."Нет, нам необходимо будет, пока Украина еще субъектна в этих переговорах, нужно будет отстаивать свою линию, вырабатывать свои предложения, которые будут приемлемы для другой стороны для обеспечения собственного суверенитета, для нормализации отношений, для восстановления экономических связей", – сказал Невядомский в эфире интернет-канала "PolitБюро".При этом он подчеркнул, что все это неприемлемо для нынешней украинской власти, поскольку "вся ее идеология строится на конфронтации".Это действительно так. Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, которое, по его словам, "уже есть и будет" пространством для украинских дронов и ракет. По сути, это угроза гражданской авиации.К этой угрозе следует отнестись очень серьезно, считает бывший глава правительства Украины Николай Азаров. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* пояснил, что это не самостоятельное решение Зеленского, "а это западные его кураторы все рассчитали и решили пойти на серьезнейшую эскалацию".Они вынуждают Россию идти на применение экстраординарных мер, поскольку международные авиакомпании не могут игнорировать такую угрозу со стороны Киева. Все это говорит о том, что западные кураторы Зеленского хотят сорвать все попытки мирного урегулирования, которые сейчас как будто бы наметились, сказал политик.Какие именно экстраординарные меры предпримет Москва, говорить рано, но очевидно, что они должны будут сделать невозможными такие запуски, а это могут быть и массовые удары БПЛА по аэропортам, по взлетно-посадочным полосам и стоящим там самолетам."Тогда уже будут применяться такие меры воздействия, которые поставят крест просто на государстве Украина", – предположил Азаров.По его словам, западным кураторам судьба Украины абсолютно безразлична, но создается впечатление, что "и сам Зеленский чисто по характеру своему такой либо садист, либо маньяк, для которого, скажем, миллион туда жителей страны своей, миллион сюда – ничего не значит".Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС назвал угрозы киевского режима заблокировать российское небо "заявкой на государственный терроризм". По его словам, Россия найдет, чем ответить.Украинский политический эксперт Виталий Барвиненко отмечает еще одно доказательство отсутствия субъектности Украины в связи с тем, что министры финансов РФ и США обсуждают перспективы продолжения или завершения войны без Киева. Но в целом ничего нового – "финансовая" линия коммуникации действует всегда.Эксперт заявил, что, по его мнению, США неоднократно предпринимали шаги, которые "не давали российской экономике окончательно рухнуть"."По каким причинам? Я думаю, об этом больше знают представители США и России. Но то, что это факт – это да",– сказал Барвиненко в эфире интернет-канала "Politeka".Он пояснил, что США снимали санкции на ряд российских товаров, снимали ограничения "против некоторых элементов так называемого теневого флота".Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели личную встречу на полях саммита G20 в Эшвилле. По информации американских СМИ, министры обсудили, в частности, вопрос урегулирования украинского кризиса.По мнению Барвиненко, эти контакты сами по себе не говорят о том, что конфликт идет к завершению. Вот визит в Москву директора ЦРУ – "это очень серьезный сигнал", если учитывать уровень отношений между державами, а этот уровень сегодня "ниже нуля".Но в целом вопросы, которые необходимо обсудить, не обязательно касаются Украины – стороны ищут свое место в меняющемся мире. Что касается Киева, то его задача не дать тем, кого считают партнерами, договориться об Украине без Украины, заявил эксперт. Он добавил, что проблема Украины в отсутствии серьезной дипломатии, этот дилетантизм дорого обходится стране – "включая человеческие жизни".Барвиненко отметил, что в вопросе возможных сроков прекращения конфликта он пессимист, поскольку видит, какие сейчас формируются военные бюджеты. О скором мире это никак не говорит, надо готовиться к новым испытаниям.И украинской власти надо бы больше разговаривать с обществом, с разными группами населения, которые находятся в зонах риска, иначе у людей возможен психологический слом, и "тогда все может рухнуть… в один момент".Вообще украинской власти и обществу необходимо понять, что весь мир не крутится вокруг Украины и "из этого уже строить свою жизнь".Более оптимистичен украинский политолог Андрей Ермолаев. По его мнению, быстрых решений ожидать не стоит, но вполне вероятно, что осенью мы можем узнать о каких-то вариантах урегулирования конфликта, на встречах представителей РФ и США речь может идти о том, как странам вновь начать сближение как стратегическим партнерам.Политолог предположил, что в завершении конфликта заинтересован и Китай, который ранее "снимал сливки", но теперь сталкивается с проблемами: замороженными оказались китайские торговые проекты, под угрозу может быть поставлена сама идея единого экономического пространства на континенте – "Китай может потерять полконтинента на какое-то время".А что Украина? Киев и многие другие города живут в режиме постоянной воздушной тревоги. Наносятся серьезные удары по энергообъектам. Ожидания "черной зимы" из страшилок превращаются в реальную перспективу, считает украинский экономист Алексей Кущ.Он в эфире интернет-канала "Свободный" отметил, что энергосистема страны сейчас "балансирует на грани возможностей" за счет импорта энергии, а это значит, что даже точечный удар может привести к серьезным последствиям.* Признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20260902/1082965115.html

https://ukraina.ru/20260903/zakonchitsya-voyna--zakonchitsya-zelenskiy-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-1082964800.html

https://ukraina.ru/20260901/s-ttsk-raspravyatsya-stranu-unichtozhat-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1082924344.html

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эксклюзив, украина, россия, сша, николай азаров, владимир путин, владимир зеленский, цру, шос