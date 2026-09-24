https://ukraina.ru/20260924/zelenskiy-sozhzht-etu-stranu-eksperty-o-tom-pochemu-ukraina-proigrala--1083389948.html

"Зеленский сожжёт эту страну!": эксперты о том, почему Украина проиграла

"Зеленский сожжёт эту страну!": эксперты о том, почему Украина проиграла - 24.09.2026 Украина.ру

"Зеленский сожжёт эту страну!": эксперты о том, почему Украина проиграла

Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН выразил надежду на то, что конфликт удастся завершить до зимы, а поможет в этом именно Трамп

2026-09-24T06:03

2026-09-24T06:03

2026-09-24T06:03

эксклюзив

украина

сша

киев

владимир зеленский

спиридон килинкаров

дональд трамп

верховная рада

оон

вооруженные силы украины

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Удастся ли так быстро завершить конфликт – большой вопрос. Но ситуация такова, что Зеленскому сейчас очень нужно воздушное перемирие, нужно как-то обезопасить объекты энергетической инфраструктуры в тылу. В этом вопросе он постарается заручиться поддержкой США, считает экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. Однако, по его мнению, для России это неприемлемый вариант.ВСУ тоже наносят чувствительные удары по российским тылам, но общий счёт тут явно не в пользу Киева."Остановить это можем только мы, украинцы, борьбой за мир… И принуждением властей к миру. Я не верю, что эти власти пойдут на мир, поэтому гнать их надо", – сказал политик в эфире одного из интернет-каналов, добавив, что "гнать зеленых гнид" надо законным способом и вообще "как только возможно".Только не конкурентные выборыУ Зеленского внутри страны ситуация "подгорает", не зря депутаты Верховной Рады среди войны и обстрелов вдруг решили уйти в трехнедельный отпуск, отмечает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв."Судя по всему, ещё пройдёт второй акт Марлезонского балета с предъявлением подозрений (главе фракции партии "Слуга народа") Арахамии и нескольким десяткам депутатов", – предположил эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Пытаются эксперты и ответить на вопрос, почему на Украине нет выборов. Кто-то говорит, что это Зеленский выступает против них, но такое мнение ошибочно, считает экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров."Это не так. Зеленский за любые выборы, кроме конкурентных", – сказал политик в интервью журналисту Александру Шелесту**. Он пояснил, что Зеленского устроят только такие выборы, когда "оппозиция залита в бетон, чтобы ни одна травинка там не проросла, и на этой плите стоял бы только он, Зеленский"."Власть уже узурпирована", – констатировал Килинкаров. Он добавил, что даже самые жесткие оппоненты Зеленского на Украине как бы признают его легитимность, но при этом исходят вовсе не из патриотических чувств. На самом деле "они хотят, чтобы Зеленский сгорел на этом посту", а выборы прошли бы уже без него."Они ждут, что Зеленский сгорит на этом посту, а я боюсь, что Зеленский сожжёт эту страну", – предостерег политик.По его словам, стратегия оппонентов Зеленского говорит о том, что они не верят ни в какую победу Киева. А ведь совсем не так давно все рассматривали вариант победы Украины, как единственный, поскольку – "весь мир с нами" и т.п. Поэтому сейчас украинцы разочарованы, они в свое время уверовали в победную версию войны, в которой их убедила власть.Победы не будет, а ответственность за поражение западные политики переложат на украинский режим, объявив его коррумпированным и пр. – отсюда и громкие коррупционные скандалы, предположил политик.Закроют, как АфганистанУкраинский экономист Алексей Кущ в эфире программы "Власть vs Влащенко" отметил, что мир изменился, но на Украине мало кто это видит. Это можно назвать "синдромом поздней Римской империи", которая несколько сотен лет находилась в состоянии полураспада, но многим по-прежнему казалось, что Рим – это центр Вселенной, хотя это было уже далеко не так.Сейчас похожая ситуация. Запад – наследник Римской империи – находится в процессе распада, а Азия берет исторический реванш, возвращает утраченные когда-то позиции, считает эксперт.Однако, по его словам, в Киеве этого не замечают. Проблема значительной части украинских элит заключается в инерционном мышлении – они усвоили некие стереотипы и подгоняют реальность под них вместо того, чтобы эту реальность изучать. Объясняется это тем, что формировались эти элиты в начале 90-х и ментально они до сих пор пребывают в том времени, знания для них – не ценность.В США элиты видят куда дальше. Но они всегда относилась к своим политическим проектам как к бизнесу и при необходимости закрывали их без всяких сожалений – можно вспомнить, например, Афганистан. Думается, что и проект "киевский режим" тоже закроют, если сочтут нужным, рассуждает Кущ.По мнению экономиста, сейчас видно, что "ресурсы войны заканчиваются по всей линейке потенциалов, это не только деньги, но и инфраструктурный запас прочности, демографический и даже ментальный потенциал".Если украинские власти не станут искать решения, как выйти из войны, то – "все могут оказаться под обломками этой конструкции".В свою очередь, Килинкаров отметил, что Америке вовсе не нужен мир на Украине. США исходят только из своих интересов, а им выгодна война, ведь она требует оружия. А продавать вооружения будет американский ВПК, поскольку на фоне роста цен на энергоносители производство в Европе станет фантастически дорогим.Поэтому, сделал вывод политик, все разговоры о мире останутся разговорами.* лица, признанные в РФ иноагентами;** лица, внесённые в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260923/zelenskiy-govorit-o-mire-chtoby-prodolzhilas-voyna-1083383227.html

https://ukraina.ru/20260923/ekonomika-ukrainy-i-voyna-benzin-rekordno-podorozhal-kievlyane-vystupili-protiv-tepla-v-domakh-1083365824.html

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эксклюзив, украина, сша, киев, владимир зеленский, спиридон килинкаров, дональд трамп, верховная рада, оон, вооруженные силы украины