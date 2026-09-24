В Польше сожгли оборудование Starlink, снабжающее Украину связью - 24.09.2026 Украина.ру
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В Польше сожгли оборудование Starlink, снабжающее Украину связью
В Польше сожгли оборудование Starlink, снабжающее Украину связью - 24.09.2026 Украина.ру
В Польше сожгли оборудование Starlink, снабжающее Украину связью
В Польше в результате поджога была повреждена наземная базовая станция спутниковой связи Starlink, обеспечивающая интернет-доступ для Украины, сообщает радиостанция RMF FM
2026-09-24T11:39
2026-09-24T11:39
новости
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польша
восточная европа
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Инцидент произошел в населенном пункте Воля-Кробовская Мазовецкого воеводства. Злоумышленники подожгли распределительную станцию и вывели из строя электрогенераторную установку, полностью обеспечивающую объект энергией. К расследованию ЧП подключились Агентство внутренней безопасности и Центральное бюро расследований полиции.Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский указал, что случившееся могло быть намеренным саботажем с целью нарушить интернет-связь, в том числе для нужд украинской армии. Данный шлюз является критически важным узлом инфраструктуры: совместно со второй аналогичной станцией возле литовского Каунаса он покрывает интернетом территорию Украины, а также большую часть Центральной и Восточной Европы. Спутниковая система Starlink от компании SpaceX играет ключевую роль в обеспечении связи для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Терминалы используются украинскими военными для координации подразделений, управления беспилотниками, наведения артиллерии и передачи оперативной информации. Наземные станции (шлюзы), расположенные в соседних странах НАТО, выступают связующим звеном между спутниками на орбите и сетью интернет.Подробнее - в материале Российский "Рассвет" против "Старлинка": Копылов о том, почему западные технологии не помогли ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, польша, восточная европа, копылов, вооруженные силы украины, нато
Новости, Украина, Польша, Восточная Европа, Копылов, Вооруженные силы Украины, НАТО

В Польше сожгли оборудование Starlink, снабжающее Украину связью

11:39 24.09.2026
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
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В Польше в результате поджога была повреждена наземная базовая станция спутниковой связи Starlink, обеспечивающая интернет-доступ для Украины, сообщает радиостанция RMF FM
Инцидент произошел в населенном пункте Воля-Кробовская Мазовецкого воеводства.
Злоумышленники подожгли распределительную станцию и вывели из строя электрогенераторную установку, полностью обеспечивающую объект энергией.
К расследованию ЧП подключились Агентство внутренней безопасности и Центральное бюро расследований полиции.
Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский указал, что случившееся могло быть намеренным саботажем с целью нарушить интернет-связь, в том числе для нужд украинской армии.
Данный шлюз является критически важным узлом инфраструктуры: совместно со второй аналогичной станцией возле литовского Каунаса он покрывает интернетом территорию Украины, а также большую часть Центральной и Восточной Европы.
Спутниковая система Starlink от компании SpaceX играет ключевую роль в обеспечении связи для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Терминалы используются украинскими военными для координации подразделений, управления беспилотниками, наведения артиллерии и передачи оперативной информации. Наземные станции (шлюзы), расположенные в соседних странах НАТО, выступают связующим звеном между спутниками на орбите и сетью интернет.
Подробнее - в материале Российский "Рассвет" против "Старлинка": Копылов о том, почему западные технологии не помогли ВСУ на сайте Украина.ру.
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