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В Польше сожгли оборудование Starlink, снабжающее Украину связью

В Польше сожгли оборудование Starlink, снабжающее Украину связью - 24.09.2026 Украина.ру

В Польше сожгли оборудование Starlink, снабжающее Украину связью

В Польше в результате поджога была повреждена наземная базовая станция спутниковой связи Starlink, обеспечивающая интернет-доступ для Украины, сообщает радиостанция RMF FM

2026-09-24T11:39

2026-09-24T11:39

2026-09-24T11:39

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Инцидент произошел в населенном пункте Воля-Кробовская Мазовецкого воеводства. Злоумышленники подожгли распределительную станцию и вывели из строя электрогенераторную установку, полностью обеспечивающую объект энергией. К расследованию ЧП подключились Агентство внутренней безопасности и Центральное бюро расследований полиции.Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский указал, что случившееся могло быть намеренным саботажем с целью нарушить интернет-связь, в том числе для нужд украинской армии. Данный шлюз является критически важным узлом инфраструктуры: совместно со второй аналогичной станцией возле литовского Каунаса он покрывает интернетом территорию Украины, а также большую часть Центральной и Восточной Европы. Спутниковая система Starlink от компании SpaceX играет ключевую роль в обеспечении связи для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Терминалы используются украинскими военными для координации подразделений, управления беспилотниками, наведения артиллерии и передачи оперативной информации. Наземные станции (шлюзы), расположенные в соседних странах НАТО, выступают связующим звеном между спутниками на орбите и сетью интернет.Подробнее - в материале Российский "Рассвет" против "Старлинка": Копылов о том, почему западные технологии не помогли ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, польша, восточная европа, копылов, вооруженные силы украины, нато