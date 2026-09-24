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Правительство Украины увеличит льготное кредитование ВПК

Правительство Украины увеличит льготное кредитование ВПК - 24.09.2026 Украина.ру

Правительство Украины увеличит льготное кредитование ВПК

Украинские производители оружия получат больше кредитов под льготные проценты. Об этом 23 сентября заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий

2026-09-24T11:15

2026-09-24T11:15

2026-09-24T11:15

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Правительство Украины расширило программу поддержки украинской оборонной промышленности, сообщил глава правительства."Цель-масштабировать производство и нарастить выпуск украинского оружия для фронта, - заявил Корецкий. - Мы увеличиваем максимальную сумму льготного кредитования для украинских оборонных предприятий в 5 раз-со 100 млн до 500 млн грн".В итоге на сумму чуть более $11 млн в эквиваленте производители оружия смогут привлечь кредиты. Деньги будут выделять "через национальное учреждение развития в пределах уже предусмотренных бюджетных средств", уточнил Корецкий."Предприятия, выполняющие государственные оборонные контракты, смогут привлекать до 500 млн грн на оборотный капитал под льготные ставки 5-10% годовых, в зависимости от суммы займа. Инвестиционные кредиты, необходимые для развития производств, будут доступны под 5% годовых", - добавил глава Кабмина Украины.Владимир Зеленский тем временем прибыл США, где на встречах с местными политиками и участниками Генассамблеи ООН выступил с традиционными просьбами - дать ещё больше денег и ещё больше оружия.В интервью The Wall Street Journal он рассказал о запрошенном в США "зимнем пакете" военной помощи. В первую очередь Зеленского интересуют ракеты Patriot и технологии. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, впк, сша, сергей корецкий, владимир зеленский, кабмин, оон, льготы, кредит, оружие, ситуация на украине