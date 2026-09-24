Правительство Украины увеличит льготное кредитование ВПК - 24.09.2026 Украина.ру
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Правительство Украины увеличит льготное кредитование ВПК
Правительство Украины увеличит льготное кредитование ВПК - 24.09.2026 Украина.ру
Правительство Украины увеличит льготное кредитование ВПК
Украинские производители оружия получат больше кредитов под льготные проценты. Об этом 23 сентября заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий
2026-09-24T11:15
2026-09-24T11:15
новости
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сергей корецкий
владимир зеленский
кабмин
оон
льготы
кредит
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Правительство Украины расширило программу поддержки украинской оборонной промышленности, сообщил глава правительства."Цель-масштабировать производство и нарастить выпуск украинского оружия для фронта, - заявил Корецкий. - Мы увеличиваем максимальную сумму льготного кредитования для украинских оборонных предприятий в 5 раз-со 100 млн до 500 млн грн".В итоге на сумму чуть более $11 млн в эквиваленте производители оружия смогут привлечь кредиты. Деньги будут выделять "через национальное учреждение развития в пределах уже предусмотренных бюджетных средств", уточнил Корецкий."Предприятия, выполняющие государственные оборонные контракты, смогут привлекать до 500 млн грн на оборотный капитал под льготные ставки 5-10% годовых, в зависимости от суммы займа. Инвестиционные кредиты, необходимые для развития производств, будут доступны под 5% годовых", - добавил глава Кабмина Украины.Владимир Зеленский тем временем прибыл США, где на встречах с местными политиками и участниками Генассамблеи ООН выступил с традиционными просьбами - дать ещё больше денег и ещё больше оружия.В интервью The Wall Street Journal он рассказал о запрошенном в США "зимнем пакете" военной помощи. В первую очередь Зеленского интересуют ракеты Patriot и технологии. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, впк, сша, сергей корецкий, владимир зеленский, кабмин, оон, льготы, кредит, оружие, ситуация на украине
Новости, Украина, ВПК, США, Сергей Корецкий, Владимир Зеленский, Кабмин, ООН, льготы, кредит, оружие, ситуация на Украине

Правительство Украины увеличит льготное кредитование ВПК

11:15 24.09.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Украинские производители оружия получат больше кредитов под льготные проценты. Об этом 23 сентября заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий
Правительство Украины расширило программу поддержки украинской оборонной промышленности, сообщил глава правительства.
"Цель-масштабировать производство и нарастить выпуск украинского оружия для фронта, - заявил Корецкий. - Мы увеличиваем максимальную сумму льготного кредитования для украинских оборонных предприятий в 5 раз-со 100 млн до 500 млн грн".
В итоге на сумму чуть более $11 млн в эквиваленте производители оружия смогут привлечь кредиты. Деньги будут выделять "через национальное учреждение развития в пределах уже предусмотренных бюджетных средств", уточнил Корецкий.
"Предприятия, выполняющие государственные оборонные контракты, смогут привлекать до 500 млн грн на оборотный капитал под льготные ставки 5-10% годовых, в зависимости от суммы займа. Инвестиционные кредиты, необходимые для развития производств, будут доступны под 5% годовых", - добавил глава Кабмина Украины.
Владимир Зеленский тем временем прибыл США, где на встречах с местными политиками и участниками Генассамблеи ООН выступил с традиционными просьбами - дать ещё больше денег и ещё больше оружия.
В интервью The Wall Street Journal он рассказал о запрошенном в США "зимнем пакете" военной помощи. В первую очередь Зеленского интересуют ракеты Patriot и технологии.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентября
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