https://ukraina.ru/20260924/ulyanov-rasskazal-pochemu-grossi-ne-obvinyaet-kiev-v-atakakh-na-zaes-1083400649.html

Ульянов рассказал, почему Гросси не обвиняет Киев в атаках на ЗАЭС

Ульянов рассказал, почему Гросси не обвиняет Киев в атаках на ЗАЭС - 24.09.2026 Украина.ру

Ульянов рассказал, почему Гросси не обвиняет Киев в атаках на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не называет Украину виновной в атаках на Запорожскую АЭС, чтобы не портить отношения с Киевом и Западом. Об этом 23 сентября заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

2026-09-24T11:58

2026-09-24T11:58

2026-09-24T11:58

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Российский дипломат выступил на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" и рассказал, почему глава МАГАТЭ и представители западных государств не осуждают атаки ВСУ на Запорожскую АЭС."В первую очередь Гросси не хочет обострений, не хочет портить отношения с Западом, не хочет портить отношения с украинцами. В результате мы имеем не очень внятную политику. Как там говорили: "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет". Вот, такая жизнь", - цитирует РИА Новости выступление Ульянова.Дипломат указал на опасность такой линии поведения государств Запада в ситуации, когда идёт речь об объекте ядерной энергетики."Пока западные страны демонстрируют совершенно позорную линию поведения. По сути они поощряют Украину к продолжению таких атак, когда молчат на эту тему", - сказал Ульянов.По его мнению, атаки на ядерные объекты стали нормой благодаря Киеву и его западным покровителям, не осуждающим атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и её окрестности."Окрестности подвергаются атакам регулярно при полном попустительстве о стороны западных стран. В результате мне кажется, что можно отфиксировать, что нападения на ядерные объекты стали нормой жизни благодаря Украине и западным покровителям", - заявил российский дипломат.Также он отметил, что когда были нанесены удары по Ирану, где также есть объекты ядерной энергетики, большинство стран в мире это восприняли спокойно.Накануне в новостях: Город-спутник ЗАЭС атакован дронами ВСУБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, запад, украина, михаил ульянов, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, атака бпла, всу, ядерная безопасность