https://ukraina.ru/20260924/ulyanov-rasskazal-pochemu-grossi-ne-obvinyaet-kiev-v-atakakh-na-zaes-1083400649.html
Ульянов рассказал, почему Гросси не обвиняет Киев в атаках на ЗАЭС
Ульянов рассказал, почему Гросси не обвиняет Киев в атаках на ЗАЭС - 24.09.2026 Украина.ру
Ульянов рассказал, почему Гросси не обвиняет Киев в атаках на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не называет Украину виновной в атаках на Запорожскую АЭС, чтобы не портить отношения с Киевом и Западом. Об этом 23 сентября заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
2026-09-24T11:58
2026-09-24T11:58
2026-09-24T11:58
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атака бпла
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Российский дипломат выступил на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" и рассказал, почему глава МАГАТЭ и представители западных государств не осуждают атаки ВСУ на Запорожскую АЭС."В первую очередь Гросси не хочет обострений, не хочет портить отношения с Западом, не хочет портить отношения с украинцами. В результате мы имеем не очень внятную политику. Как там говорили: "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет". Вот, такая жизнь", - цитирует РИА Новости выступление Ульянова.Дипломат указал на опасность такой линии поведения государств Запада в ситуации, когда идёт речь об объекте ядерной энергетики."Пока западные страны демонстрируют совершенно позорную линию поведения. По сути они поощряют Украину к продолжению таких атак, когда молчат на эту тему", - сказал Ульянов.По его мнению, атаки на ядерные объекты стали нормой благодаря Киеву и его западным покровителям, не осуждающим атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и её окрестности."Окрестности подвергаются атакам регулярно при полном попустительстве о стороны западных стран. В результате мне кажется, что можно отфиксировать, что нападения на ядерные объекты стали нормой жизни благодаря Украине и западным покровителям", - заявил российский дипломат.Также он отметил, что когда были нанесены удары по Ирану, где также есть объекты ядерной энергетики, большинство стран в мире это восприняли спокойно.Накануне в новостях: Город-спутник ЗАЭС атакован дронами ВСУБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленский пообещал прилететь в Россию ... на ракете. Москва ответила. Хроника событий на утро 24 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, запад, украина, михаил ульянов, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, атака бпла, всу, ядерная безопасность
Новости, Киев, Запад, Украина, Михаил Ульянов, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, атака БПЛА, ВСУ, ядерная безопасность
Ульянов рассказал, почему Гросси не обвиняет Киев в атаках на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не называет Украину виновной в атаках на Запорожскую АЭС, чтобы не портить отношения с Киевом и Западом. Об этом 23 сентября заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Российский дипломат выступил на брифинге в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" и рассказал, почему глава МАГАТЭ и представители западных государств не осуждают атаки ВСУ на Запорожскую АЭС.
"В первую очередь Гросси не хочет обострений, не хочет портить отношения с Западом, не хочет портить отношения с украинцами. В результате мы имеем не очень внятную политику. Как там говорили: "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет". Вот, такая жизнь", - цитирует РИА Новости выступление Ульянова.
Дипломат указал на опасность такой линии поведения государств Запада в ситуации, когда идёт речь об объекте ядерной энергетики.
"Пока западные страны демонстрируют совершенно позорную линию поведения. По сути они поощряют Украину к продолжению таких атак, когда молчат на эту тему", - сказал Ульянов.
По его мнению, атаки на ядерные объекты стали нормой благодаря Киеву и его западным покровителям, не осуждающим атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и её окрестности.
"Окрестности подвергаются атакам регулярно при полном попустительстве о стороны западных стран. В результате мне кажется, что можно отфиксировать, что нападения на ядерные объекты стали нормой жизни благодаря Украине и западным покровителям", - заявил российский дипломат.
Также он отметил, что когда были нанесены удары по Ирану, где также есть объекты ядерной энергетики, большинство стран в мире это восприняли спокойно.
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